محمد راتب

بات صنف الخضار الأقل سعرا في سوقه وفي عيون مستهلكيه اليوم عملة نادرة تجهد في البحث عنها بعد أن علا ثمنه وشحت كمياته لأسباب متضاربة وبلغ سعر الكيلو الواحد في بعض المنافذ التسويقية ٦٥٠ فلسا.

فالبصل اليوم السلعة الأكثر أساسية في المطبخ بات منقطع الوجود في عدد من الجمعيات التعاونية، لكن جمعيات أخرى اختارت - لحفظ ماء وجهها أمام روادها - توفيره بأسعار عالية، بعد أن شقت أسهمه طريقها صعودا.

مصدر في سوق الخضار والفاكهة بالصليبية «الفرضة» أكد مجددا لـ «الأنباء» أن أزمة البصل تتفاقم نظرا لقلة المعروض ونفاذ الكميات المفرج عنها والذي بدوره يضغط على السعر ويفاقم المشكلة ويزيد المستهلك فضولا في البحث عنه، لافتا إلى أن مسؤولي المختبر الخاص بالأغذية وحرصا على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين يفعل ما يمليه عليه واجبه الوطني، ولا يمكن له أن يتنازل في الإفراج عن أي شحنة تحتوي على مواد مسرطنة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف المصدر ان عددا من التجار مصرون على الضغط باتجاه إحراج الجهات المعنية لثنيها عن الفحص الدقيق إلى الفحص الظاهري دون الاكتراث بما يتم اكتشافه من مواد كيماوية أو رشوش مسرطنة تفتك بالجسم البشري.

وذكر ان سوق الفرضة مفتوح أمام التجار لاستيراد السلع الصالحة للاستخدام الآدمي أيا كان مصدرها، وهو ملتزم بأن يكون سوق الجملة للخضار والفاكهة في منطقة الصليبية هو النافذة التسويقية السليمة الأكثر نظافة وأمنا صحيا على مستوى البلاد.

والجدير بالذكر انه وبسبب سفرها خارج الكويت، اعتذرت نائب المدير العام للشؤون الفنية ورئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج عن عدم الإجابة عن تساؤلات «الأنباء» بهذا الخصوص.