أصدر التحالف الإسلامي الوطني بيانا جاء فيه: تمر منطقتنا بأوضاع مصيرية في غاية الأهمية والخطورة تحتم علينا ان نواكب مستجداتها ومتغيراتها المتسارعة، متحملين مسؤولياتنا ككويتيين أمام الله والدستور، داعين السلطات الـ 3 لمضاعفة جهودها وتعاونها بالشكل الأقوى، حيث ان للتقصير والقصور في هذا المنعطف التاريخي الحرج نتائجه المكلفة جدا على حاضر ومستقبل هذا الوطن الغالي وأهله الكرام.

إننا في التحالف الإسلامي الوطني نؤكد انه لم يعد كافيا اليوم من قوى المجتمع المدني الاكتفاء بإصدار البيانات (رغم أهميتها ودلالاتها وتأثيرها) دون خلق مبادرات تعزز الحس الوطني وتدفع باتجاه حماية وتطوير المجتمع على كل الصعد، كما لم يعد كافيا من السلطات التنفيذية والتشريعية الاكتفاء بمراقبة الأوضاع ومتابعتها دون اتخاذ كل الوسائل الدستورية لتحصين الكويت ووحدتها الوطنية وضمان حمايتها من تبعات التوترات الداخلية والاقليمية.

إذ على الرغم مما يعيشه أغلب المواطنين من إحباط وعدم ثقة بالإدارة الحكومية ويرونها دون مستوى التحدي والطموح، وما يستشعره الكثيرون من تمييز وانتقائية في تطبيق القوانين إلا أن المسؤولية الجماعية تفرض على الجميع ـ كل من موقعه ـ توجيه كل الطاقات والأفكار والإمكانات وتحمل المسؤولية الوطنية، حيث تقتضي حاجة الكويت الفعلية، مع شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية، فالشعب الكويتي الكريم في كل محطاته التاريخية ومنها الغزو الغاشم عام 90 كان يثبت دوما انه شعب بمستوى التحديات وغيور جدا على وحدته الوطنية وثوابته الدستورية.

ان التحديات والتهديدات تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على رصدها واستثمارها ولنا في تجاربنا السابقة وتجارب الآخرين شواهد كثيرة، ان الظرف المختلف يقتضي تعاملا مختلفا وفي هذا السياق نخاطب أهل الكويت كافة.

يا أهل الكويت: لنتسامَ فوق الخلافات وفوق ما تجره المنافسات الانتخابية أو صراع المصالح معتبرين مما جرى بعدد من الدول والشعوب العربية حولنا ضمن ما أطلق عليه «الربيع العربي» ولنطرح تساؤلا مشروعا: ماذا استفاد الشعب السوري او الليبي او غيرهم من الصراعات في السنوات الأخيرة غير الدمار والقتل وعدم الاستقرار، فهل نرغب - من خلال تبني البعض لخطابات بث الكراهية والممارسات التي تفرق ولا تجمع - في تكرار التجربة لدينا هنا في الكويت؟!

إن إحدى أدوات المعركة الفعالة التي يديرها اليوم ويحاربنا بها العدو والتي حقق بها نجاحات ملحوظة هي «وسائل التواصل الاجتماعي» فالحذر كل الحذر من الانجرار مع ما يتسرب لنا من خلالها، حتى لا نهدم بها بيوتنا بأيدينا، فحسبنا ما آلت إليه الأمور في عدد من الدول العربية نتيجة عدم التصدي الواعي لما تبثه مثل هذه الوسائل من حملات موجهة مسمومة.

وفي الختام، يدعو التحالف الإسلامي الوطني الجميع بلا استثناء إلى الوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص خلف القيادة الرشيدة لأمير البلاد، حفظه الله، وان نكون مستعدين لتلبية نداء الوطن حيثما يتطلب الأمر.