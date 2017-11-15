أعرب السكرتير العام لإتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وعضو نقابة العاملين في الجمارك مرزوق المنحوف عن رغبة مجلس إدارة الإتحاد وممثلي النقابات الحكومية في مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ جابر المبارك لعرض مطالب الطبقة العمالية على سموه بإعتباره يترأس قمة هرم العمل التنفيذي في البلاد موضحا أن الدافع في مقابلة سمو الرئيس أتى من إنحياز سموه للطبقة العاملة وتأكيده المستمر في كافة لقاءاته التنفيذية والشعبية على ضرورة النهوض بالعنصر البشري الذي يعد الدعامة الثابتة للإقتصاد الوطني .

وقال المنحوف في تصريح صحافي أن إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي والنقابات التي تقع تحت مظلته تمثل أكثر من ٤٠٠ الف موظف في الوزرات والجهات الحكومية ،فلقد إرتأت هذه المنظمات النقابية من خلال خبرة أعضائها وإطلاعهم على هموم ومشاكل الطبقة العاملة ضرورة مقابلة سمو الرئيس في أقرب وقت ممكن لعرض مطالبهم وإيجاد السبل المناسبة لها واضعين في الإعتبار التحديات الإقتصادية المحلية والإقليمية التي تواجهها البلاد.

وتابع المنحوف مما لاشك تسعى حكومتنا لتطوير الأداء الحكومي في كافة الوزرات والجهات وتنفق في سبيل ذلك ملايين الدنانير من واقع الميزانية لتدريب وأعداد الكوادر الوطنية العاملة إلا أن هذا الجهد لن يؤتي ثماره إلا من خلال تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للعمالة والوطنية والتي من شأنها تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لزيادة الإنتاجية والإرتقاء بمستوى الاداء لاسيما أن الدولة حاليا تنفذ خطة تنموية طموحة ومشاريع عملاقة في شتى المجالات تعتمد في الأساس على العنصر البشري الذي يحتاج خلال هذه المرحلة إلى المزيد من الدعم الحكومي المتمثل في إقرار البدلات والكوادر المتأخرة منذ عشرات السنين ومراجعة كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل والتي لم تعد صالحة للمرحلة فبعضها تم إقراره في ستينات وسبعينات القرن الماضي فتحولت من قوانين ولوائح منظمة للعمل الى قوانين ولوائح معرقلة للعمل .

وأوضح المنحوف أن المؤسسات النقابية الممثل الشرعي للطبقة العمالية وفقا للوائح والدساتير ثقتها كبيرة في إستجابة سمو الرئيس لمطلبنا فكما عهدناه صاحب المواقف الرائدة والأيادي البيضاء على الجميع فنحن جميعا نعمل إبتغاء وجه الله أولا ثم الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة فالعمل النقابي كما يعلم الجميع "عمل تطوعي " ، كما نمثل حلقة الوصل بين الموظف البسيط على مكتبه والمسئول سواء كان وزير او رئيسا لجهة حكومية .