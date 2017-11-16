قال رئيس اللجنة المنظمة العليا لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية م.بسام الشمري ان الجائزة تهتم بإبراز دور الكويت الثقافي والمعرفي عبر مشاريع تقنية تخدم العملية التعليمية في البلاد.

وأضاف الشمري في تصريح صحافي على هامش مشاركة الجائزة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 42 الذي انطلق امس أن الجائزة أطلقت مبادرة جديدة بعنوان «رقمنة المعرفة» ضمن استراتيجيتها (2015-2020) إذ تعد بوابة جديدة تواكب الانغماس في العالم الإلكتروني والتحول الرقمي.

وأوضح ان الجائزة تعمل جاهدة على تسخير طاقاتها لخدمة المجتمع والارتقاء بالوطن، مبينا ان الجائزة تشارك بـ 15 مشروعا تقني تعليمي تساهم في نشر الثقافة والمعرفة بطرق ذكية جديدة وسهلة.

وأشار الشمري إلى أن الجائزة في دورتها الـ 17 تشارك لأول مرة في معرض الكتاب وتحمل في جعبتها العديد من الأنشطة والفعاليات، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة تنمي روح الإبداع والابتكار وتطور أدوات المعرفة وترسخ دور الكويت الريادي في حقول المعرفة.

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة المنظمة العليا ومنسق لجنة الأنشطة في الجائزة د.صفاء زمان في تصريح أن مبادرة «رقمنة المعرفة» تعد نقطة انطلاق جديدة للمضي قدما نحو التقدم والتطور وترجمة إستراتيجية الجائزة.

وقالت زمان إن مشاركة الجائزة في معرض الكتاب هذا العام تفتح آفاقا جديدة للثقافة عبر دمجها بالمعرفة مستمدة ذلك من الرؤية الأميرية السامية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا وعالميا.

وأضافت ان من المشاريع التي تشارك فيها الجائزة خلال المعرض حقيبة الروبوت التعليمية وطابعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي وبرمجة الألعاب الإلكترونية وتطبيق كشكول وزدني ونظام المكتبات الإلكتروني واختر كتابك وتعليم البرمجة للأطفال.

وذكرت ان الجائزة تقدم في معرض الكتاب 30 محاضرة تتناول الابتكارات الرقمية ومحاولات استبدال الكتاب المطبوع وتسويق المحتوى الإلكتروني ونشر وتسويق المعرفة في العصر الرقمي وكيفية إعداد كتاب إلكتروني مقروء وتأثير الشبكات الاجتماعية في مهارات القراءة والكتابة واستخدام الألعاب في التعليم.