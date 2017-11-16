أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود أهمية مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأمن الطيران المدني.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ سلمان الحمود على هامش مشاركته في المؤتمر الـ26 للمنظمة الدولية للنقل الجوي «افسيك» لأمن الطيران المدني الذي انطلقت فعالياته في ابوظبي بمشاركة 530 شخصا يمثلون اكثر من 100 دولة في العالم.

وقال الحمود ان أمن الطيران جزء رئيسي في تطوير الخدمات المتميزة لقطاع الطيران من خلال تطبيق المعايير الدولية والتغييرات الحديثة التي تطرأ على مجالات الأمن والسلامة والنقل الجوي.

وشدد على حرص الكويت على المشاركة في المؤتمرات العالمية والاستفادة من آخر التجارب التي تعنى بتطور قدرات أمن الطيران وتكريس أفضل الخدمات والبرامج والتقنيات الجديدة لوصول الطيران المدني الكويتي لأعلى المستويات.

كما شدد على حرص الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين الطائرات والمسافرين والأمتعة في مطار الكويت.

وعن المؤتمر قال الحمود ان المؤتمر سيناقش العديد من التحديات والتجارب السابقة والحديثة التي تتعلق بمجالات الأمن والنقل الجوي وسلامة الطيران الى جانب الاستثمار في الطيران المدني.

وأعرب عن امتنانه للمسؤولين الإماراتيين على استضافة المؤتمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيا ان يحقق المؤتمر الأهداف المنشودة منه.

وعقد الحمود على هامش المؤتمر اجتماعا ثنائيا مع رئيس جهاز أمن النقل الأميركي ديفيد بيكوسكي لبحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجال أمن الطيران.

واكد بيكوسكي خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون والتواصل ونقل الخبرات والمستجدات التكنولوجية والأجهزة الحديثة مع الجانب الكويتي.

ويتضمن المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم العديد من جلسات العمل والمحاضرات التي يلقيها ابرز الخبراء والمناظرين في مجال امن الطيران المدني.