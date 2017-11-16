جدد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اتفاقية تعاون مع متحف «موسجارد» الدنماركي تعنى بمجال التنقيب عن الاثار في الكويت.

وقالت «الأمانة العامة للمجلس الوطني» في بيان صحافي ان تجديد الاتفاقية جاء بناء على اهمية استكشافات الفريق المشترك منذ 2008 مبينة ان «ما احرزه الفريق من تقدم ملحوظ في النشاط التنقيبي اسهم في اعادة صياغة تاريخ جزيرة فيلكا القديم خلال عصور سحيقة من بينها العصر البرونزي».

وأوضحت ان «البعثة قد عملت في اقدم المستوطنات الحضارية في جزيرة فيلكا وعثرت على أدلة مادية ملموسة تؤكد الازدهار الحضاري فيها».

وذكرت ان الاتفاقية تتكون من 18 بندا تراعي كل الشروط الواردة في المرسوم الأميري الخاص بقانون الآثار في الكويت ومن بينها تدريب الكوادر الوطنية وتوثيق أعمال التنقيب وما ينتج عنها من اكتشافات وتسليمها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في توقيع الاتفاقية امينه العام م.علي اليوحة وعن الجانب الدنماركي رئيس البعثة د. فيليمنج هوجلاند.