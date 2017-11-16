تشارك الفنانة التشكيلية مشاعل فيصل في معرض فني تشكيلي ينظمه «غاليري المرخية» بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي المعرض الذي يقام بالاشتراك بين الفنانة الكويتية والفنان القطري ناصر العطية تحت عنوان «حلم آخر» في اطار التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين اذ يشتمل على 12 لوحة لكل مشارك تعكس مختلف المواضيع الاجتماعية بطريقة فنية.

وقالت مشاعل فيصل ان لوحاتها الفنية تتطرق الى مواضيع تعبر عن هموم المرأة والرجل والطفل في الكويت بشكل ايجابي وعن قضايا مجتمعية محيطة بهم منها التخلص من بعض القيود المجتمعية التي تفرض عليهم لأسباب مختلفة.

واضافت انها استخدمت في لوحاتها الفنية فكرة الأعين الجاحظة والأطراف المشذبة في الشخصيات المرسومة كوسيلة للتعبير عن عدم امكانية الأشخاص التصرف بحرية في مجتمعهم.

وبينت انها استخدمت عددا من المواد في رسم اللوحات منها «الاكريليك» و«احبار الاكريليك» والقصاصات وعدد من المواد المختلفة المستخدمة في الأعمال الفنية التشكيلية.

ويستمر المعرض الذي افتتح امس الثلاثاء بحضور السكرتير الثالث بسفارتنا لدى قطر محمد العمر حتى 11 يناير المقبل ويتضمن عددا من الورش الفنية والجلسات الحوارية التي تتناول المشهد التشكيلي الخليجي والإقليمي.