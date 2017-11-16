أكد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصه على دعم الحركة المسرحية الشبابية من خلال استراتيجية شاملة تحتضن الشباب وتوفر لهم المشاركات المحلية والخارجية على مدار العام.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الامين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيس الوفد الكويتي الى مهرجان الاردن المسرحي الـ24 د. بدر الدويش على هامش فعاليات المهرجان.

وقال الدويش ان المجلس الوطني يعمل على مسارات عدة لدعم الحركة المسرحية الشبابية منها تخصيص جوائز تشجيعية لأفضل عمل متكامل ومؤلف ومخرج وديكور وغيرها فضلا عن اعتماد فقرات للشباب ضمن الانشطة والمهرجانات التي يشرف المجلس عليها محليا.

وأوضح ان دعم المجلس للحركة المسرحية تعكسه كذلك المشاركة الكويتية الخارجية في مهرجان الاردن المسرحي حيث تم ترشيح العمل المسرحي الشبابي (عطسة) لعرضه الى جانب عدد من الاعمال العربية المنتقاة بعناية ضمن فعاليات المهرجان بدورته الحالية.

ولفت الدويش الى ان اختيار هذا العمل جاء استنادا الى الرأي الفني لادارة المسرح بالمجلس وفق اعتبارات عدة اهمها رسالة المسرحية ومضمونها وحيازة العمل على جوائز عدة في مهرجان (ايام المسرح للشباب) عن افضل عمل مسرحي متكامل وافضل مخرج وافضل ديكور.

واضاف ان العمل المسرحي (عطسة) هو من تأليف محمد المسلم واخراج عبدالله التركماني وتمثيل سارة التمتامي ومبارك الرندي وفهد الخياط وعبدالعزيز النصار وخالد الثويني وعدد من الفنانين الشباب.

وعن مضمون العمل قال الدويش ان المسرحية تناقش حالة مجتمعية تتعلق بالنظرة الطبقية بين افراد المجتمع يتم عرضها ضمن اطار كوميدي، معربا عن الامل ان ينال العمل الابداعي الشبابي استحسان الجمهور الاردني.

وحول المشاركة السنوية في مهرجان الاردن المسرحي اكد اهمية التواجد في مثل هذه المحافل الثقافية لتبادل الآراء والافكار والتعرف على آخر الاعمال الفنية العربية.

واشار في هذا الصدد الى اللقاء الذي جمعه بوزير الثقافة الاردني نبيه شقم على هامش افتتاح المهرجان حيث جرى التأكيد على اهمية ترجمة محاور اتفاقيات التعاون الثقافي بين البلدين الى برامج وانشطة فنية لتحقيق اكبر استفادة من خبرات المعنيين في مجال الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص.

وتشتمل فعاليات مهرجات الاردن المسرحي على عشرة عروض مسرحية من دول الاردن ومصر والامارات والعراق وفلسطين والجزائر والسودان والكويت وتعقب هذه الاعمال ندوات فكرية ونقدية وورش تدريبية يشارك فيها اكاديميون ومتخصصون في الفن المسرحي.

ويضم الوفد الكويتي الى جانب الدويش كلا من المسؤول بمكتب الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خالد الشويعي والمراقب في ادارة المسرح فالح المطيري واعضاء فرقة المسرح الكويتي برئاسة الفنان احمد السلمان.