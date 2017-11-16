شاركت الكويت ممثلة بسفيرها لدى باريس سامي السليمان في اعمال الدورة الـ 162 للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض.

وذكرت السفارة في بيان انه تم خلال الاجتماع الموافقة بالإجماع على محضر الدورة وتقرير لجنة الميزانية الذي القته رئيسة اللجنة أسيس أفريكانو بحضور ممثلي 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض.

وضم الوفد الكويتي الى جانب السفير السليمان كل من السكرتير ثالث عبدالله الصالح والديبلوماسية خالدة السالم.

يذكر ان المكتب الدولي للمعارض تأسس ضمن معاهدة ديبلوماسية دولية تم التوقيع عليها في باريس في العام 1928 يقوم بتنظيم المعارض الدولية الخاضعة لرعايته على ان تكون هذه المعارض غير تجارية.