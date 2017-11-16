أكد ديوان المحاسبة أهمية ملتقى الريادة للشباب العاملين لديه الذي سينظمه الديوان 27 الجاري باعتباره ضرورة لتأهيل القيادات الشبابية في المؤسسات والربط بين أهداف التدقيق ومبادئ الحوكمة.

وقالت مدقق في إدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية بقطاع الوزارات والإدارات الحكومية أمل العجمي في بيان صحافي للديوان امس إن «المحاسبة» سيعقد ندوة تحفيزية بعنوان «التحفيز والإبداع» قبل انطلاق الملتقى لتهيئة الموظفين للمشاركة في الفعاليات كافة تعظيما للاستفادة وإخراجهم من أجواء العمل الرقابي.

وأضافت العجمي أن الملتقى سيتضمن 4 ورش عمل حول «الثقافة المؤسسية» و«التكامل المهني»، موضحة أن الورشة الأولى ستكون بعنوان «أثر الحوكمة على ممارسات التدقيق الداخلي والخارجي» وسيحاضر فيها شريك في مكتب التدقيق «ار اس ام - البازي» فراس جورج.

وذكرت أن الورشة ستتناول المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات والأهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي والخارجي والربط بين أهداف التدقيق ومبادئ الحوكمة ودراسة مدى تأثير الحوكمة على التدقيق بأنواعه إضافة إلى علاقة لجنة التدقيق بعملية الحوكمة وحوكمة الشركات في الكويت.

وأوضحت أن الورشة الثانية ستكون بعنوان «دور إدارة المواهب في تأهيل القيادات الشبابية في المؤسسات» وتحاضر فيها خبيرة في تطبيقات التطوير الإداري ومبادرات الموارد البشرية سونيا راترا وستتناول تعريف إدارة المواهب.

وعن الورشة الثالثة، بينت أنها بعنوان «التواصل عبر الأجيال» ويحاضر فيها الخبير في تهيئة المبادرين الشباب قليب مالتسيف وتركز على مفهوم التواصل الفعال بين جيل الشباب والأجيال أصحاب الخبرات.

ولفتت العجمي إلى أن الأسلوب المتبع في هذه الورشة سيكون الأسلوب التفاعلي من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين لتطبيق وممارسة المفاهيم المطروحة بصورة عملية.