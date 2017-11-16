قام محافظ الجهراء الفريق فهد الأمير ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف د.فاطمة الكندري بجولة تفقدية في كلية التربية الأساسية فرع الجهراء، وضمت كلا من نائب المدير العام لقطاع التعليم والبحوث بالتكليف د.عدنان العلي وعميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد والمستشار الإعلامي لمدير عام الهيئة وصال الزامل ومساعدي العميد د.غانم الشاهين ود.شافي المحبوب ورئيس قسم التربية الخاصة د.نواف الظفيري.

من جانبه، قال محافظ الجهراء الفريق فهد الأمير: تشرفت اليوم بزيارة مبنى كلية التربية الأساسية فرع الجهراء بحضور مدير عام الهيئة د.فاطمة الكندري وألتمس ان يكون هذا المبنى صرحا أكاديميا مميزا يعبر عن العمل الطيب الراقي والحضاري الذي تتميز به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتعليم طالباتنا في محافظة الجهراء، وان يكون بداية لسلسلة من المباني التعليمية والأكاديمية التي تبنى في المحافظة لتلبية احتياجات أبنائنا وبناتنا الطلبة.

واختتم المحافظ بالتوجه بالشكر الى جميع المسؤولين والقياديين والأساتذة في التطبيقي وعلى رأسهم المدير العام للهيئة د.فاطمة الكندري لما يبذلونه من جهود في خدمة الطلاب والطالبات.

من جهتها، قالت مدير عام الهيئة د.فاطمة الكندري ان افتتاح مبنى الجهراء جاء تماشيا مع خطة الهيئة التنموية والتوسعية لخدمة أبنائنا الطلبة في منطقة الجهراء والمناطق المحيطة بها، مشيرة الى انه تم تجهيز جميع القاعات الدراسية من مختبرات وورش وأجهزة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس لاستقبال بناتنا الطالبات.

وأضافت الكندري خلال الجولة التفقدية ان الهيئة تعمل على الانتهاء من جميع الإجراءات لتنفيذ مشروع مجمع الجهراء التعليمي الخاصة بالتطبيقي خلال الفترة المقبلة، ليكون منارة أكاديمية وتعليمية في محافظة الجهراء تسهم في توسيع المباني الإنشائية لتقريب المسافات على الطلبة، مشيرة إلى ان الهيئة تضع على عاتقها تذليل جميع الإمكانات لراحة الطلاب والطالبات.

واختتمت الكندري بالشكر إلى محافظ الجهراء لرعايته لأبنائنا الطلبة، وتوفير جميع الخدمات لفرع كلية التربية الأساسية.

من جانبه، قال نائب مدير عام الهيئة لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف د.عدنان العلي ان افتتاح فرع الكلية يأتي ضمن توجهات ورؤية الهيئة بالتوسع في انشاء فروع اخري للكليات والمعاهد لتلبية احتياجات المناطق السكانية الجديدة وللنمو السكاني وذاك لتقديم خدماتها الأكاديمية لمختلف شرائح المجتمع وتكون قريبة من المناطق السكنية للطلاب، لافتا الى ان التطبيقي تسعى دائما الى تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات، بالإضافة الى تطوير العملية التعليمية والأكاديمية.

واختتم العلي بالشكر الجزيل الى محافظ الجهراء الفريق فهد الأمير لزيارته وجولته لمبنى الكلية ودوره في تقديم جميع الإمكانيات والتسهيلات التي ساهمت في نجاح انشاء الكلية والقيام بدورها الأكاديمي والإداري علي اكمل وجه.

بدوره، قال عميد كلية التربية الأساسية د. فهد الرويشد ان مبنى الجهراء يضم عدد 2000 طالبة من المستمرات دراسيا، مشيرا الى انه تم تسهيل حركة الانتقال من مبنى العارضية الي مبنى الجهراء من خلال توفير خدمة الباصات للطالبات.

واختتم الرويشد بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في هذا الإنجاز الكبير بدءا من رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتقال ومرورا بالادارات المعنية في عملية البناء والتجهيز والنقل، موصلا شكره الى محافظ الجهراء الفريق فهد الأمير لتذليل جميع العقبات من أجل تسهيل عملية النقل وافتتاح المبنى في الموعد الذي كان محددا له بداية الفصل الثاني من العام الفائت والذي أسهم بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط على الكلية في منطقة العارضية وتقليل أعداد الطالبات بها مما ساعد في تقديم جودة عاليه في التعليم.

من جانبه، قال رئيس مركز الجهراء للأمن الاجتماعي التابع لمحافظة الجهراء د.عبدالله العوضي ان المركز يأمل العمل والتواصل مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال الشراكة والعمل على تنمية الاهتمام بثقافة التنمية المهنية في محافظة الجهراء، بالإضافة إلى تنمية الاهتمام بالمتعلم من الجنسين في المحافظة وتنمية الاهتمام بثقافة البيئة والحياة الجامعية وتنمية الاهتمام بشبكة العلاقات الاجتماعية مع المحافظة، وتنمية الشراكة المجتمعية مع هيئة التطبيقي الموقرة، والتي أكدت عليه د.فاطمة الكندري من خلال تأكيدها على أهمية تأصيل المواطنة لدى الشباب الكويتي وزرع حب الوطن والعمل في وجدانهم، مشددة على أن الهيئة حريصة دائما على هذا الجانب من خلال تدريس مادة الولاء والمواطنة والتي تهدف إلى التركيز علي قيم العمل والولاء والمهنية في المقررات الدراسية.

وبعدها بدأت جولة محافظ الجهراء الفريق فهد الأمير وبمعيته مدير عام الهيئة بالوكالة د.فاطمة الكندري وقياديي الهيئة والمحافظة في مبنى كلية التربية الأساسية الذي يحتوي على 3 أدوار تشمل القاعات الدراسية من مختبرات وورش وأجهزة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومسرح مجهز بالكامل وكافيتيريا للطالبات وصالة للألعاب الرياضية.