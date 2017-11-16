نقل موقع مشروع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من غرناطة إلى موقع أكاديمية سعد العبدالله

اللجنة وافقت على تمديد مدة تخصيص الأرض المخصصة لإقامة جامعة بمنطقة العقيلة



قال الأمين العام للمجلس البلدي، يوسف الصقعبي، اليوم الخميس، إن نسبة إنجاز المعاملات المدرجة على جدول أعمال الأمانة العامة للمجلس البلدي بلغت 95 في المئة.

وأضاف الصقعبي في تصريح صحافي، إن اللجنة المكلفة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي، وافقت في رابع اجتماع لها الليلة الماضية، برئاسة المهندس محمد بوشهري، على تخصيص موقع لإنشاء مركز تعليمي للأطفال زارعي القوقعة بمنطقة الرقعي.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت أيضا على نقل موقع مشروع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من منطقة غرناطة إلى موقع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم والأمنية بمنطقة (جيوان) واستغلال الموقع المخصص سابقا ليصبح أرشيفا لوزارة الداخلية.

وأشار الصقعبي إلى أن اللجنة وافقت أيضا على طلب وزارة الأشغال العامة بترخيص مكاتب مؤقتة وتخزين مواد بمنطقة صبحان لتنفيذ عقد إنشاء وإنجاز وصيانة طريق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة جنوب السرة في محيط مستشفي جابر الأحمد وتنفيذ ممشى إسفلتي بمنطقة المسايل.

وذكر أن اللجنة وافقت كذلك على طلبات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتخصيص موقع لإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم والإسلامية وتوسعة مسجد خالد العويهان ضمن منطقة الصليبخات.

وتابع الصقعبي أن اللجنة وافقت على طلب وزارة التعليم العالي (الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة) بتمديد مدة تخصيص الأرض المخصصة لإقامة جامعة بمنطقة العقيلة.

وأشار إلى أن اللجنة أجلت عددا من المواضيع منها طلب وزارة الخارجية الموافقة على مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف والإعلان التجاري داخل محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية.