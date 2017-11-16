الخميس: خدمة الاستفسار الآلي متوفرة بصالة 2 ونناشد المراجعين بتحديث بياناتهم خصوصا أرقام الهواتف النقالة



بشرى شعبان

كشفت مراقب الإعلام بإدارة العلاقات العامة والإعلام الخارجي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ضحى الخميس، عن تطور في إنجاز الكثير من الإجراءات والمعاملات في هيئة الإعاقة حيث أصبحت تنجز في نفس اليوم

وأوضحت في تصريح صحافي، أن من بين هذه الإجراءات والمعاملات معاملة أولوية الرعاية السكنية وكتب التعذر للملفات الجديدة أول مرة فإنها تنجز بنفس اليوم . لافتة إلى أن كتب التعذر للملفات القديمة فإن المعاملة تنجز خلال ثلاثة أيام عمل في صالة رقم 2 ،وذلك إضافة إلى خدمة جديدة هي الاستفسار الآلي والمتوفرة بصالة 2 بمجرد وضع البطاقة المدنية للمعاق تظهر جميع المعاملات التي قدم عليها وحالتها وجاهزيتها أو جاري العمل بإنجازها .

وناشدت خميس المراجعين بتحديث بياناتهم خاصة أرقام هواتفهم النقالة حيث أن هناك معاملات منح إسكانية جاهزة ولا توجد أرقام للتواصل، كما أن هناك شهادات إثبات إعاقة جاهزة للتسليم ولم تسلم لان أرقام الهواتف المسجلة لدى الهيئة قديمة وتم تغييرها من غير تبليغ الهيئة بذلك .

ونوهت بأن خدمة "أون لاين" لأصحاب حملة شهادات إثبات الإعاقة الحديثة والشهادات التي تم تجديدها باستطاعة أصحابها أخذ الرقم السري ومن ثم تفعيل الخدمة بزيارة موقع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والتقدم على أي معاملة عن طريق "اون لاين" مستقبلاً كتجديد شهادة اثبات اعاقة - مساعدة تحت 21 - كتاب تعذر -لوحة مرور- اجازة للموظفة الحامل- أولوية الرعاية السكنية - منحة بنك الائتمان- منحة الزواج - كتاب لمن يهمه الأمر - تخفيف ساعات العمل - تقاعد المكلف بالرعاية - اجازة.

وذكرت بمواعيد استقبالات المراجعين يومي الأحد والثلاثاء للنساء وأيام الاثنين والأربعاء و الخميس للرجال . والدوام الرسمي للهيئة من 8:00 -3:00 عصراً.