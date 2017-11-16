أمير ذكي

اصدر وكيل وزارة الداخلية، الفريق محمود الدوسري، تعليمات بوقف سحب المركبات لمخالفتي حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال اعتبارا من اليوم، والاكتفاء بتحرير مخالفة.

وجاء الوقف بعد حملة شعبية ونيابية رافضة عقب نحو 24 ساعة من تنفيذه وسحب نحو 1000 سيارة ، وبحسب مصدر امني فإنه يتوقع إعادة المركبات التي سحبت امس لأصحابها.

وأبلغ مصدر أمني " الأنباء " أن وكيل وزارة الداخلية وجه بتحويل جميع المخلفات المحررة امس "عدم استخدام حزام الامان والتحدث في الهاتف" إلى مخالفات عادية وليست كمخالفة جسيمة.

ووجه الدورسري حسب مصدر موثوق بإعادة جميع المركبات المسحوبة على خلفية الهاتف والحزام فورا .

وكانت "الأنباء" انفردت بترجيحات حول هذه النقطة ولكن صدرت تعليمات مباشرة بهذا الخصوص قبل قليل.