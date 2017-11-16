أعلن النادي العلمي أن أول أيام شهر ربيع الأول فلكياً لعام 1439هـ، سيوافق يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

وقـال مديــر إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي، علي عبد الكريم بوعباس، أن الاقتـران لميـلاد هلال ربيع الأول سـيحدث يوم السبت المقبل الموافــق الثامن عشر من نوفمبر الجاري في تمام الساعـة الثانية و42 دقيقة مساءً بتوقيت الكويت في كوكبة العقرب حيث سيقترن ايضاً مع نجم قلب العقرب عند ميلاده.

وأضاف أن الهلال سيمكث بعد غروب الشمس يوم السبت لمدة 16 دقيقة مما يصعب من رؤيته بوضوح ويكون شكله منتصب بإنحراف بسيط.

وذكر أن من أهم شروط رؤية الهلال بالعين المجردة حدوث الإقتران قبل غروب شمس يوم الرؤية، وأن يكون الهلال بعد مغيب الشمس على ارتفاع 7 درجات قوسية من الأفق، وعليه فان أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1439 هــ سيوافق فلكياً يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري.