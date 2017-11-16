عبدالكريم العبدالله

ألقت المباحث الجنائية بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، القبض على "موظف" يعمل في احدى المستشفيات بمنطقة الصباح الطبية أثناء قيامه بتزوير الاجازات "المرضية"، وبيعها.

جاء هذا من خلال كمين نُصب للموظف، وضبطه بعد قيامه بتزوير إجازة مرضية وبيعها مقابل مبلغ من المال.

وتقوم إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة بالتحقيق حاليا مع "الأطباء" الذين وجدت توقيعاتهم على تلك "المرضيات" للتأكد من وجود شركاء من عدمه في هذه الواقعة تمهيدا برفع الموضوع الى النيابة العامة.