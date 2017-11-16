أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 26 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي مليون راكب مقابل 840 ألف راكب في الشهر ذاته عام 2016.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن حركة الركاب القادمين بلغت نحو 559.9 ألف راكب في أكتوبر الماضي مقابل 457.8 ألف راكب خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

ونقل البيان عن مراقب النقل الجوي للعلاقات الدولية وعمليات الطيران في الإدارة عبدالله الراجحي قوله، إن حركة الركاب المغادرين بلغت نحو 499.5 ألف راكب في أكتوبر الماضي مقارنة مع 382.3 ألف راكب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الراجحي أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال أكتوبر الماضي وصلت إلى 9355 رحلة مقارنة مع 8550 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة خلال أكتوبر الماضي بلغ نحو 8918 رحلة مقارنة مع 8099 رحلة في الشهر نفسه من العام الماضي.