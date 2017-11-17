الروضان تجول في الشبرة للتأكد من توافر المنتجات

عاطف رمضان

مع رفع الحظر عن استيراد البصل المصري، والذي انفردت «الأنباء» بالإشارة اليه قبل أيام، ووصول أكثر من 60 طنا من البصل الهندي واليمني لشبرة الخضار في كبد، يبدو ان «أزمة البصل» تتجه الى الانفراج.



فقد صدر قرار إداري من قبل وكيل التجارة يقضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد منتجات زراعية محظورة من مصر منها البصل والخس والفلفل والجوافة وفقا لشروط.



وزير التجارة وقياديو «الرقابة التجارية» تجولوا أمس في شبرة الخضار للاطلاع على كميات البصل التي دخلت السوق، وحرص المفتشون على توزيعها وفق خطة محكمة.

وقد علمت «الأنباء» ان أكثر من 60 طنا من البصل اليمني والهندي تم تنزيلها في شبرة الخضار في كبد امس، وان وزارة التجارة والصناعة قد رفعت الحظر عن استيراد البصل المصري.

وقالت المصادر ان وكيل وزارة «التجارة» قد أصدر امس قرارا إداريا يقضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد منتجات زراعية محظورة من مصر منها «البصل، الخس، الفلفل، الجوافة» وفقا لشروط، كإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية لهذه الأصناف واردة للبلاد عبر المنافذ، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية، وحجز جميع الإرساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للإرساليات وإرسالها لمختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وتعطي فترة تشديد الرقابة لفترة ٣ اشهر على تلك الأصناف الزراعية المحظورة وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

وبخصوص المنتجات الزراعية غير المشمولة بقرار الحظر السابق يلزم إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقالت مصادر ان وزير التجارة والصناعة وقياديي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تجولوا امس في شبرة الخضار في كبد للاطلاع على كميات البصل وقام فريق من المفتشين بالوزارة بمراقبة الشبرة وحرصوا على تنزيل جميع الكميات من البصل وتوزيعها للجميع، وعدم اعطاء كميات كبيرة لتاجر واحد او بسطة او شخص، وتنفيذ خطة محكمة أعدتها الوزارة وذلك بإشراف الوزير خالد الروضان بنفسه وقياديي الوزارة الذين تفاعلوا بسرعة مع مشكلة ارتفاع سعر البصل وحل هذه المشكلة لنزول الأسعار لوضعها الطبيعي من خلال زيادة المعروض من البصل مقابل الطلب عليه من قبل المستهلكين.

وقالت إن صحة المواطن والمقيم من أهم أهداف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء لذلك صدر القرار المنظم للاستيراد لما فيه المصلحة العامة.

.. والسفارة المصرية تُثمّن قرار رفع الحظر عن المنتجات الزراعية

أسامة أبوالسعود

أصدرت السفارة المصرية لدى البلاد بيانا ثمنت فيه قرار الحكومة الكويتية رفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية جاء فيه: تثمن سفارة جمهورية مصر العربية قرار وزارة التجارة والصناعة بالكويت الشقيقة رفع الحظر عن الصادرات المصرية من منتجات البصل والخس والجوافة والفلفل والذي جاء ثمرة للتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وتؤكد السفارة على الأثر الطيب والإيجابي للقرار على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وبما يدعم الثقة في جودة المنتج المصري، لاسيما مع قيام السلطات المصرية بتطبيق منظومة جديدة للرقابة على الصادرات الزراعية تتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة عالميا في مختلف مراحل الإنتاج وإعداد المحاصيل للتصدير.

وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى الوزير خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة على هذه الخطوة التي ستساهم في حل المشاكل التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، وتعرب عن ثقتها في زيادة أواصر العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة بين البلدين الشقيقين بما يعكس العلاقات الوطيدة بينهما.