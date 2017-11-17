عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن أسماء 2646 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة، مؤكدا على الاستمرار في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، لاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا ان دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.

وطالب الديوان المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة «دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية»، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 21 الجاري مصطحبين معهم المستندات اللازمة.

وأشار الديون إلى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوى الحالات الخاصة «ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء» المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم، موضحا انه تم تفعيل خدمة رفض جهة الترشيح إلكترونيا عن طريق الموقع csc.gov.kw دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.

إدارة الفتوى والتشريع

مشاعل فهد سعد المطيري

الأمانة العامة للأوقاف

ناصر فيصل سعود العنزي

زينب عبدالهادي يوسف الباذر

مريم سالم إبراهيم فقيهي

نورا محمد سلطان البحيري الزعبي

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نشمية محمد برجس الدوسري

بدر احمد صادق القلاف

جاسم صاحب احمد ماجكي

عبدالله سالم فهد الديحاني

مشعل عارف عبدالرحمن شمس الدين عبدالرحمن

فجر ناصر عبدالله المطيري

نورة سعود أحمد صايل

شيخة مساعد مدعج الشلاحي

عائشة احمد عواد الهطلاني

فجر راشد حسين راشد شديد العازمي

فواز عبدالله حمد المكراد

مصبوبة منصور سالم العجمي

موضي بدر ناصر المطيري

محمد خالد حجي الحسيني

لطيفة خالد عبدالله الهقهق

اربيع محمد ربيع العرادة

الإدارة العامة للجمارك

يوسف صغير رجا الرشيدي

فهد سالم ماجد الدوسري

ماجدة هابس راضي الشمري

الإدارة العامة للطيران المدني

اسراء مؤيد حبيب الحداد

الإدارة المركزية للإحصاء

حسناء علي محمد ثامر الراجحي

ولاء تركي الحميدي العتيبي

تهاني سعد مبارك مسعد

إيمان محمود محمد عبدالرحمن محمد

انفال عبد الوهاب عباس العلي

مها خالد علوش العازمي

غدير سالم سعد الحميدي

هيلا مبارك فالح العجمي

فواز سهيل عبد الرضا اسود

شروق محمد حمود الظفيري

مشاري محيا عميش العتيبي

عامر هادي فرحان العجمي

عزيزة محمد حمود هويشل

ناصر محمد ناصر دويع

حصة شهاب أحمد محمد خالد

شوق خالد احمد الجطيلي

شيماء حبيب عبدالله الكندري

نورة محمد راشد الفقعان

مي فهيد سعد المطيري

عائشة يوسف عبدالرحمن المعود

نوف مشعل خالد المطيري

نادية محمد جاسم الحقان

أفنان ناصر عبدالله الصلال

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سالم برجس سالم الدوسري

أحمد محمد مبارك العازمي

خالد فهيد امنوخ العازمي

فهد جابر عيد العازمي

عبير سعد عبد الكريم السعد

مشاعل راشد هليل العدواني

زينب سعيد سالم البدر

سعود مشعل راشد الجطيلي

عادل عبيد سلمان الرشيدي

شيماء علي حسن الشطي

مريم عامر منور هلال

بسمة حمد صالح الجطيلي

إيمان سند مطلق المطيري

فاطمة محمد ربيع العرادة

الهيئة العامة لشؤون القصر

مريم إسماعيل بندر السلمان

مريم عبيدان مرثع العازمي

دلال يوسف أحمد عامر

عيد ضاوي سعود العازمي

غزوة عبدالعزيز حمد فهد بودي

نورة بدر علي الحداد

نوف مثنى عبدالله العتيقي

رؤى محمد مهدي العجمي

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

ممدوح ثاني جاعد ثاني العنزي

سارة بدر عبدالرحمن العيسى

عائشة عبدالعزيز راشد الهلال

شوق مشاري شاهر المطيري

دانة زيد فهد الخبيزي

فاطمة عبدالكريم مصطفى العبدالله

سارة جمال مهوس السعيد

حصة إسماعيل حسن الأنصاري

فرح محمد إبراهيم عبدالله

لولوة هشام محمد البشارة

ضحي ناهي راشد الهاجري

منيرة مشاري عبدالهادي المطيري

دلال خالد راشد الهيفي

مثايل غازي ضيف الله المطيري

نواف ضاري براك الشمري

راكان سلمان راكان المكراد

لولوة يوسف عبدالله جناع

أسيل جعفر صادق الاستاذ

ولاء محمد إبراهيم المريشد

نورة سعود محمد الدوسري

شوق ارشود جديعان العنزي

روان زايد عبد الهادي العتيبي

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن احمد

أسماء عبدالله مرزوق العبد الله

فاطمة الزهراء أحمد علي الحقوني

محسن بركة محمد البخيت

ناصر بدر ضيف حسن احمد

زهراء يحيى محمد سلطان المتروك

ريم عادل سالم الياسين

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

هاشم علي حسين بن حسين

فتوح يوسف احمد الحمادي

الهيئة العامة للرياضة

مريم فهد مهنا الخالدي

عائشة صالح عبدالرحمن العبودي

شوق مبارك سلامه العنزي

منيرة محمد فالح العازمي

غدير مطلق محمد الرشيدي

حوراء حسين حسن احمد

حصة يوسف محمد الخنيني

فوزية خليل إبراهيم العوضي

هنادي سعود رفاعي زيد

جميلة علي حمد المري

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

سعود علي عبد الوهاب المهيني

وليد سعود محمد العصفور

ريوف سلامة عايد العازمي

الهيئة العامة للشباب

روان ناصر حسن السبيعي

سليمان هاشم السيد عبدالله الرفاعي

شملان فؤاد شملان البحر

سندس خالد سالم الشطي

علي جمال منصور المطوع

حمد محمد مشعان الرومي

مريم راشد سليمان العبد الهادي

زينب وليد احمد سلمان

العنود سالم راجح الهاجري

حوراء عبد الأمير محمد علي الصايغ

حصة حمد فالح الضفيري

محمد حسين علي العباد

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

بلقيس فيصل صالح الظفيري

سبيكة عبدالله احمد الحيدر

الجازي فهيد عبيد الرقيصي

حياة حامد علي الفيلكاوي

مريم جلوي محمد العجيري

منار عدنان سعود بوعركي

سيد رضا محسن سيد مسلم سيد مصطفى

عبير عيسى راشد الهاجري

باسمة فارس عواد الضفيري

سارة عردان فهيد العجمي

عهود عواد عيد الغريب

بدرية جمعان مرزوق العازمي

عبدالعزيز فهد فراج الحربي

هاجر غنيم علي المطيري

خديجة خير الله فرحان المطيري

دلال فيصل خليل التوم

غزلان عجيل مجلاد الضفيري

غالية ابراهيم محمد الناصر

دانة هويدي انقيمش الهاجري

فهد صالح خلف السعيدي

فطوم مسفر محسن العجمي

عبدالله مرضي مبارك الوسمي

خالد مبارك عبدالله العجمي

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

جراح مهدي سالم العجمي

فراس غسان علي العلي

محمد عبد الرضا خير الله البلوشي

عبدالله مطارد فلاح بصمان

سلمان دهام خلف الشمري

طلال طريخم جريدي سيحان

عزيز محمد خلف مطلق

حمد محمد حمد الهاجري

خالد عادل عبد اللطيف الحاتم

حسين هادي محمد هادي

فاطمة عبد الخالق عبد الرزاق هادي

صطام يوسف عبدالرحمن العتيبي

خالد سعود باني مشلح

حمدان مفرح زايد العجمي

محمد عبدالله غنام الحربي

عبدالله عبد الرسول عبدالله العرادي

سعود عبدالعزيز محمود الدشتي

سليمان مناحي سليمان الدوسري

نواف مجبل زيدان الظفيري

خالد فلاح حزام الهاجري

محمد نعيس فريج المطيري

بلدية الكويت

محمد منصور شخير العنزي

مها محمد فراج السهلي

عبدالعزيز علي حسين العبدالله

جراح مفرج مشلح الدوسري

يوسف حسين يوسف اليوسفي

دلال مبارك عبدالرحمن الميال

منيرة ابراهيم ابراهيم النغيمش

اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني

دلال نورى خلف بن سلامة

فاطمة فؤاد حبيب المجادي

حمود حمد عواض العازمي

ناصر خالد ناصر حسين العازمي

غدير ابراهيم محمد المزيدى

شروق فوزى منصور المنصور

حنان وليد يعقوب العبدالهادي

بشاير محمد عبدالله البلوشي

غدير ناصر جابر الوردان

فايزة سعد عقاب الهاجري

منيرة فهد محمد الصميط

محمد ضياء محمد المطوع

محمد خالد جهجاه الرشيدي

ليلى ابراهيم عبدي عثمان

حوراء عبدالهادي عبدالرسول بوعباس

محمد خالد محمد البندري

سعود فلاح جمعان الحميدي

عهود جمعة طاهر ملا جمعة احمد

ادم حسين علي غلوم

راشد ناصر مرزوق رقدان

مرام يوسف مجبل الغريافي

شفاقة هادي عبدالرحمن العجمي

عبيد مزهر حبيب الشمري

عزيزه لافي حميد العازمي

جميلة ساير حمود الحربي

عادل علي صلاح الرشيدي

نورة مطلق محماس العتيبي

أماني مطر خالد المطيري

وزارة الأشغال العامة

مبارك طلال مبارك الميع

احمد سعود عبدالعزيز البارود

ايمان احمد محمد الناصر

محمد صالح محمد العازمي

حبيب عيد سعد العازمي

شهد عبدالعزيز صالح الصالح

نداء صالح العياش

رحمة علي خرصان العجمي

محمد صالح سعد العازمي

سارة مرتضى حسن حسين علي

فهد سالم مرزوق العازمي

احمد فلاح رجعان الصواغ

فالح عايض مشعان العجمي

اسماء علي خالد الوصيص

سعاد احمد مشعاب بطيان

زهراء حسين درويش عباس

عبدالعزيز عبدالله محمد المطيري

زينب حمد محمد عبدالله الكندري

عبدالله بسام يوسف باقر

بدر عابد عبدالله صنت سالم الرشيدي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

هاشم يوسف احمد علي

حنين مبارك مران الحربي

عبدالله محماس عايض المطيري

روان رفيد عبدالله العنزي

هند حمود نزال العنزي

روان احمد خليل الشطي

محمد فهد محمد راجح

على فلاح علي الرشيدي

احمد محمد خميس الناصر

فهد فيصل فهد البالول

فيصل سعد مطلق المفرح العازمي

حصة خالد نايف العتيبي

جواهر مساعد مبارك الجلاوي

أنفال دحام فهد الشمري

ريم عدنان عبد الوهاب العميري

ديما جمال خليفة السهلى

أفراح عبدالعزيز مفظي بوظهير

شهد منصور سعد العجمي

روان حمود غزاي الميموني

عبدالعزيز بدر مفرج العازمي

أحمد يوسف أحمد الشيخ

بثينة عماد يوسف احمد الغانم

مرزوقه فلاح حجي العازمي

عذاري عبدالله احمد النعار

مها محمد جمعان العتيبي

خزنه ابراهيم محمد المرشد

هنادي ثامر رعيد حسن سلمان

عمر حسن سيد حسين سيد علي

مستورة عايض مبارك الرشيدي

ناصر حجي عيد الهضيبان

اسماء فهد عبدالرحمن سعد الوادي

عبدالرحمن علي عوض الدويلة

نايف سعود ناصر الرشيدي

ألطاف عبدالله فالح العجمي

عبد اللة عادل مبارك العازمي

عبدالله حماد عبدالله الشمري

نوال شخير خدعان العازمي

العنود حسين علي ملا حسين

نوال صلف علي المطيري

العنود مسند سند الرشيدي

حسن خالد سالم عبد اللطيف

أماني مسلم عبدالرحمن العتيبي

محمد فلاح عجيب المفرج

يعقوب زايد أيوب جمال

حامد عايض حامد لافي

خزنه جهز فايد الرشيدي

طلال سامى يوسف الاسد

عبدالعزيز محمد سالم المطيري

نصار احمد شريف العنزي

مريم ابراهيم حسن البلوشي

عبدالله جديع عبدالله العجمي

حنان خويلد عبدالله شحاذ

عامر راشد عامر العجمي

فجر مترك لافي الديحاني

راشد محمد راشد المري

غنيم خالد غنيم الدوسري

تهاني مناور صليبان الحربي

فاطمة علي ناصر الصليهم

عبدالعزيز خليف سعود الماجدي

شيخة خليل محمد الكندري

دلال ابراهيم سلمان السلمان

عبدالعزيز عبد الامير داود نجف

محمد احمد محمد المبارك

عيسى عدنان محمود خشاوي

احمد فيحان هايف الجميلي

عبدالله فواز حسن الضبيب

عبدالله طالب محمد الكندري

شروق فهد عايد العازمي

سلطان فهد رومى الظفيري

عبدالعزيز حمود مشعان الرشيدي

اروى سالم عبيد فهد

هيا فوزي يوسف اليماني

عبدالوهاب يعقوب علي يوسف

وسمية راجح محسن الدوسري

انوار عبدالعزيز حمود الكدموس

دلال محمد عبدالله عبدالعزيز

مريم احمد صالح العسعوسي

سارة نبيل خالد عبد الرزاق عبد الجبار

موضي عبدالله ابراهيم المياس

وزارة الإعلام

روان عبدالله امين العوضي

مرضى محمد سعود أبو كريشة الراجحي

مساعد حميد حمود الديحاني

ايلاف جواد احمد محمد علي الصايغ

سارة راشد محمد المنصور

عائشة سعود جليدان الحمد

نورة سعود جليدان الحمد

شهد حمزة عباس القطان

رغد عادل خليفة الشاهين

لولوة خالد علي مدوه

حامد عبدالله سعيد حبشي

سلطان مبارك عبدالهادي العدواني

دانة فؤاد عبدالله الناصر

فجر علي سعد فرج

زينب خليل ابراهيم بوصلحة

حصة عبدالله مزيد الرجعان

مها مبرد اسمر الفضلي

افنان محمد ناصر صقر الصقر

يعقوب بدر علي الوزان

خالد محمد فهد العجمي

شيخة محمد عبدالله التميمي

فاطمة علي الراوى العنزي

سليمه فدعوس نزال الهرشاني

غازي احمد سليمان الخبيزي

ليالي ضحوي عوض الشمري

روابي بدر صفوق السعيدي

مريم فاضل مالك الصفار

هيا خالد محمد الشايع

هيفاء جمال عبدالله الدخيل

اسيل عبدالله حسين الصايغ

جمانه عبد الرسول ابل صادق

منال عبدالله علي مبارك

نورا يوسف حمد الناصر

دانة علي صقر علي

شروق غانم جمعان البريعص

ابرار محسن محمد محسين

سارة عسكر بركات المطيري

زهراء عبد الرسول أسدالله مرتضوي قنواتي

دانة حسين علي عبد الحسين

نادية ابراهيم سعد العبيد

زهراء عبدالله عبد المحسن الفضلي

لولوة انور عبدالله سكين

امثال كريزي سعود المطيري

زينب خليل ابراهيم كرم

فجر سلمان سيف الميع العازمي

زمزم ناصر محمد العلي

رواء عبدالله هاشم العوضي

شيخة نهير ناهس المطيري

عائشة صلاح محمد الرميح

ايمان فريد جميل مشاري

فاطمة محمد مختار علي

عبير عبدالعزيز الحمود العبد الوهاب

شيخة خالد سالم الشطي

غالية صالح عمبر فرحان

فاطمة صالح يوسف الشمالي

دلال عاطف عبدالصمد الظاهر

انوار صلاح يوسف العنزي

زينب عبد الحكيم علي الشواف

شريفة يالوس مناحي العنزي

دعاء مجيد علي مراد

شهد رضا حسن حسين دشتي

اسماء محمد حسين الريس

ابرار بدر عبدالله العمار

سلوى يوسف سالم الحشاش

نورة محمد فالح العازمي

ياسمين عدنان ابراهيم الابراهيم

هند مجبل محمد العنزي

رتاج ابراهيم عبدالرحمن الصقر

امل جمال محمد العمران

سهر حمد فهد الصباح

أنوار عمعوم خلف الحسيني

سارة جاسم محمد القطان

احمد شاكر كرم غلوم شهاب

شهد علي سليم المقيحط

نور حامد مناحي المطيري

عبيد محمد عبيد المطيري

عبدالله مطر معتق المطيري

الحميدي خالد حميدي الظفيري

نورة سعود عبدالعزيز البنوان

روان فهد خضير الاصفر

سارة جاسم محمد الفيلكاوي

مبارك غافل زايد فرحان العدواني

حنان جمال يعقوب عبد الكريم

ضحى محمد هلال العنزي

مشعل احمد عباس صالح

الاء حمزة عباس البلوشي

شروق عادل محمد بن غيث

حمود حميد حمود القلاف

هشام نبيل محمد نجم

ضحى طلاع محمد الديحاني

أسيل لافي مطيع العنزي

نورة محمد عبدالله القصيمى

نورة طارق محمد المذن

سارة محمد فلاح الداود

ملاك جزاع عيسى المطيري

خالد عواد عبدالله الرشيدي

ايمان عبدالله عايد الحريجي

ضياء مسفر مجبل يوسف

رهف صلاح مطلق العنزي

نوف حريمس جيحان العنزي

خلود عبد الرحيم يوسف الكندري

عبدالله مبارك جار الله العجمي

نايف مرزوق عواد العازمي

عبدالله حماد سيف مبارك

منال عباس غلوم ندوم

ايمان حسين علي البحرانى

ايمان متعب غازي العتيبي

دلال محمد يوسف العروج

انفال عبد الكريم خضر عايد

شذور علي حسين بلال الصقر

فجر فلاح مزبان الزهاميل

سيد أحمد مصطفى سيد أحمد الموسوي

صبريه يعقوب يوسف البلوشي

هيا عامر محمد الهاجري

عائشة ابراهيم حسن الحرمي

وضحة عبدالرحمن عبد الوهاب التمار

وضحة فالح مطلق العازمي

مستورة ناصر سالم الهاجري

ابرار فاضل يوسف بورضا

هدى عبدالله فريح المطيري

ابرار مشعل عويد العازمي

حسناء عصام سلطان الحميضي

حنان خالد عبد اللطيف المقيط

لولوة جابر علي بوزبر

اسماء سليمان معرفي سفر

وليد فالح مطلق العازمي

مريم محمد علي محمد

خديجة انور سلمان الهزيم

سلطان تركي خالد الديحاني

احمد محمد سعود العوام

خالد ناصر حسن الكندري

يوسف أحمد يوسف الملا

دانة امير عبدالصمد البلوشي

دانة ناصر علي الجطيلي

ناصر مشعل هزاع العنزي

منال الجحل مهنا الهاجري

دلال عادل حمود الجسار

عبدالعزيز علي عبد الرسول القطان

علي فرج علي المطيري

مها احمد سعد الكحلاوي

جمانه عدنان محمود عبدالله

سارة غازي هادي السعيدي

زينب جاسم علي المرهون

وضحة فهد محمد الرميضي

فرح عيد سالم البذال

عبير فالح موسم المطيري

سارة عبيد جديع العجمي

منيرة بطيان سعود السحلول العازمي

سارة سعد خنيفر العازمي

شقحه سعيد هادي العجمي

فهده فهد محمد العجمي

بدر ناصر خلف اللميع

زينب محمود سيد قاسم سيد مصطفى

فاطمة ماهر عيسى محمد علي

فرح راكان سعد المطيري

امل عبدالعزيز عبدالرضا بخش

فاطمة عبدالله حبيب البدر

وزارة التجارة والصناعة

بدر عواد مرزوق السحيب

فاطمة عبد الهادي عبد الرزاق العطار

حمد ناصر عبدالله الهولان

فاطمة علي اسماعيل مندكار

سارة هايف عبدالله العجمي

دلال مساعد عبد الكريم الفرحان

سالم صالح سالم الهويدي

آمنة محمد جعفر البدري

حمسه عويضه عبدالله العجمي

العنود ماجد سلطان حمود

سارة جابر صالح المري

شيخة خلف حسين عناني

موضي سعدون علي المسعود

امتثال علي لفته العنزي

وسن يوسف محمد الجسمي

زهراء ميثم صادق الشخص

مريم محمد احمد كمال

مريم محمد احمد المكيمي

دانة نزال خالد المعصب

منيرة صلاح محمد الرميح

شوق حمد صالح العنزي

محمد نجيب محمد شعيب

ناصر محمد مسعود علي

سليمان محمد سالم الرمضان الهاجري

ريم سالم حمد العتيبي

دلال محمود عبد الرحيم الكندري

هاشم عيسى غلوم قبازرد

وزارة التربية

حمد عيسى سلطان عبدالله السلطان

محمد راشد فهاد الرشيدي

مبارك عدنان وارد العنزي

مبارك محمد مبارك العازمي

فاطمة احمد رجب علي رجب

افضال عيسى مبارك الفضالة

اسماء خالد مطلق الديحاني

دانة فهد عبدالله العمهوج

نواف علي ربيح الرشيدي

مريم علي عبد المحسن العلي

الزين حسن يوسف الجسمي

ندى بدر محمد العيسى

مريم ناصر خليفة الدعي

أسماء مهنا جراح مهنا

الطاف اسعد عبدالجليل الزواوي

مها عبيد مثال الرشيدي

تهاني شخير محمد المطيري

نوف سعود محمد الرشيدي

شيماء بدر عبد اللطيف المالك

نوال محمد مبارك الهاجري

مرزوقه عبدالله مقبل الرشيدي

اقبال زايد عبيد شاهر

مى عبدالله محمد المطيري

شاهه ناصر بن حمد الجاهلي

بتلا خميس مبارك الدوسري

عفره فالح عبدان الهاجري

جزوه مهدي مسفر مانع

عاليه مطنى دحام الفضلي

انوار سالم محمد العجمي

دلال قاسم خشمان الظفيري

ريم كساب زيدان الرويلي

منال ابراهيم باقري

منال هويج حيدر ال صليع

كتبه شعيب فرحان الرشيدي

نجلاء عبدالله محمد الزعبي

فاطمة محمد خليفة المتعب

انوار محمود عبد المعطي عبد الحليم

مشاري خويلد خالد عواض البطحاني

احمد خالد مرزوق العازمي

لطيفة يوسف حمد الصقر

أحمد خالد محمد العازمي

على محمد عبدالله العتيبي

ناصر حسين عبد المحسن القطان

حمد مبرك سيف العازمي

منصور حسن محمد العجمي

نور محمد مطنى الفضلي

مفاز أسعد منصور الابراهيم

نهى مطلق ناصر العدواني

محمد صادق حمزة السلمان

ريم خالد علي العمران

فرح خليل ابراهيم الخليفي

محمد وليد عمر البكر

مناير محمد عبد الستار سالم

البندري مشعل محمد الطاحوس

نادية ناصر بدر الفرحان

حمد مساعد محمد الهنيدي

على فالح عبدالله حجيلان

مناير رجعان مبارك العازمي

على عبدالمحسن عبدالله العتيبي

مرجى عويضه فهد المطيري

جابر ظافر عبيد العجمي

فيصل جديع فالح العجمي

سعد راشد سعد العازمي

خالد سعد فهد الدوسري

سالم معيض مسفر العجمي

عبدالعزيز خالد ماضي المطيري

بدر ناصر عيد العازمي

طلال حسين جابر العازمي

عبدالعزيز جمال عبدالله بوشهري

عبير صلاح محمد الحشاش

افنان احمد جاسم الخنفر

موضي احمد سلطان السالم

بدرية خالد سعد العريفي

شجن منصور زيد المطيري

ايمان وليد دخيل الحقان

دلال محمد حماد الحسينى

غالية عبدالعزيز لافي المطيري

انوار محمد فهيد حسين العجمي

فاطمة مساعد ابراهيم السلطان

حسن علي عباس فرمن

احمد سعود محمد العازمي

يوسف خالد مرضي العنزي

راكان مبارك ناصر الحجرف

مروان حمد داود البدر

عبدالرحمن بدر سعد الرميضي

بدر عبدالعزيز بدر الميعان

محمد رفدي فارس المطيري

شوق هادي عبدالله المخلف

بندر فايز منور المطيري

عذاري خالد سعد السعد

روان يوسف يعقوب محمد

مبارك احمد علي الفارسي

شروق فلاح عواض المطيري

احمد فاضل مالك الصفار

عائشة عادل جاسم الدمخي

عبدالعزيز هزاع عوض الضبيعي

ليلي صادق ابراهيم احمد

شهد ابراهيم احمد المبارك

رفعة منصور خالد الديحاني

حمد محمد علي الكندري

عبدالعزيز حسين علوش المطيري

فهد نهار عماش المطيري

صالح مساعد عيد المجيبل

فرح عبدالعزيز سالم البدر

عاليه ناصر عثمان السماعيل الفيلكاوي

منار سلطان محمد المطيري

روان حامد بدر سلامة

ايمان خالد محمد الخليل

روان صادق خالد كرم

دارين حمد سلطان السلطان

روان فيصل عبدالله الجسمي

اروي فالح عبدالله الرقبة

احمد طارق شعيب العبدالسلام

زياد طارق عمران البنوان

لولوة نجيب خليفة الشطي

هبة عبدالله عيد الشمري

حصة ناصر عبد الوهاب العثمان

روان سالم علي بو ربيع

عائشة محمد عيسى الخالد

محمد يوسف حسين الحمر

نوف رشيد عبد المحسن الرشيد البدر

محمد عبد المعبود عبدالعزيز الدواس

اروى يعقوب بدر البصارة

غصون عبدالله سالم الراشد

أنوار علي مبارك الدليمي

عبدالعزيز مساعد محمد الخنيني

عهد حمود فهد الرشيدي

شيخة وليد سعود الوهيب

تحرير تركي محمود الغضوري

دينا طارق احمد البستان

روان محمد رضا علي

ناصر صباح سراى الشمري

راشد مشعل راشد الاستاد

محمد حسن علي مفرح

عمر عيد فليح العازمي

خالد مشاري سفاح الظفيري

فاطمة جليل عبد الكريم

محمد احمد رميض العازمي

نادر مطلق عبدالله المطيري

متعب فلاح محمد العجمي

فهد عبدالله صالح العدواني

حسن عاطف باقر معرفى

محمد احمد محمد عبد الرزاق

خديجة صالح بطي البذالي

سحر سعد نايف الخالدي

أميرة فالح دغيمان المطيري

آمنة عبد الكريم عواد الفضلي

ديما محمد رشيد الظفيري

منيرة محمد غنام العجمي

فاطمة نشمى صنيتان المطيري

سعاد سحيمان الحميدي الحسيني

غالية خالد فهد البالول

سليمان عبدالعزيز سليمان المضاحكة

حصة حسام عبدالله العوضي

ضحى فهد سالم العجمي

اسماء نبيل محمد عبد السلام الشعيب

ماجد بشيت سند العازمي

حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله

جنان عبدالعزيز عبدالله المطوع

مريم فوزي محمد الأحمد

فهد حمود سرهيد المطيري

أحمد عبيد عوض الشبلي

روان سعد كاظم الفضلي

محمد حسين مسفر العجمي

علي جواد حسن موسى

خالد فيصل بويتل البغيلي

حصة مرود شداد العازمي

عبدالرحمن عادل عوض محمد

سيد هاشم ضياء الدين سيد علي الموسوي

محمد حمد احمد الدبوس

محمد محمود حسن الدابي

عبدالعزيز وليد خلف الفرحان

حسين عباس غلوم حسين

يوسف احمد جعفر الحسن

لافي فهد لافي الرشيدي

منيرة محمد عبدالله العجمي

تغريد بدر مشعاب سحلول

جواهر ناصر جدعان العازمي

منيرة عيد عيادة العازمي

شيخة محمد خزيم العجمي

هديل فيصل مشعل العازمي

عفاف نشمي سمران العنزي

فضيله مد الله فرحان الشمري

تهاني محيا عمر الرشيدي

موضي محمد سعد ناشي

جواهر مهدي مسفر مانع

شهد مانع عبدالله العجمي

دلال عيد مبارك العازمي

مريم حطاب سعد العازمي

هيا حمد عيد المخانجى

مشاعل مفلح عبدالله مجبل

دانة فهد محمد الدوسري

عائشة مجبل مهنا العازمي

ايلاف فهد عيد الخالدي

حليمة فالح براك العامر

هديل هادي مطلق العازمي

احلام سعد عواد العازمي

هدى عادل غلوم بولند

فاطمة سماح رابح الرشيدي

مريم محمد حمود البذالي

سلمى أحمد ضيدان الوقيت

موضي عشوى سعد محمد

غدير مبارك سعيد العازمي

آمنة علي بدر محمد

ياسر سعد خلف عابر

خالد سعد محمد العجمي

خالد عبد اللطيف عبدالرحمن الملحم

فيصل بدر راشد الغنام

نجيب عبدالكريم ادريس المنصور

عادل عبدالله حمد الخالد

فهاد حبيجان حمد فهاد

متعب فارس دوان البذالي

احمد هادي رجا الرشيدي

ناصر صالح عبدالله العتيبي

نور حسن احمد حسين

فهد علي عليثه الديحاني

احمد يوسف بهلول ثامر

سعود ناصر نصار العازمي

حمد ذعار فلاح المطيري

زيد مجبل ابراهيم الصوان

أحمد طارق محمد القطان

فاطمة حسين جلال الحسيني

حسين عبدالله درويش صالح

سالم فهد علي السالم

عبدالله نجم عبدالله الشراح

يوسف خالد منصور الجزاف

عبد الوهاب علي محمد أشكناني

هادي صالح مجبل العازمي

على محمود غلوم ندوم

روان صالح احمد عبدالله

وضحة هلال جزاع العتيبي

دلال أحمد يوسف الأنصاري

هاجر محمد عالى المطيري

فاطمة عبدالله عايش الشمالي

سالم يوسف محمد دشتي

دلال هادي حسين العجمي

سارة حمد محمد العتيبي

جاسم محمد أحمد القطان

محمد عبدالله عبد الرضا محمد

خالد مهنا غازي مهنا المطيري

فهد فواز حمود السمار

سجى محمد أحمد محمد

عبدالله ناصر عبيد العنزي

فالح محمد فالح فهاد الضفيري

احمد داود سليمان الخليفة

شهد حباب خالد المطيري

فاطمة فاضل نجم الشمري

رغد نادية جلال محمد ملحم

بدر ناصر جاسم القطان

عبير جهز عياد ثامر

صيتة صقر سالم العجمي

هاجر ملفى عيد العازمي

افراح حجي حمود العازمي

منى مصبح سعد العازمي

شوق خالد عثمان العازمي

بشاير علي محمد الحبابي

عايد مطلق عايد العتيبي

هاشم علي حسين بن زيد

سليمان علي مرزوق المطيري

مشعل حامد مناور الظفيري

فهد عمر مجبل المطيري

ضاري حسين جابر الشمري

خالد حاضر طماح السبيعي

منيرة خالد احمد اليعقوب

حامد عبدالوهاب العبدالمحسن

محمد فهد محمد العتيبي

سلطان فاضل جابر المري

لافي دويحان لافي الشمري

عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي

مطلق سالم عبدالله الرشيدي

حجاج شارع حجاج العجمي

صالح عبد الكريم عثمان الدوسري

خالد غنام عوض القفيدي العازمي

خليفة بدر خليفة الهيلع

خالد صالح محمد الربيعة

حامد عيسي ناصر سالم المخلف الظفيري

عبدالرحمن بدر فالح العازمي

محمد نايف خلف الرشيدي

محمد عبدالله نايف العتيبي

فهد احمد فهد العازمي

أسامه سعيد فرج المهنا

أحمد خالد بدر بن ناجي

عبدالعزيز جلال حسن حيدر

عبدالله عمر علي الملا

خالد محمد فهيد العجمي

مشاري حسين مناحي العجمي

فالح صالح فالح العنزي

بشرى محمد عبدالله العنزي

هيا جاسم محمد بن سلطان

سالم نايف سالم الحربي

فهد خالد هجاج المطيري

خالد مطر عبدالله العنزي

ناصر محمد حسن العجمي

عيد عبدالله عيد العازمي

ارشيد مبارك سالم الرشيدي

سلطان عيد عوض الديحاني

سعود سعد محمد الديحاني

أسماء عبدالله جمعة أحمد

عبدالرحمن درويش عبدالله فالح

عبدالله عايد فالح الازمع

عبد اللطيف خالد الفوزان النجادة

عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعة

ريم عبدالله عيسى الحداد

محمد عبدالرحمن عبدالله الكندري

زبن هزاع مزبان السعيدي

سارا محمد خالد العدواني

سليمان فهد سليمان الفهد

بشرى علي حماد الشمري

ريم فيصل محمد السريع

شيخة خليفة ابراهيم بن ناجي

مريم عبدالله جبر الحامد الشريف

سارة محمد صالح حسين كلبان

افراح سهيل مدوخ المطيري

ريم فريج خلف العنزي

حصة عبد اللطيف عبد المحسن العيد

اروى عبدالرحمن صالح العواد

عائشة فتحى علي المكيمي

دانة يوسف سليمان العمر

سارة عبدالعزيز حمد الظفيري

خالد محمد كميخ المطيري

حسن خالد عيسى العوض

على صالح مهدي القلاف

عبد اللطيف احمد ضاعن السمدان

الاء عبدالعزيز محمد فتح الله

سارة احمد محسن العنزي

ابرار محمد غلوم علي

فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي

مريم ابراهيم محمد الشيخ

خلود مساعد سيف مبارك السيف

محمد جمال محمد البنوان

فاطمة حميد عبد المحسن الحرز

احمد مبارك بنيه العرف

هديل احمد كعيد الظفيري

شهد فوزي عبد الرزاق الخميس

فهد جمال عاشور كنكوني

دانة سعود محمد المسلم

حصة حمد عبدالمحسن الحماد

موزه فهد عيسى الردهان

هيا احمد علي بوفرسن

ايمان خلف سعد سواري

بزة عبد الوهاب خالد المسباح

مريم محمد أنور بخش

دلال فؤاد عبدالله مندني

حصة طلال سالمين مبارك

عائشة مرزوق ضاوي السميري

روان سالم حمد العتيبي

نوف بدر منصور المسعود

منيرة محمد سليمان الحداد

ديمة محمد صالح المزيد

نوف عصام محمد الرشيد

لولوة لافي عبدالرحمن العازمي

وسمية فهد فارس الخرينج

هبة احمد عبد الرسول الصائغ

روان جمال هايف الرشيدي

مريم عادل عبد الحسين رئيس علي

فاطمة عدنان راشد الماص

فاطمة حميد عباس بو عباس

يحيى ناصر محمد السند

راجح علي راجح الهاجري

ياسمين محمود حيدر حسين

ريم محمد فهد الثويني

نجد محمد مزيد بوشيبة

شروق عبدالله حسن علي

مريم محمد عوض العتيبي

مها مصطفى محمد الصالح

مصطفى احمد محمود الجاسم

اقدار محمد يحيى التميمي

دلال فيصل احمد الخميس

ابرار خالد ابراهيم الشرف

لجين عبدالعزيز يعقوب الراشد الضويحي

آلاء عبدالله دبيان العنزي

فاطمة نواف علي التويس

روان راشد أحمد عبدالقادر المحمد

موضي فهد عبدالله العجمي

فجر فليج راهى الفضلي

يسرا أحمد غانم عامر

فهد انور محمد عبد الرحيم

عبدالرحمن عيسى سعود الجاسر

محمد جاسم محمد العمر

وداد مبارك سعد مبارك الجري

حفصه ابراهيم محمد السبتي

مرزوق عباس عيسى محمد الظفيري

حمدة عطاالله قبلان خلف

عذوب فهد مساعد العجمي

ريم عبد الرزاق سليمان المرشود

شيخة عبدالعزيز عبدالهادي سليمان المشعان

محمد سليمان عبدالعزيز المطوع

ليلى أحمد محمد بن حسين

سعاد رعد داخل جنديل

فرح سالم عبدالله العجمي

دانا عيد راشد العازمي

فاطمة عبدالعزيز عبدالله الفيلكاوي

عبدالرحمن حسن عبدالله حسن السعيد

عبير حمد صالح المري

بشاير سلطان مطلق المطيري

نوار عبدالله بداح الهاجري

نورة سعد عيسى الدوسري

احلام ضيف الله معيتق الرشيدي

ورده عبدان عبيد المطيري

مريم جابر يوسف الخالدي

اقبال مكى عبد الربيعة

بنيه هاجس راشد العجمي

حمد سعد مبارك العدواني

ايمان طالب ابراهيم العوضي

منى سالم سعود زمانان

فاطمة وليد جعفر الصفار

أبرار صنيهيت متعب المطيري

انوار ابراهيم عبد الجليل الزاير

كوثر رشيد عباس دشتي

حمد عبدالله مدعث العجمي

فهد يوسف حسن الجاركي

حمد علي جابر المري

عبدالعزيز عبدالله محمد الرشيدي

محمد حسين علي المطيري

طلال خالد صالح الحاتم

زهراء عبد الكريم عبدالله اشكناني

وزارة التعليم العالي

جواهر راشد عوض المهيميل

فاطمة يعقوب محمد الاحمد

بشاير محمد سالم الدوسري

البندري محمد شبيب العجمي

خديجة عبدالله نصيف عبدالله

سارة مشعل جاسم الفهد

مشعل هزاع مسعود المطيري

سعود زيد مساعد الحوز

فاطمة ابراهيم احمد الشمالي

جمانة حسين مالك حسين علي

حسن حيدر حمزة اسيري

فواز عبدالله راشد بوقماز

هبة عواد مضحي الغريبة

وزارة الداخلية

عبدالله علي حسن ياديكار

شروق بندر محمد العتيبي

حسن عبدالله حسن حمد العجمي

بدرية سعود ثاري الرشيدي

حصة مريبد محمد الرشيدي

عفاف عايد عواد الحريجي

هاجر عواد مضحي الفضلي

آمنة محسن بادى الفضلي

دلال محمود ناصر التميمي

رحاب مدلل حبيب العنزي

هيا خالد فراج العازمي

سلمى عبدالله سعد الوهيب

بشاير محمد عبدالله الهاجري

زينب ابراهيم احمد عبدالله

عهود مهدي ثنيان مهدي

اعتماد عايد خابور خلف

سارة حنيف مهدي العجمي

شهد نعيس فريج المطيري

بتول خضر نايف الشمري

البندرى وليد عوده الشمري

هاجر بطيحان قريان المطيري

عذاري هادي سالم العجمي

ايمان ابراهيم جان أميري

سارة صالح سعود العنبري

جواهر محمد خضير المويزري

ريم اسامه سعود المجيبل

مشاعل خير الله امين البلوشي

بدور حسين صاحى فيحان

سعاد بسام حنون الشمالى

يوسف متعب عماش العتيبي

رهام علي حسين القطان

هند مسفر خريص العتيبي

عائشة راشد عبيد الدوسري

سارة ناصر سالم العجمي

ندى مياح حسن الشمري

نورة عايد عوض الرشيدي

فهد فلاح سليمان الرشيدي

فهد سليمان القفيلى سليمان

فهد صلاح لافي الشمري

فاطمة الزهراء علي حسين شرف

دعيج ابراهيم عبدالرزاق الدعي

حصة جاسم محمد الميعان

عهد عماش براز ثامر

دلال حسين زايد علي العازمي

نجد زيد مطلق العتيبي

هند علي عبدالرحمن المري

عذبي حمود عوض المهمل

شافي عبدالله فاضل العجمي

ناصر هويدى صحن الهاجري

هدى عبدالله قنفذ العنزي

خزنه فهيد علي الحربي

رحاب حماد مسير العنزي

فاطمة عايد مصبح عمار

تهاني ضيدان غازي المطيري

ريم عارف ضاري العنزي

مهراس فراج مبارك الهاجري

مطيرة لافي بطيحان العازمي

عبدالله عوض فلاح العدواني

نور ناصر علي الخباز

عهود عبدالله حزام القحطاني

غاليه خالد مساعد المجرن

عذاري غريب حمد العجمي

تسنيم صباح ثويني العنزي

هيا عبدالله محمد العجمي

وضحة محمد شبيب العجمي

سلطان سعيد محمد العجمي

فهد مرزوق محسن الميع

محمد خلف عبدالله الراجحي

وسمية سعد بطيان العازمي

شروق عدنان جاسم السياب

منيرة فالح مطلق العازمي

أمينة عايض رجا الرشيدي

عائشة محمد خالد العجمي

مشاعل عبدالله ناهى العتيبي

سارة عبدالله حمران آل سليم

سناء ملوح رومي الحريجي

شاهه كفاش خليفة موسى

اسماء خاتم نامي المطيري

نادية صقر عياد المطيري

عبير رديني سعد الدوسري

تهاني جميل ياسين ظاهر

مريم فلاح مبارك العازمي

سلوى حسين محمد اليامي

منى حمود احمد حاجية

أشواق سعود رفاعي العتيبي

وسمية بدر معيض المطيري

صافية محمد شبيب شبنان

مرزوقة حمود مهلهل الخصيلي

أماني محمد غنمان خليف

عفاف مطلق محمد المطيري

ناصر رشيد علي العازمي

خالد ناصر جدعان العنزي

منيرة محمد سعد العجمي

ريم حمدان بليبص الطرفاوي

دلال حسن عبدالله الفضلي

دلال حميدان مبارك العازمي

دانة حمود ثقل الهاجري

منى عائض حماد المطيري

انوار فهد ماطر المطيري

تحرير مناحي ضيدان الجنفاوي

نوال شليويح عايد الرشيدي

في محيا عميش العتيبي

يوسف يعقوب علي محمد

اشواق سعيد ساعد الحريجي

سعد عبدالله هلال الصواغ

علي محيسن حسين المطيري

عبدالعزيز مشعل فراج اسميران

عبدالعزيز محمد محسن العجمي

مشاعل بري مريهج شخيب

ايمان فرحان عشوي العنزي

مناير مرزوق جلوي جلوي

فاطمة مفرج فلاح العازمي

دلال مبارك بداح العجمي

مشاعل حمد عواض العازمي

وضحى فهد حسن درعان العجمي

مستورة خالد مطلق المطيري

نورة هادي محسن العجمي

شيماء سيحان عبد الهادي مضحي

نوف سعد كليفيخ الهاجري

ابرار حيدر داود الشمري

عمشة صالح حسين الحربي

عالية فلاح عجيب المفرج

احكام مبارك ناصر الرشيدي

نورة عبيد شافي عبيد

رحاب عبدالله بزيع المطيري

خلود مبارك جمعان الرشيدي

أمل مزعل حويان العازمي

شهد محمد عوض العجمي

ابرار شاكر راشد العنزي

شهد عبدالله محمد اللميع

شيمة محمد سالم المري

لطيفة متروك عوض العتيبي

مها أحمد مسفر العرادة

سارة سلطان لافي العصيمي

ميثة لافي مطلق الهلفي

منال راشد وثير العازمي

مريم خالد محمد الهاجري

مريم خالد احمد الضليعي

نورة علي على الكهيدان

هاجر شافي الحميدي الفهد

هيا علي حسين العجمي

رفاء احمد بندر المطيري

لولوة خالد عوض الخالدي

مضاوي ناصر كميخ العجمي

شمايل صالح ناصر العدواني

حنان احمد عبدالله اسماعيل

نوف بدر مجبل الجلاوي

أميرة مشعان سعود الرشيدي

مناير محمد علي المري

سارة فيصل عزيز العتيبي

رقية محمد سالم الخترش

ريم خالد سعد بزيع

غزلان عيد سالم ثويب

فجر خالد حمود الفرحان

فرح خالد مناحي المطيري

مريم جمال محمود حسين

مى فهد عبد اللطيف السعيد

وضحة معكام ناصر العجمي

انفال سلمان سعد الحضيري

بدرية ناصر عوض العنزي

دعاء مطر خلف الفضلي

شهد جاسم محمد بو هادي

مها حمد حمود العنزي

ابرار عادل فلاح الرشيدي

الطاف يعقوب يوسف المفرج

مى محمد صالح الحربي

الضبيعى محمد ضبيعى الحريجي

منى حديد وبران مبارك

نوف سعود حمد العجمي

فاطمة محمد عبدالرحمن الملا

آمنة سعد وتير العازمي

ابرار جابر علي لاهوم

سارة محمد فهد فهاد

نورة منصور فرج السيحاني

امثال مطلق عايد الجميلى

العنود سيف ذعار الهاجري

نورة عامر محمد العجمي

هيفاء سعد قحموم الحجرف

سارة حمدان صنهات الديحاني

مي علي طلق الرشيدي

نورة احمد جبر العنزي

شيخة سعدي فهيد الضفيري

سعاد نايف محمد العجمي

معصومة غانم شلاش صفوق

سارة خليل ابراهيم العتيبي

فاطمة نجيب بدر الردعان

لولوة بدر عيسى العبد الجادر

لطيفة عبدالرحمن محمد العجمي

هيا سلطان حسين المطيري

سارة خالد محمد الكندري

شيخة ردهان حمود الموسى

فاطمة مجيد يوسف غلوم

فجر احمد عبدالله العدواني

عذوب محمد عبدالله الشايع

عذاري وليد ابراهيم الجويهل

عائشة بدر ناصر حسين

روان ناصر عبدالكريم اليعيش

عائشة يوسف عبدالرحمن الصفران

أماني عبد اللطيف عبد الوهاب الشهاب

عذاري محمد بلال السعد

حصة عادل خالد العازمي

ابرار محمد راشد آل بن علي

ضحى علي حسن ابل

دلال سعيد ساعد الحريجي

خلود نايف فهد العلاطي

هيا فيصل جمعة الحسينان

جواهر مناور مرزوق النومسي

شمايل أحمد علي العازمي

دانة محمد حسين العازمي

غدير عادل جمعة سبتي

أماني نواف نهار المطيري

اشواق مشعل عويد العازمي

سعود يوسف سالم السند

انوار مبارك دخيل العنتري

هبة حمود عبدالله التوحيد

اسراء احمد محمود يوسف

كريمه محمد راشد الهاجري

فاطمة عبيد احمد العازمي

في محمد باني الباني

سارة مفلح مطلق العازمي

ريم خالد ايوب القيص

روان احمد حمود العدواني

سارة بدر احمد القويعي

نورة خلف مبرد العازمي

مها صالح محمد الحربي

منيرة مساعد عبدالله الحاي

افراح سعود ندا العنزي

مريم مساعد حميد العقاب

عيسى احمد عيسى المذن

مريم فيحان عبدالله الديحاني

الجازي جمال عبدالله الجسار

هاجر زعال مطني الفضلي

غنيمه مشعل عبدالله الحشاش

عهود محمد فهد القشعان

سعد سالم حسن العجمي

خالد محمد مرزوق الدويهيس

هيا عبدالله اسماعيل الكندري

مريم اسامه فهد المشعل

مريم خالد صقر الغانم

شهد خالد صنهات المطيري

روان رجا خلف العنزي

عذاري فراج حرير الظفيري

هيا عبدالرحمن محمد الحليلة

باسمه خلف حويدر حوران

وفاء صالح جوده حمود

أنفال فهد زايد المطيري

فاطمة عتيق عويض المطيري

زهره يونس عبدالله بوربيع

جمايل احمد خلف العازمي

عزيزة جمال ناصر المعيلي

محمد حمد علي الرميحي

مريم عواد عنتر الفكر الظفيري

نايف خلف نايف المطيري

بشاير عبدالله مرزوق المطيري

وصال سالم راشد العاردي

وسمية مشعل عبدالله المشعل

فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي

مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

فيحان عبد المحسن فيحان العتيبي

جاسم اياد جاسم المجبل

اسما غازي مشعان الديحاني

سارة محمد حسين الكندري

اسماء حسين صالح السعيد

بدرية ناصر علي القطان

خلود علي صغير العنزي

لولوة نايف محمد الصقر

ابرار عبد الرزاق سامى عبد السلام

أمينة سالم احمد بوغيث

ملاك محمد عويس السبيعي

ليلى أحمد حسين شرف

عبدالله أحمد سالم الدماج

حصة عبدالعزيز فلاح الرشيدي

فاطمة علي حسن. الكندري

نوف عبدالحميد جابر العيدان

آمنة عبد الحسين محمد عاشور

شيماء بخيت سالم العجمي

شهد عجيل علي العجيل

فاطمة بدر عبد الرزاق السالم

براك فهد محمد الدريبان

زينب صلاح علي المحمد علي

رهف عبيد علي العتيبي

حصة مساعد ابراهيم الديولي

شيخة رياض بدر المرزوق

غالية فهد غانم المدعج

مي عبدالله مجبل المطيري

بدور نايف ماطر العتيبي

نورة عبدالعزيز حسن البلوشي

سارة مطلق فلاح العازمي

دلال محمد عبدالله السليم

كوثر محمد عبدالله البلوشي

شيخة مساعد مجلي المطيري

هيا بدر عبدالعزيز الصباح

سارة حسين علي المحمد علي

اوراد عبدالعزيز عساف الجدي

بشاير سعود كامل السبيعي

عائشة أحمد عبدالله العوضي

هديل عبدالله محمد الكندري

فاطمة محمد بدر المطيري

شيخة جاسم محمد العنجري

دلال سالم سعود العازمي

فجر عبدالعزيز عطية الحمدان

غدير احمد مصطفى خلف

بدر مزعل مهنا المزعل

عبدالعزيز محمد عبد المجيد بوشهري

عبدالله عليان نجاع الديحاني

زهراء ايوب صالح الصراف

روان عبيد محمد العتيبي

سليمان محمد غانم الوادي

ريم نفاع مطر العنزي

سارة نجيب علي قاسم

ايمان سعود عايش الجويسري

فيصل عبد الخضر يعقوب قاسم الصراف

رقية خالد ضويحى الرسيس

حمد شامان عايد العضيلة

شهد خالد حنيف حنيف

شيماء عبدالعزيز محمد الكندري

فاطمة شملان عقيل المطيري

نورة مبارك عبيد المطيري

مريم ابراهيم عبدالعزيز غازي

عمر خالد محمد الحمد

فضا خالد جاسم الفضالة

فرح راشد سعد البدي

ضحى محمد طالب احمد الملا

جنان أحمد جاسم الخنفر

حصة سبتى عبدالله الكندري

فجر محمد مبارك خلف السالم

ضاري مضحي سفاح الظفيري

دانة رشيد خليفة الهايف

رمال عبدالله أحمد الحمادي

احمد مطلق غالي راشد

فهد عويد محمد الرشيدي

مشاري مشعل بدر المطيري

سلطان حسين عايض الرشيدي

فهد دخيل فهد الطشة

عبدالعزيز زايد هجاج زايد

مشعل عزيز نواف العنزي

بشاير موءيد يوسف المير

ثامر فالح نايف المطيري

عبدالله عبد الكريم ذياب المطيري

طلال ضيف الله مطر العنزي

هاني نعير نعير الهاجري

حمود محمد قطيم المطيري

ضاري نافل حواس الشمري

ناصر محمود ناصر الصالح

عبد الوهاب عدنان علي المحمد علي

فهد حسن راشد الدويلة

عبدالله كميخ عبدالله العجمي

عبدالله جمال مشاري الرفدي

سليمان مشعل سليمان السعيد

اشجان يوسف حسين العياضي

الاء علي عبد اللطيف محمد

شوق هادي سالم الشريع العازمي

دانة عبد اللطيف خالد المهيدب

عالية حمود عوض المطيري

امل فهد حامد العنزي

شهد طلال زكي العقيلي

بدر مطر سعيد مطر

على امين احمد بهبهاني

ضحى صباح سالم المسعود

هديل محمد علي العتيبي

بتول حسن علي دشتي

شيخة فريح نزال الهرشاني

هاشم راشد عبدالله الشطي

ريم حمد عبدالله العجيري

أمل يوسف عبدالرضا الصفار

فجر عبدالله عيسى المطيري

أنوار عبد السلام زفير العنزي

مها اسعد رجا الغضوري

منيرة شعيب شباب المويزري

مبارك عبدالله مبارك الرشيدي

محمد سعود ذياب. الديحاني

خالد حسن علي الملا الجفيري

محمد عبدالرحمن محمد سعد الحليلة

نورة نواف مفلح المحجان

مروه فهد محمد المتروك

سارة سيف هزاع الهلفي الرشيدي

افراح جمال غيث اليوسف

رنيم وليد احمد جاسم النصف

سارة انور خليفة اليتامى

الطاف غرير عياد العدواني

مريم صالح مطلق الختلان

فاتن سعد محمد المطيري

شوق يوسف صالح حمادة النهابة

عبدالعزيز أسامه جاسم سالم السالم

جاسم حسن علي اسماعيل

حليمة يوسف علي عبدالرحمن

نور سالم منصور الدلال

لولوة خالد جاسم القلاف

معصومة كاظم المنصور

بدرية عبدالرحمن عبدالله القديري

مها صالح برغش الديحاني

حمد سالم محمد المري

محمد حسين اسماعيل اسماعيل

عبدالعزيز خالد مبارك المشيلح

على مجيد حميد التحو

روان يوسف سليمان السنين

يوسف مناحي سعيد العنزي

وجدان محمد علي محمد

روان عبدالهادي جاسر العنزي

اسراء طارق احمد حبيب

بتول عبدالله حيدر محمد

انفال حسن ابراهيم الفيلكاوي

شهد محمد اسد حسن

ريم خالد علي الملا

اسماء خالد مجبل المطيري

حنان محمود عبدالعزيز الراشد

مها سعد فهد بزيع

سارة محمد شتحان الظفيري

بتول محمد عبدالحميد الصفار

لطيفة خالد عبداللطيف جارالله

جواهر جمال ماجد السالم

مها خالد هويدى العصيمي

شروق عادل محمد الفيلى

مريم وليد عبد اللطيف النمش

زهراء صالح عبد الجليل الجدي

شهد يعقوب عبدالله الرشدان

نورا صالح محمد باتل

حسن علي حميد التحو

نورة خالد ابراهيم النوه

عبدالرحمن فهد صالح الغيص

عبدالله حسن محمود شمس الدين

حنين عبد المجيد عبد الغفور العوضي

زهراء عادل عبدالله المصيليخ

ايات حميد ياسين البناي

سارة رجا خزام القصير

حمد فيصل محمد الجعفر

لجين جابر احمد كمال

فاطمة علي غازي العدواني

عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود

فاطمة عبدالعزيز محمد البغلي

مشاري عصام عساف العنزي

فاطمة عبدالحميد عابدي

مهدي حامد عبدالحميد كاظم آل رشيد

دلال مروان يعقوب طالب

سارة احمد محمد العازمي

سارة محمد خلف الربيعة

العنود ثاني ساير جدعان

أسماء محمد بخيت العجمي

امل فهد عوض المطيري

أمينة ساهر راضي البدان العنزي

امل كاظم معارز الحركوصي

تهاني ثامر مبارك القملاس

نورة بسام صالح بوبشيت

زينب ناصر قاسم رمضان

نور جاسم حاجي الكندري

وسمية سعد جابر الجعيدي

هنادى عشوى حميد العنزي

روان فجحان خالد المخلد

عبير بسام عبدالرزاق مجيد

اطياب محمد احمد المديني

زينب عباس يوسف البغلي

فرح فيصل عباس كرم

فاطمة محمد عبدالحسين المشاري

ابرار علي عبدالرحمن الكندري

قمر حمد فهد المراغى

مناير يوسف صالح المحطب

موضي فهد محمد الديحاني

فاطمة عباس عبد الرسول الصائغ

بشاير احمد محمد حسين

نورة محمد حمد المري

فاطمة خالد كاظم الفضلي

موضي جاسم محمد الحشاش

نورة عيسى احمد العبيدلي

مريم فهد خليفة الصلال

شيخة عبدالعزيز محمد البطي

ريم عبدالعزيز أحمد الملا

سارة جابر منيزل السعيدي

مشاعل عبدالرحمن محمد العبيدي

عائشة عيسى عبدالله جابر

غدير سرحان نزال العنزي

خلود عبدالوهاب احمد عبدالله

شهد وليد بندر يوسف

مريم سعود فلاح الاصفر

انوار مفلح حجي الرشيدي

شيماء محمود مهدي طاهر

ضي سليمان فالح السالم

مريم احمد خليفة الجيماز

جوري جاسم محمد المنير

احلام فهد فيحان العتيبي

فاطمة حمزة محمد درويش

عايشه عبدالله سعود الغرير

روان مساعد ضبيب المطيري

دلال محمد عبدالله مبارك

فاطمة صالح ابراهيم حسن

مريم خالد مرضى العنزي

موضي نايف زيد الصانع

مريم عبدالحميد عايد العنزي

سارة شايع عبد الهادي الهاجري

وصايف مبارك عبدالله الخشاب

شهد محمد هجاج الجلاوي

معالي باتل حمود المطيري

ناصر سعيد محمد العجمي

شهد محمد خليفة العطية

أنفال فلاح مرزوق الشتلي

مريم عدنان احمد الجوهر

روان صلاح نجم اليعقوب

غيداء عدنان بدر المسلم

عائشة زيد عثمان مال الله

دانة بدر مرزوق العنزي

افراح عيد ساري الثويمر

سارة عبد المهدي خضير احمد

روان فلاح غانم العنزي

ريم عايد بشير السليماني

سعاد عشوى سعد محمد

ظبيه محمد بنيان ال مخلص

مشاعل عايد هليل العنزي

ريم صنت عايض صنيتان

حامده رجا صالح الرشيدي

ابرار احمد اكبر رضا

شيخة دحيم حمود المطيري

نوير حمد ضيف الله الحقان العازمي

وسمية ثواب جلوى السبيعي

لطيفة هذيل مهدي العجمي

انوار حمدى مرزوق الرشيدي

ليلى زيدان سالم الرشيدي

نورا منصور علي العتيبي

حصة عبدالله هادي المطيري

مبارك عوض عايد الرشيدي

نوف شلال سعود الظفيري

بخيته ريفان علي اليامي

عايده درويش سعد المطيران

علي رشيد عباس دشتي

بندر سلمان مبارك العصيمي

عائشة سليمان درويش اسماعيل

عائشة صليبيخ هذاب العنزي

داليا احمد صالح عبد المتعال

فايزة سالم ابراهيم العجمي

أشواق عزيز محمد السهلي

نورة شاجع جمعان الهاجري

مريم منور خشمان الرشيدي

ايمان سعيد شايع الماجدي

عبدالعزيز سعود عبدالله الخليفي

فرح حامد احمد البالول

عائشة فهد احمد الشامي

ريم هادي مرزوق الخالدي

وصايف احمد خلف العازمي

شوق جاسم أحمد سناسيري

نورة خالد مناحي السبيعي

نورة احمد محمد المشوح

آيه عبدالعزيز علي بلوشي

هدى جمال صالح الحداد

مى احمد عباس صالح

عبير نايف عشوى العنزي

روان سعد محمد المرجاح البراك المطيري

دعاء عايض مرزوق عايض

خميس عايض علي الهاجري

غاليه محمد عبدالله الشراح

عائشة داود سلطان بورسلى

اسراء ياسر جاسم القلاف

أماني نايف محمد العجمي

هدى هجيم بشرى العلاوي

هبة فؤاد حسن مراد أكبر

نجود عبدالعزيز محمود الكندري

انفال هاني ابراهيم بوزيد

ريم نزال فارس العنزي

نورة عبدالله ناصر العدواني

نورا أنور ماجد بوجروه

دلال محمد عبدالرحمن الغريب

شوق طالب عثمان المسيليم

زمزم انور عبدالله علي

بتول علي درويش قاسم

دلال عبدالله مزعل السميري

ليلى ناصر عبدالله المسري

شيخة خالد عبد اللطيف الدوسري

مريم عبدالعزيز خالد الخرجي

نور عبد المطلب مجيد بهمن

يوسف محمد ابراهيم الراشد

أحمد علي زيد المطيري

عبدالعزيز فهد عساف المطيري

جنان عبدالرضا حسن جرخي

نور حامد محمد الماجدي

حبيبة حبيب بيرايش

دانة عبد الجليل نوري الراشد

نورية ضيف الله فريح الرشيدي

هناء صالح عبد اللطيف الحبشي

أنوار نصار ابراهيم النصار الناصر

اسراء علي عبد الرضا القطان

زهراء احمد عباس الصيرفي

بتول عبدالمحسن حسن الاشوك

دانة عبدالعزيز عبدالله المنصور

منى أحمد عبد الكريم حيدر

رقية أحمد عبدالله النجار

زينب مظهر عبدالعزيز محمد بو عباس

خالدة خضير عقلة العنزي

عائشة عادل جاسم الساقان

تهاني راشد فالح الفندي

وعد عبدالله محسن كميخ

امل منشد حسن الهندال

فاطمة علي مشرع العتيبي

منار حجي مطلق الشمري

العنود عناد سلمان السليماني

عبير عادل عبداللطيف المسباح

سارة خليفة محمد الدبوس

عنود عباس محمد الشمري

نايفه عبدالله محمد العمار

تهاني ابراهيم صالح الضفيري

آمنة طالب عبد الرسول الصايغ

شوق خالد عبدالله بو شهري

فهد عبدالله حمد الزيدانى

مها هايف سالم الرجعان

سارة سالم سعود العجمي

نورية سالم طاهر بوحمد

حنان أحمد جاسم الأستاذ

فاطمة ابراهيم جعفر بوخمسين

نورة سالم عبيد العجمي

لولوة وليد عبدالله الحاتم

غدير محمد علي العجمي

عبد المحسن دغيم عواد الصليلي

عبير عبدالله حمود العازمي

نورة خالد فراج الكفيدي

بشاير معدي فراج الهاجري

الهنوف عيد مفلح الجسار

ليلى محمد حسين الرامزي

مريم محسن صنهات العتيبي

ريم مسفر سعد الهاجري

عبير خليفة حمدان العازمي

أسماء عياضه عبدالله الرشيدي

نورة محمد كميخ العجمي

ريم راشد دغمى الرشيدي

نوف احمد عسكر العازمي

منى مرجع عايض الجويسري العازمي

ريم فيصل فالح الخميلي

تحرير ضيف الله مجبل الرشيدي

حنان علي عثمان الفايز

خديجة فليح عواض المطيري

منيرة حمود عبدالله العمار

فاطمة يوسف هندي الحمدي

حمد احمد عبد اللطيف السعيد

جميلة سعد مبارك هويدي

آمنة درويش علي المنصوري

أسماء حمد صالح العجمي

بشاير صالح فريح العنزي

عهد سعود راشد البذالي

مها سعود علي الرشيدي

منال عباس عبدالحميد الفايز

شيخة احمد صالح السني

شيخة عبدالله سالم الرسام

هيا عادل محمد النفيص

رفعة بدر نافع الدلماني

حبيبة زعال ادهم العنزي

مريم نهار سعد العجمي

شوق نايف محمد الحربي

بشرى محمد اوتيد الصليلي

مريم انور عيسي الراشد

ايمان هاني نايف عبد الرزاق

وضحى محمد علي العجمي

آلاء بندر عواد الشمري

أسماء فهد ثامر العازمي

هديل راشد عبدالهادي الحجيلان

خلود ناصر حمد العنزي

جميلة محمد سعيد الهاجري

ريم بدر عبدالهادي العازمي

مها محمد طليحان العنزي

عائشة علي عبد الهادي المري

حربيه حمد عواض العازمي

ريم شباط سعد الميموني

نورة يوسف عاصى الميع

خالد مفرح سليك الرشيدي

ريم راجح هندى الحربي

مهدي منديل جعفر الحداد

فاطمة ثاري سعود الرشيدي

الاء خليفة محمد عبدالله

وضحة راشد زايد الهاجري

اسماء وليد عبدالله القطامي

شريفة بخيت يوسف الرقم

سارة حمود فالح الرشيد

ريم سعد محمد القصار

نسوم كامل سعد محمد

سهام حمود هليل الرشيدي

خلود علي خلف جابر

نورة خالد محمد الهاجري

نور وليد خالد النصف

عذبة حمد صالح الشهاب

نورة ناصر محمد الهاجري

نورة فالح عامر الهاجري

مريم محمد خليل البناي

انفال علي حسن العجمي

دانة عبدالله فرج الهاجري

سارة عوض راشد المهيميل

هيا غضبان شبيب العازمي

ابرار فهد سماوى الضفيري

شوق منيف شلاش العجمي

طاهرة سيد احمد محمد حمزة

حمد عمران أحمد العيدان

علي فاضل عباس علي عباس

خلود حسين محمد السهيل المطيري

بشاير سعد علي سعد المياس

أمينة حمود عبدالله المطيري

ابرار خالد عبدالله العون

هيا احمد جاسم المسعد

لطيفة ناصر عبد المحسن الجريد

هدى سلطان محمد الدوسري

بدور سعيد مسعود سعيد

أمينة حميد ابراهيم ملا يوسف

سارة محمد غازي سلطان

صالحة عبدالله عبدالرحمن المسيعيد

فريح صباح فريح العنزي

سعد مطلق مبارك الرشيدي

ديمه فواز عبدالله الديحاني

محمد حمود حامد العازمي

ريم عدنان عيسي الراشد

فتون حسن عبدالله الحصينان

سارة بدر سعود الرغيب

وسمية حمدان بداح المطيري

عبدالرحمن خالد سلطان عبد ربه

مشاري ثايب عبدالله المطيري

محمد فايز محمد البدهاوي

ضاري سعد ضحوي الرشيدي

حمد سلمان فهد حشه

حصة عالى عبدالله الرشيدي

محمد وليد داود الخراز

فيصل احمد عبدالرحمن الغريب

محمد بدر عبدالله الكفيف

عقيل عبدالمحسن علي شاغولي

فواز مبارك العمير

محمد ابراهيم عبد الامير بنيان

محمد سعد مقعد العتيبي

يوسف أحمد هايف أباذراع الظفيري

أحمد شهاب احمد اشكناني

يوسف حمدان ابراهيم العتيبي

عبدالله عثمان علي العثمان

فهد فرحان راشد الطيار العنزي

عيد عبدالله عيد العتيبي

بدر جاسم علي البحوه

يوسف صالح حسن الغريب

نايف بدر هيف الحجرف

خالد زعل عبد المحسن العصيمي

عبدالهادي حسين عبدالهادي العجمي

عبدالرحمن محمد نافل الهرشاني

ابراهيم محمد عبدالله المرجان

عثمان محمد عبد القادر الرشيد

منال عتيق ادهام الشمري

حنين سمير عبدالحميد الحمر

منيرة صالح ابراهيم الخراز

شوق زايد سالم فهد

شهد فيصل عبدالله الخميس

غدير أحمد حسن الأنصاري

رولا رأفت رفيق عبد الرازق

مرفت سيد أمين علي حافظ

خالد فريج نايف العجمي

مريم عبد اللطيف علي الجسار

عبدالرحمن حسن خليل العلي

كوثر عبد المجيد سالم علي

فاطمة ظاهر رشيد الصليلي

نور حسين غلوم فيروز

زينب عبد الرسول جراغ الحداد

هديل مشعل ذياب العنزي

منيرة بدر حمود الزيد الناصر

أسماء فراج دويبى المطيري

شيماء محمد عبدالله حسين

انوار مقامس فاضل مقامس

شهد ابراهيم احمد الرقم

مريم عبدالله محمد الهنيدي

عبدالعزيز عبدالله رسلان فهد

روان عبدالله حسين التركماني

شريفة محمد عبدالله العوضي

فاطمة مصطفى علي جاولي

أنفال رباح مبارك الرباح

مريم عبدالحميد غلوم محمد

دانة يوسف طاهر الصائغ

بشاير هادي مدلول الشمري

فرح سعد عبدالله ذياب الحربي

سارة صلاح فاضل الحطاب

شيخة مساعد محمد الربيعان

هالة صلاح احمد الرشدان

شيخة عبدالعزيز عبدالله العبيد

فاطمة وليد محمد العلى

دلال سالم احمد. السنان

ملاك صلبوخ نملان الرويعي

غنيمه شملان عبدالله المطيري

هوية حسن سعيد العجمي

وضحة خالد داهم القحطاني

وله احمد خالد العرادة

اسماء ناصر حشر البرغش

شيخة علي محمد الزيد

ريم عكرش عيد محمد

ايمان عبدالله نابي الدويلة

سيف سعد فرحان شخيب

حنان دهام فهد العازمي

كوثر علي حميد بو صفر

أميرة مجبل عوض الرشيدي

فاطمة علي عبد الوهاب بحروه

خديجة عبدالعزيز عبدالنبي بن نخي

نورة فراج فهاد العجمي

حصة سامي عبدالله العجمي

جواهر سالم فهد هايف العجمي

منار شاهر نصار الشمري

عهد كنعان فهاد الشمري

مريم فيصل خليل عبدالله

بدور مطلق عليج عسكر

ازهار مهاوش وقاف العنزي

أماني محمد تويم الهاجري

منيرة أحمد عبد المجيد بن حيدر

دالية محمد ابداح الدوسري

مستورة سعد خالد العازمي

مريم راشد مجبل مرزوق

غدير رغيلان سعيد السليماني

علي محمد لفته الضفيري

ايلاف سعدون علي الشطي

روان عثمان كامل القطان

عذاري مسير صباح العدواني

عبدالحميد صلاح احمد الملا

روان حمد مبارك الهاجري

ناصر خالد عبدالله الشويع

مها صالح عذال العنزي

شريفة فارس عبدالله المسبحي

مريم سعود عبدالله المحجان

خالد شنيان عبدالرحمن العتيبي

امل ناصر عبدالله الثابت

عبدالله حسين مجبل المطيري

عهود عبيد جابر العجمي

بشاير حسن حمد الدوسري

ابرار ابراهيم عبدالحميد احمد

ايمان فياض محمد العنزي

محمد عادل محمد الشهاب

عنود صلاح علي كاظم الصالح

اسماء عايد ماطر العازمي

عبدالله خالد عبدالله شعبان

فاطمة شايع كامل الشمري

حوراء صلاح محمد القطان

شيماء محمد احمد ماجد

آيات عبد الامير حبيب الابراهيم

صالح ضيدان سالم العجمي

عبدالرحمن ابراهيم عبدالله علي الكندري

أحمد علي أحمد الكندري

شيخة محمد راشد خالد

فهد عبدالهادي محمد القحطاني

عدنان عبد الرضا عباس صفر

ناصر عنيزان ناصر العجمي

عبدالله تركي علي العنزي

حصة محمد عبدالرحمن الفيروز

اسراء خلدون زيد السليطين

عبد القادر عبدالله سعد السهلاوي

زهره حسين محمد الاستاذ

ريم سعد مطلق الديحاني

فهد أحمد سليمان الهطلاني

سلطان فهاد سعد العجمي

عبدالرحمن محمد حمود الركيبي

عبدالله فهيد محمد الركيبي

فلاح خلف فلاح العتيبي

على فيصل بويتل الرشيدي

عبدالله نواف ملعب الظفيري

بدر مرزوق شليويح العتيبي

حسن عبد الحكيم محمد الخرس

عبدالله عادل عبدالله الوقيان

سعود عبدالعزيز حسن كلندر علي الكندري

فهد عبدالله محمد الركيبي

عبدالله منصور عبد الرسول عوض

أحمد جواد جابر العتيبي

عبد الرزاق خالد علي العليان

حصة فيصل معضد الحويله العجمي

هاجر محمد حسين البلوشي

ندى عبدالرحمن خالد العنزي

نورة عبدالله سعد العتيبي

اسماء مفرج عبدالرحمن المطيري

شوق محمد عايد الصليلي

سارة نجم عبدالله العنزي

ريم فهد جابر الشمري

مها راشد مانع مانع

شيخة عبدالله محمد السعيدي

فاطمة وليد دويان الشمري

دلال محمد حمود العميرة

مها عواد ماضي التيسي

ابرار بدر ضيف الله العتيبي

تهاني جويعد مطر جسار

مريم محمد عبداللة العازمي

موضي جعفر سعد الهاجري

في خالد صالح الشعبان

افراح عبدالله احمد العبيد

سلطان معيض راشد العجمي

شمة مبارك غازي العازمي

شيخة غانم فلاح الهاجري

مشاري فارس عايد جريد العنزي

قصنه محمد جنبان المري

وسام بدر درباس الحداد

خالد شافي علي العازمي

اروى لافي مصحب الضفيري

عبدالرحمن عايض عوض المطيري

طيبة عدنان عبدالله العبيد

ندى حيدر داود الشمري

نوف عبدالله سعود حمادة

غنيمه عبيد محمد العجمي

رفعة فهد مطلق العتيبي

أنفال خالد محمد الدوسري

أسماء مبارك ناصر العازمي

غدير خالد راشد الرومي

رباب نومان الماجدي

شذى عماد خليل السيد عمر

فيصل جاسر فريح المطيري

خالد وليد خالد الزايد

سالم محمد عويد الرشيدي

محمد راكان شطى العجمي

مشعل علي دالى العتيبي

هيا مطلق هزيم العازمي

خالد رجا صالح فالح الرشيدي

سعد سعود محمد رجاء الرشيدي

محمد عايد محمد العازمي

هبسة عبدالرحمن ماجد المطيري

الجازي سعد مشعى الزعبي

خديجة حسين عوض بهزادي

نورة سعود سعد الدوسري

حكيمه فايد حسن الظفيري

سيره حمد شديد الرشيدي

شيخة خالد محمد المتلقم

بدر ناصر مطلق السيحان

مريم خليل عبدالرحمن محمد رضا

دانة مشعل علي الظاهر

ود محمد عبدالله اسميران

فجر فيصل ابراهيم احمد

افنان طالب علي الشاهين بن مانع المهيد

روان خالد علي الزيد

فضيله معتوق فرحاني

ساهرة بلهان نازي

خديجة احمد محمد حسين

جوزاء فهد منصر العجمي

ناصر فايز لافي المطيري

حمد فيصل حمد الشملان

ناصر احمد ناصر العازمي

محسن سيد أحمد ابراهيم القلاف

يوسف حمادى مشرف العنزي

مهدي عبدالصمد مختار بهمن

حسين طلال علي مدوة

محمد سلطان سهو حمدان المطيري

فيصل سالم فايز كريديس

محمد فاضل يوسف المرهون

ديار علي ناصر الحربان

وزارة الشؤون الاجتماعية

شيخة سليمان فهد الديحاني

مها عبدالله نابى الدويلة

وعد فواز عويض مقذل الديحاني

منيرة جاسم محمد الفيلكاوي

نجلاء عبدالله حسين العجمي

سمايل خالد حمد العدهان

سارة عبدالحميد عثمان الجاسم

عبدالعزيز منصور فالح العازمي

فاطمة حسين محمد احمد المنصور

سبيكه ابراهيم سلطان السداني

ثامر احمد طنا العنزي

بشرى علي عباس دشتي

خليفة عبدالعزيز خليفة السويدان

سلطان برجس ضاوي العتيبي

عبدالله عيد خلف العازمي

عبدالله حمد سعود العجمي

محمد حسين علي الخالدي

عبدالله غلاب جزاء العازمي

دغيم مطلق دغيم العازمي

يوسف عبداللطيف احمد القلاف

نايفه هادي محمد العنزي

عبدالرحمن عايض علي العجمي

عباس محمد عبدالله القلاف

سعود بدر عبدالعزيز بوراشد

احمد زياد جاسم السدرة

عبدالعزيز عبدالحميد صالح الشواف

أحمد مرشد منديل المطيري

ناصر دغيم مطلق الهاجري

ابراهيم احمد حاشوش الخالدي

عبيد مطلق عبيد المطيري

فيصل حبيب حمود الشمري

صالح حسن جراغ الحداد

سعود حمود عبدالله الهاجري

عبدان حمد عبدان الدوسري

رباح عقاب رباح المطيري

خزنه محمد عامر العجمي

تسنيم اسماعيل يعقوب الفيلكاوي

حوراء مهدي طاهر القطان

وسمية احمد عواد الهطلاني

أمينة علي بدر جابر

ليالي مبارك هادي العازمي

علي صبيح شعبان غلوم

محمد لطس مدغم العازمي

عبدالله حمد عيد الرشيدي

عبدالله مطلق نومان الحسيني

عبدالله جراح سعود العجران

سالم حمد قلفيص الهاجري

عذبي عبدالله بركه المطيري

صغير حمد حسن العجمي

مشاري بدر جاسم الارملي

فاطمة علي محمد اليامي

مشعل طارق جاسم. السند

شيخة مشعل عبدالله الجري

لولوة ناصر علي الحمدان

صالحة سعد عبدالهادي العميرة

مشعل سلمان مفرح الرشيدي

لولوة سليمان محمد بوخضور

ابرار علي ارشيد الرشيدي

اصايل شارع فهد العجمي

نسيمه ناصر علي القبندي

دانة مرشد راشد المطيري

نجد عبد الرزاق فيحان العتيبي

فاطمة حسين سيد علي علي

دلال طارق موسى الصراف

عنود سليمان عقلة العنزي

فهد بسام ابراهيم العصفور

عبدالله سعد خالد العازمي

سلطان مزبان راجي السعيدي

فهد محمد صالح الحبيل

خالد عبيد الله رابح الرشيدي

نرجس منصور صيوان الشمري

وليد سالم عبد الكريم الشمري

سليمان حسين أدبيان المطيري

نهار علي سالم العجمي

ناصر خالد سعود العصفور الهاجري

عبدالرحمن سعود فريح الحربي

ناصر منصور ناصر الحربي

حسين خلف حسين الحداد

فراس جاسم محمد الكندري

مشاري محمد العبد الرحمن الفارس

عبدالله عيسى السيد عباس السيد هاشم

شيخة محمد يوسف القطان

سلمى علي سالم الختلان

خالد طالع مبروك الشلاحي

نورة عبدالله نايف العتيبي

أصايل مطلق عوض العمر

موضي ابراهيم حسن حجي

مشاعل مرزوق مطلق العازمي

شعاع معيدى زيد البصمان

آمنة بدر طاهر بوفتين

نورة اسماعيل تميم الدوسري

عبدالله احمد محمد البناي

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الكندري

ناصر عادل مبارك الضويحي

عبدالعزيز خالد محمد الديحاني

وليد صاهود عايش العازمي

خالد سليمان عبيد الهاجري

حمد حميد مطر العنزي

طلال مشعل عبدالعزيز الحربي

وزارة الصحة

مشاعل مصطفى جمعة شعبان

اشواق غنيم مفرج المطيري

دلال محمد ناشى القحطاني

تهاني سباح خلف المطيري

أمل محسن هويش اللامي الشمري

أمينة صالح المحمد

منى علي مدلول الصليلي

منال تركي صعب سالم

زهرة نشا برغش القحطاني

وضحة فيصل سالم المري

رشا بدر عبدالرحمن حسن

بشاير سعود صياح العازمي

مها نايض مجرس العتيبي

عائشة فهد سعد قريطة

حصة منصور حمد الهاجري

بدرية محمد حسين يوسف

زهراء عبدالعزيز محمد اشكناني

خالد سعود خالد الصواغ

احمد مرزوق مبارك المزين

راشد مساعد ماطر عميرة

مبارك علي فهيد العجمي

محمد ظاهر مطلق السنافي

عبدالعزيز خالد عايش العازمي

نايف نواف سعد العتيبي

عبدالرحمن عبدالله محمد العازمي

محمد فالح عمر العازمي

على نظام احمد الخياط

ناصر امين عبدالرحمن العوضي

مبارك عبدالله فهد العثمان

عبدالعزيز مشعل جهار المشاري المطيري

صقر عبدالرزاق محمد الفهد

ليلى محمد صالح سلمان

فاطمة راشد عوض الدويلة

شروق عبد المحسن عوبان الخالدي

زينب انور عبدالحميد التركي

حنان خالد بجران العواد

حصة ابراهيم عبدالله الحسينان

عذوب اسامة علي البشارة

سعود مرزوق عبدالله العازمي

منال صالح فرج المرزوق

منيرة مرزوق فراج فهد معتقة

ابراهيم راشد ابراهيم الهولى

جمانه سالم عبدالله القلاف

براك مفلح رغيان العازمي

فهد خالد فهد المطوع

محمد عبدالله حمد السهيل

مبارك براك ابراهيم البطحاني

طلال فالح سعد العازمي

مشعل مبارك عبدالله فندان

يعقوب جالى ضحوي الظفيري

شهد عيد محمد الحميداني

فهد ماضي فهد العازمي

ايمان عبدالهادي سيف البذالي

فاطمة الزهراء عبد الرضا يعقوب جراغ الحداد

نور مبارك عيد المطيري

أحمد فيصل ياسين حجي سليم

محمد جاسم محمد الكندري

احمد سمير كاظم العلى

طلال فهد الحميدي الشلاحي

دلال عبدالله فهد الطشة

محمد راشد عامر العازمي

مريم علي حسين الفيلكاوي

ابداح فهد ابداح العجمي

عبدالله ناصر زايد العدواني

ابراهيم نايف غازي الرشيدي

فاطمة فهد حسن. العجمي

خالد لافي مبرك العازمي

عبدالعزيز خالد غازي العدواني

تحرير خالد محمد الظفيري

عبير جمعة ساير العنزي

فيصل محمد ذعار الدوسري

فهد سليمان جاسم الهندياني

خالد محسن محمد العجمي

سارة حمد مبارك العازمي

مريم جمال صالح الضفيري

فاطمة عبد المحسن محمد الصفار

اسراء علي يوسف ابو غيث

شوق سليمان مخلف المطيري

ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

منار عبدالعزيز عبدالرحمن المانع

فاطمة حمد سالم الناصر

حصة عبد الرزاق عثمان مطر

شيخة أحمد عبدالله العوضي

ملاك سالم ناصر المري

آلاء سلطان حسن سلطان

مريم حيدر عبدالله الشيرازى

وسمة ناهس عويد الشمري

عجيل فالح عجيل الهلفى الرشيدي

عبير طارق عبدالله ناصر

فجر محمد شهاب حمادي

مها سعود محمد الدماج

احلام مزيد حمدان البذالي

بشاير سعود محمد الدماج

سارة محمد سليم السبيعي

زينب محمد عباس العجمي

نوال سالم هديسان الشمري

بشاير عوض فلاح العازمي

مريم صلاح عبدالرسول الجمعة

أنوار خالد فهيد العازمي

وضحة سيف ظاهر العازمي

غدير مرزوق سعد الغريب

سارة حسين علي الرشيدي

نور محمد ماضي الغريب

شهد عويد مبارك العرادة

فاطمة ناصر محمد ال زمانان

شريفة عادل حسن عبدالمحسن رمضان

خلود نشمي مطير البذالي

شيخة خالد مهدي القحطاني

فاطمة طلق علي العازمي

نورة حمد علي المجرن

الهنوف سحيم غازي الرشيدي

فاطمة خالد مبارك العازمي

بردة علي مانع العجمي

عفاف عيد مطلق العازمي

تهاني سالم ناصر العجمي

حمدة معوض حثلين الرشيدي

منال سالم فراج البواردي العازمي

مريم راشد غزاي الرشيدي

فيحاء عشيران عبدالله العازمي

الطاف مطر حويان المطيري

عهود منصور بطاح الرشيدي

آسيا ضحيان راشد العتيبي

دانة عايض عبدالله الرشيدي

عبير سلمان سيف العازمي

فاطمة مجبل مرزوق الرشيدي

صيتة ثوينى سعد العتيبي

أسرار خليفة خليفة علي

حصة طلق محماس العتيبي

هديل محمد سالم المطيري

أحمد يوسف حسن ابراهيم

هاجر وليد داود عبدالله

غدير جعفر حسين عبدالله

هيا محمد أحمد البلوشي

شريفة عبد الرزاق عبدالرحمن اليوسف

انوار عادل مزيد العازمي

سارة مشاري الحميدي المطيري

العنود عجيل عبدالله العنزي

نوف ناصر مانع العجمي

فاطمة بدر أحمد كرم أحمد

فاطمة عارف عبد الرسول البغلي

احمد سعد حمد الخالدي

فاطمة سالم سعود الوليد

زهراء عبد الكريم بدر المحميد

حنان نايف شحنان الشحيتاوي

درر هاشم احمد الرفاعي

منى الحميدي محمد شكبان المطيري

شذى فهد خالد النامي

ليلى عبدالله حمود العفاسي

ابرار خالد سعد الضفيري

عواطف تركي سعد العتيبي

أفنان عبدالله أحمد عبد القادر المحمد

فاطمة وليد عبدالله سيد علي

عبدالعزيز عثمان جدعان الزهاميل

حسين رياض راشد عبد الرحيم

نور بدر سعد العمار

خلود مصبح مطلق العازمي

سارة فهاد سعيد الحربي

صفية داود محمد عبدالرحيم الكندري

بشاير خلف عوض المطيري

خديجة عبد المحسن مطر فرج مطر

هند احمد فهد الفرحان

فرح حسين عبد الكريم زكريا

رحاب مناع بن حمدان الظفيري

مريم لافي صقر المطيري

وطفه صالح خلف سلامة

مريم فلاح عبدالله العسعوسي

شيماء نواف صرد العنزي

مساعد علي حمود النوط العازمي

حسين عبدالعزيز علي الصفار

على صادق يوسف الباذر

فاطمة محمد شاه علي

دعاء توفيق ابراهيم الدمخي

فاطمة حميدى زامل العتيبي

وسمية غازي منيع الله الرشيدي

دانة حمود حجرف الرشيدي

هيا عبيد جحيش العازمي

رشا حمد محمد العازمي

نوال هزاع مزيد المطيري

وجدان فراج خلف الحسيني

انوار مناور فالح العازمي

فجر احمد مشعاب سحلول

عبير خالد صقر الجمهور

انفال بدر عبدالله العمار

حصة عبدالله أحمد الصدي

فجر باني حامد السليماني

مريم وليد احمد مطر سالم

فجر عبدالعزيز صالح دشتي

حشان منصر مرزوق العجمي

نوف خالد علي هزاع مبارك

خالد وليد سهيل الزنكي

فاطمة مساعد جري الجري

عبدالعزيز عبد اللطيف محمد الصالح

سيف فهد سليمان المنصور

دانة خالد علي الملا

انوار جلال فوءاد البدر

اوضاح يوسف محمد الصعيب

شعاع خلف بتاع المطيري

مريم عامر صالح العتيبي

مريم مذهل نايف العازمي

مريم مرثع محمد شبيب

صيتة رجا موسى العجمي

ملاك مناور مسير الظفيري

نورة سالم مطلب العازمي

حصة عادل راضي العازمي

شهد فارس مفلح النامي

نوف غازي نومان الحربي

ايمان محمد ارشيد الضرباح

روابي طلال مبارك العازمي

نوف راشد وسمي العازمي

منار حميد علي العنزي

منيرة عبدالله مطلق السبيعي

شوق خالد فراج العازمي

مريم مبارك فهد العجمي

فاطمة وليد حسن القلاف

رجاوي مشعل عبدالله الجبيلان

مها طفيل محمد العازمي

بدور رسام حسيان الدوسري

فاطمة مرزوق مطلق العازمي

حلى مبارك سليمان السلمان

ايمان فتحي سعود حسن

منار سلطان هليل بندر المطيري

علي عادل علي العطار

غدير علي عباس الجدي

زهرة علي حسين علي

هبة عبد الوهاب جاسم عبدالله

فهد جزاع معيض الرشيدي

خالد محمد عزم الهاجري

اسماء سعيد عابد سعيد

فهد سالم سعيد ابو رحمة

فاطمة ناصر علي عباس

أنوار مشعان حجرف العتيبي

هديل عبد الهادي عبيد المسعود

محمد عابر سلطان الحسيني

جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

اذهابه موهج حامد الشلاحي

فيصل عبدالله فلاح العازمي

عذاري فهد عيد الرشيدي

تهاني أحمد مسفر العرادة

البندري سلطان عايض المطيري

خلود فهد عبدالله العازمي

شيخة رضا خلف العنزي

شهد شافي سلطان القويماني

دانة فهد عبدالعزيز الهران

أنفال فهد حمود العتيبي

امينة سعود مساعد البناي

منصور ناصر سعيد الهاجري

منال احمد ابراهيم العنزي

فلاح عبيد محمد العجمي

مشعل عبدالله جهاد الهاجري

نورة محمد فهد الهاجري

روان حسن عبدالرحمن محمود

مفاز خالد احمد دهراب

فاطمة علي أحمد البندري القطان

مريم حبيب محمد الحربي

عزيز سعيد عواد العتيبي

مي علي محمد مناور الشمري

شوق فهد سعد العازمي

سارة يوسف محمد الهولي

علي مثال جاسر الطيري

دلال مساعد محمد الحيص الفضلي

عبير فهد جبار المطيري

هيا عايض حمد العازمي

يسرا بندر سيد رفاعي الرفاعي

سارة محمد علي العازمي

محمد نصار سودان المطيري

اشواق عبدالرحمن براك العازمي

هبة مصطفى ناصر الشمري

خديجة موسى راشد ماجكي

بدر حمد معجب العجمي

خزنه حبيب جزاع الشمري

سالم شنان خميس العنزي

فاطمة فيصل عبدالله العلي

فضة علي مطر المطيري

هنادي صالح عوض العازمي

ريم غزاي حمود الحربي

سعيد عبد المحسن علي المري

مليحة مفلح رغيان العازمي

منال محمد مفلح العازمي

نادية طلق سعد خرشان

سلمى سعد سعيد المطيري

مها نواف نجدى السويط

عائشة جاسم محمد الحي

حنان عبدالحميد حسن الحسن

عذاري عبدالله العنزي

زايد قحطان زايد العجمي

بدور عبد الهادي محمد المري

مجيدة محمد عبدالقادر بونوار

شيخة خالد عبدالله الغريب

مريم مشعل زاهي العازمي

هاجر سعد احمد العامر

مها مزعل زبن عماش الشمري

سارة سعود عناد الخالدي

جمانة أحمد محمود الفداغ

جار الله عبدالعزيز محيسن الشريفي

حمد سعيد فلاح الصعب

ماجد دعيرم عبدالله العفاس

ناصر راشد فارس الحشار

احمد عبدالله عايد العازمي

نوف خالد سالم الصباح

عبدالله صالح هادي العنزي

شيخة مشاري حسن الزنكي

مريم فهد عبدالمحسن الخميس

دلال يعقوب يوسف المسيليم

هيا سليمان ناصر الحميدي

لولوة يونس رجب الشطي

منيرة فايز فالح العجمي

عائشة محمد عبدالله القديفي

آمنة خالد جاسم العميري

سلمى فوزي فهد العبدالجادر

رغد خلف فهد القشعان

فرح سالم بندر الفضلي

لطيفة سعدون حمود الرشيدي

صيتة بادي ناصر السبيعي

ماجد سعدون معطش الرشيدي

باسم فرحان نصيب مبارك

ناصر حطاب رومي الخالدي

نورة خالد هرماس العازمي

رفعة راشد باتل العازمي

شيخة محمد عبدالله الدوسري

البندري عبدالله سعود الهاجري

فاطمة محمد موسى الحسيني

مريم حمود محسن العنزي

عبير عايض حمود المطيري

نورا عبد الناصر شعيب المطيري

ندي أحمد خلف فرج

نورة حمد ثامر الدغيلبي

حصة محمد عبدالعزيز المرشد

نور عيد سعود عطية

جنان سالم جاسم عبدالسلام

دانة دخيل محمد سعد

سارة خالد عبد الهادي المطيري

عنود حمد سالم العجمي

سارة عبدالله ابراهيم القفيلي

سارة عبدالرحمن ناصر الشريم

ابرار محمد حسن الدوخي

نور طلال عبد اللطيف الفلاح

شهد عادل عبدالرحمن الصغير

فاطمة محمد عباس حيدر

نمشة فهد هايف العجمي

زيد سليمان يوسف محسين

نورة بدر منصور المسعود

أحمد عبدالرحمن أحمد العبد الهادي

مشاري علي راشد الصقيهي

شيماء طارق صالح العنزي

عروب عبدالرزاق عبد الرزاق الخميس

نوال ابراهيم عبد اللطيف الدريس

وزارة العدل

ثمراء سعد منير المطيري

بسمه خالد مريبد الرشيدي

علي جابر حمد المري

اريج محمد باتل العجمي

دانة فيصل اسماعيل الكندري

منيرة حسين احمد الخضري

مشاري مبارك فرج العجيل

محمد ناصر غلوم دشتي

احمد حمد احمد الغيث

محمد خالد عبدالله الديحاني

حصة بدر عبد الرسول القلاف

علي سعيد علي الشهري

ريم فهد عايض سند

سليمان علي عيد العنزي

فاطمة عبدالكريم حمد الشملان

ضحى خالد عبيد الشميلان

خيرية جاسم رشم العبودي

بدرية محمد دعبول

معاذ عبداللطيف عبدالله القلاف

سعود فيصل علي العنزي

بدرية سعيد نافل العبيوي

سارة خالد نايف المزعل

وزارة الكهرباء والماء

غريب مجبل مسفر العنزي

بدر احمد مشعان المشعان

عبدالله فهاد فلاح العجمي

جاسم زايد محمد العنبر

دانة خالد أحمد مطر سالم

بدر سالم ضاري العاقول العنزي

علي محمد علي غلوم

عبدالله محسن منصور الشمري

نايف مجبل مسفر العنزي

سعود هزاع عماش المطيري

احمد خالد شافي السعيدي

ياسمين احمد حمود الفنيني

جمعان عواض جابر العتيبي

مبارك سليمان سعود الرميضي

مريم عبدالرحمن ابراهيم العوضي

شهد ناجي صاهود الصليلي

دلال خالد علي شاهين أحمد

يوسف حمد محمد المهنا

عبداللطيف احمد محمد الكندري

جهاد جواد حسن موسى

محمد جواد علي القطان

عبدالله عمر مبارك العصيمي

عبدالله فيصل محمد الدحيم

وزارة المالية

حبيبة جمال بركات عبدالله

عبدالعزيز خالد عبدالمحسن المراغي

عبدالله عامر هلال المطيري

عبدالرحمن غالب عبدالله الهاجري

عمر نايف رمضان العنزي

علي يعقوب يوسف الياقوت

جنان حسن عباس حسن

بدر صلاح علي الهزيم

أحمد جزاء غائب العتيبي

وضحة نافع شباط العفاسي المطيري

مشاري محمد عبدالله الرشيد

عبدالرحمن فيصل حسين البحراني

سعد طامي علي العازمي

عامر لافي زايد العازمي

فهد رشدان فهيد الرشيدي

ملاك حسن حبيب عباس

عبدالهادي حماد سعد العجمي

لطيفة حمد ابراهيم المسبحي

عبدالله داود عبدالوهاب العسعوسي

صقر يوسف احمد الغانم

جراح ناصر جمعة الكعاك

عبدالله سلمان مرزوق المرزوق

جابر ناصر علي العجمي

فيصل راشد عبيد اللميع

سلطان دحام ندا النومس

فهد مطلق فهيد العازمي

علي بدر لافي العازمي

عادل مياح حسن الشمري