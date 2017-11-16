توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، اليوم الخميس، استمرار الطقس المعتدل خلال النهار والبارد نسبيا خلال الليل في الايام المقبلة.

وقال القراوي ، إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا برياح شمالية غربية معتدلة الحرارة نسبيا مما يفسر اعتدال الطقس خلال هذه الفترة حيث يكون الطقس دافئا نهارا ومائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وذكر أن الطقس مساء اليوم سيكون باردا نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 10 درجات و 13 درجة مئوية .أما نهار غد الجمعة سيكون الطقس مشمسا معظم الوقت ودرجات الحرارة العظمى ما بين 27 و 30 درجة مئوية.

وتوقع القراوي أن يسود طقس مشمس نهار السبت والحرارة العظمى ما بين 27 و 30 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الطقس البارد نسبيا يستمر مساء السبت وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و 12 درجة مئوية .