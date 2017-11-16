أسامة أبو السعود

أصدرت السفارة المصرية لدى البلاد، بيانا ثمّنت فيه قرار الحكومة الكويتية رفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية، وجاء فيه :" تثمن سفارة جمهورية مصر العربية قرار وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة رفع الحظر على الصادرات المصرية من منتجات البصل والخس والجوافة والفلفل والذي جاء كثمرة للتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية بين البلدين خلال الفترة الماضية".

وأؤكد السفارة على الأثر الطيب والإيجابي للقرار على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يدعم الثقة في جودة المنتج المصري لا سيما مع قيام السلطات المصرية بتطبيق منظومة جديدة للرقابة على الصادرات الزراعية تتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة عالمياً في مختلف مراحل الإنتاج وإعداد المحاصيل للتصدير.

وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى الوزير خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة على هذه الخطوة التي ستساهم في حل المشاكل التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، وتعرب عن ثقتها في زيادة أواصر العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة بين البلدين الشقيقين بما يعكس العلاقات الوطيدة بينهما.