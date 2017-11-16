وزير الخارجية الفرنسي: سنعمل على إعادة الأوضاع في لبنان لطبيعتها



اكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في الرياض، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، يعيش في المملكة "بإرادته" ويستطيع أن يغادرها "وقتما يشاء"، معتبرا أن الاتهامات باحتجازه في السعودية "باطلة".

وقال في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، "الحريري هنا بإرادته ويستطيع أن يغادر وقتما يشاء"، مضيفا "لا يمكن أن نحتجزه..هذه ادعاءات بطالة".

وأكد الجبير أن حزب الله اللبناني إذا استمر بهذا النهج فإن لبنان سيبقى غير مستقر، لافتا إلى وجود إجماع في العالم على أنه منظمة إرهابية من الطراز الأول،مشددا على ضرورة إيجاد وسائل للتعامل معه وقال هناك خطوات فعلية بهذا الصدد.

وقال الجبير إن المملكة تقدر موقف فرنسا الرافض لاستهداف الرياض بصاروخ إيراني .مضيفا أنه بحث مع لودريان تدخلات إيران والوضع في المنطقة بشكل عام. واصفا الاجتماعات بالايجابية والمثمرة وتعكس العلاقة التاريخية مع فرنسا.

ومن جانبه قال وزير خارجية فرنسا إن رئيس وزراء لبنان المستقيل سيسافر إلى باريس حينما يريد ووقتما يشاء وسيلقى الترحيب كصديق، مؤكدا أن بلاده ستعمل على إعادة الأوضاع في لبنان لطبيعتها.

وأكد أن وجهات النظر الفرنسية والسعودية تتطابق في كل ملفات المنطقة.