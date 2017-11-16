عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات اليوم ثاني جلساتها لمحاكمة 13 مواطنا متهمين بالتستر على متهمي خلية العبدلي والتخابر مع إيران، وقررت إرجاءها إلى السابع من شهر ديسمبر المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة.

وتخللت الجلسة حضور دفاع المتهمين وطلبوا حضور ضابط الواقعة لاستجوابه بتقرير اتهاماته ضد موكليهم، حيث يرون بطلانها نتيجة بطلان التحريات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بتهمة التخابر إلى جانب تهمتي التستر والانتماء.

جدير بالذكر أن الجلسة الأولى شهدت سؤال المحكمة للمتهمين عن مدى تخابرهم مع إيران وقيامهم بالتستر على مداني خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار فور صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بإدانتهم بالحبس، لكنهم أجابوا بالنفي.