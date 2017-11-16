سامح عبد الحفيظ-بدر السهيل

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لن يلتقي النواب خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن سموه سيقدر التوقيت المناسب لإجراء هذا اللقاء.

وأشار الغانم إلى أن "أغلب الخبراء الدستوريين صرحوا بأن فترة الأسبوعين لتشكيل الحكومة تكون فقط في بداية الفصل التشريعي، ودستورياً لا يوجد حد لتشكيل الحكومة ونستطيع أن نقرأ الدستور بوضوح وحكم المحكمة الدستورية الأخير أشار لذلك".

وأعرب عن اعتقاده انه خلال أـسبوعين ستكون هناك تحركات كثيرة وأتمنى لمصلحة البلد والسلطتين والشعب الكويتي أن يركز سمو رئيس مجلس الوزراء على المعايير وفق التجارب السابقة ليخرج بالتشكيلة المناسبة.

وعن دعوته للنواب قال:"هي أنني اثني وأدعم وأساند كل ما ورد برسالة صاحب السمو والتحديات الخارجية التي نواجهها في هذا الوقت لها اولوية على اي امر اخر".، داعيا إلى التكاتف والتماسك وتحصين الجبهة الداخلية والتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي حتى نكون سند وعون لصاحب السمو ولا نكون عب على الشعب الكويتي.