دعا وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، اليوم الخميس، إلى تفعيل وتحديث خطط واستراتيجيات الطوارئ على مستوى المستشفيات والمناطق الصحية والتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة وفقا لخطة الطوارئ المركزية تحسبا لأي طارئ.

وأكد الحربي في تصريح صحافي، خلال اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وإدارة الازمات بوزارة الصحة، بحضور الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات ذات الصلة بالطوارئ أهمية التدريب على خطط الطوارئ لتعزيز مهارات الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي.

وشدد على ضرورة توفير التجهيزات اللازمة للطوارئ بالتعاون مع القطاعات المختلفة والاستعانة بالخبرات التراكمية للتعامل مع الكوارث والحوادث بأنواعها ومستوياتها المختلفة.

ودعا جميع الجهات الى تقييم الوضع الحالي والامكانات المتاحة للتعامل الفوري مع الطوارئ والحوادث والتواصل مع لجنة الطوارئ المركزية ولجان الطوارئ بالمناطق الصحية الى جانب استدعاء فرق الطوارئ وخطط العمل لمراحل ما قبل المستشفى وداخله.

وأشار الى انه سيتم خلال اجتماع اللجنة المقبل تقييم خطط واستراتيجيات الطوارئ من حيث الاحتياجات والامكانات والتصورات المقترحة.