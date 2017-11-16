أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بدر الوقيان البدء في توزيع قسائم مشروع خيطان التي تشمل 1448 قسيمة في 29 نوفمبر الحالي موضحا أنها موزعة على خمسة توزيعات تستمر على مدى شهر كامل.

وقال الوقيان في تصريح للصحفيين على هامش حفل (تدشين هوية المؤسسة الجديدة وموقعها الإلكتروني الجديد) اليوم الخميس، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للخدمات ياسر أبل، انه عند الانتهاء من توزيعات خيطان ستبدأ توزيعات مشروع جنوب عبدالله المبارك 10 يناير المقبل على أن تستمر حتى 28 مارس المقبل وتضم 11 توزيعة.

وأوضح أن تدشين الهوية الجديدة وموقع المؤسسة الإلكتروني يتزامن مع دخول المؤسسة مرحلة جديدة تعكس رؤيتها وتشهد تزايدا في عدد المشاريع المطروحة التي تشرف عليها لمعالجة القضية الإسكانية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هوية المؤسسة الجديدة تنسجم مع استراتيجيتها وتوجهها في المرحلة المقبلة التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة العمل للموظفين.

وأشار إلى ان الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة يوفر جميع المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين بالدخول في شركات مستقبلية مع المؤسسة بما يغير من نمط الدورة المستندية وطبيعة التعامل مع جميع المرتبطين بعمل المؤسسة من مواطنين ومستثمرين ومقاولين إلى جانب الموظفين.

وأوضح ان بإمكان كل مواطن مشمول بخدمات المؤسسة تأسيس حساب خاص به يتابع من خلاله ملفه وآخر المستجدات المتعلقة بطلبه بما في ذلك التقديم على طلب الرعاية السكنية وبدل الإيجار وتحديث الطلبات وتحديد موعد لدخول القرعة وغيرها من خدمات تقدمها المؤسسة للمواطنين.

ولفت إلى ان الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة يشمل خدمات خاصة بالمستثمرين والمقاولين والمطورين العقاريين والراغبين بالدخول في شراكات معها مبينا ان بإمكانهم التعرف على جميع المخططات والبيانات والمعلومات والفرص المتاحة والمشاريع القائمة والمستقبلية وإجراءات التعاقد وحجم الإنجاز لكل مشروع.

وحول مشروع جنوب المطلاع أفاد الوقيان ان المؤسسة بصدد فتح المظاريف لعطاءات آخر أربع ضواح في المشروع موضحا ان أول عقود المشروع كان معنيا بتنفيذ الطرق الرئيسية في حين كان العقد الثاني لتنفيذ البنية التحتية لثماني ضواحي وهما قيد الإنجاز حاليا وضمن البرنامج الزمني المعتمد.

وذكر أنه عند توقيع عقد الضواحي الأربع الأخيرة في مشروع مدينة المطلاع ستكون المؤسسة قد نفذت 28288 قسيمة في "أكبر مدينة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".

وعن موعد فتح عروض عطاءات الضواحي الأربع بين أن لجنة المناقصات داخل المؤسسة فتحت المظاريف وتدرس العروض المقدمة على أن يتم الترسية على الفائز خلال أسبوعين من الآن متوقعا أن تكون اخر التوزيعات في قرعة المطلاع يوم 22 نوفمبر الحالي.

يذكر أن الحفل شهد تقديم عرض مرئي للشعار الجديد للمؤسسة إضافة إلى أبرز التغيرات التي طرأت على موقع المؤسسة الالكتروني والذي تمت إضافة عدد من الخدمات عليه ليصبح رابطا فاعلا وقناة تواصل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.