مكتبتي





مذكرات طالب مبدع

كنت قد أخفيته جيدا حتى لا يطلع عليه أحد ولكن لا بأس، فقد أذنت لك أن تقرأ منه قلليلا! فلا مانع عندي أن تعرف شيئا عن طفولتي المبدعة وأنا في الواقع أنتظر بشوق لأرى الحيرة التي تعلو وجهك وأنت تقرأ دفتري! ففي هذا الدفتر تجد أجوبة أسئلة كثيرة صعبة عشتها في طفولتي، وكتبتها في دفتري الذي بين يديك! لماذا لا تأكل الزهور شطيرة اللحم؟ والنجوم في السماء هل صنعها عمي صالح؟ من الذي خاط جرح إصبعي عندما جرحت؟ لأني طالب ذكي مبدع! بل هي في الواقع أجوبة جدتي الرائعة! حسنا! ففي النهاية أنا وجدتي ودفتري فريق عمل رائع! وفهمت أخيرا كيف خلق الله الكون عندما أنظر جيدا بعيني الثاقبتين! وأنت أيضا تملك عينين حادتي البصر تنظر بهما جيدا! بالطبع لن تكون مثلي فلا تتحمس كثيرا.

الكتاب من تأليف: زينب سودة باكصو، نشر دار مكتبة المعارف.

لغز الطابق التاسعحسام يواجه صعوبات في التعلم والقراءة، وينفر من المدرسة بعد رسوبه لأكثر من مرة في الصف الخامس. يقرر العمل ويلتقي بالصدفة بالمعلمة نازك التي تسكن قريبا.

يذهب لتوصيل طلباتها، ويتعرض للإحراج عندما لا يستطيع قراءة الورقة التي كتب عليها العنوان، لكن المعلمة نازك تساعده على العودة إلى المدرسة وتحببه في القراءة.

القصة من تأليف: سناء شباني، ونشر: دار النشر.

نادر والجعبة الزرقاءفي المدرسة، يجتمع الأطفال بتنوعاتهم المختلفة، وقد يصادف وجود من يعاني من أمراض أو حالات صحية تتطلب تفهم رفاقهم ومحيطهم المدرسي. الكتاب يخدم هذه الفكرة من خلال التلميذ نادر الذي يحمل معه جعبة زرقاء إلى الصف، ويزور الممرضة باستمرار.. مما يثير استغراب زملائه إلى أن يعرفوا أنه يعاني من مرض السكري.. إلى باقي القصة.

القصة من تأليف: د.رزان رخا بشناق، ونشر: دار الحدائق.

أبنائي الصغار

د.طارق البكري

كن مجدّاً

إعداد: د.طارق البكري

المجد من الجد، وحتى تحقق المجد فلا بد أن تكون مجدّا، قد يحقق البعض منا مجدا ما - وكل شيء بقدر الله - دون جهد ولا تعب، لكن الأصل أن يأتي المجد بالجد والمثابرة والإصرار.. وإن أتي للبعض هدية. نجاحك لا يكون أيها الحبيب دون عمل وتحد منك، فلا تنتظر أن يأتيك المجد عفوا.. فهو وإن أتى بغير عزم منك، فسيذهب كما جاء، ولا عبرة ببعض من يأتيهم من غير باب الجد، قد يكون بالحظ أحيانا، وبالاحتيال أحيانا أخرى، لكنه لا يدل على النجاح الحقيقي الذي يأتي بالتعب والجهد والعرق.

قد ترى طالبا كسولا يغش في الامتحان ويحصل على درجات عالية.. لكن الدرجات ليست مهمة بقدر العلم الذي يحققه، فعندما تأخذ الشهادة لا يعود للشهادة قيمة حقيقية.. لأنك أنت أيها الحبيب القيمة الحقيقية.. وكما قلت لك سابقا.. ما دمت تقرأ فأنت القيمة.. وليس لمقالي قيمة إذا أنت لم تقرأ.. وإذا لم يكن أمثالك هم القراء المثابرون المجدون الناجحون.. لا يهمني من يغش ومن يحتال لتحقيق الغايات.. لأنك أنت يا صديقي أصل كل نجاح، ومفتاح كل غاية.. وقديما قالوا: «من جد وجد.. ومن سار على الدرب وصل».. فلا تهتم بمن يعتبر أن أفضل السبل وأقصرها وأيسرها للوصول إلى الهدف لا يكون إلا بالغش والخداع، وما رافق ذلك من أعمال لا يحب المجدون مثلك أن يقوموا بها.. فهذه السبل وإن خدعت بعض الناس لفترة ما فلن تخدع أكثرهم لكل الوقت.. فكن مجدا.. تكن ناجحا... وليكن المجد حليفك وعضيدك.. فهذا مسلك صعب وعر.. لكنه يوصلك في النهاية لما تريد ويحقق غاياتك الكبرى وإن تأخرت... ولن يخذلك هذا الطريق أبدا ما دمت على الحق.. تذكر دائما وردد معي: كن مجدا.. تكن ناجحا..

تاريخ

كلمات كويتية شعبية لم تعد متداولة





إعداد: شيماء الرويشد

تاريخاستخدم الكويتيون قديما بعض المفردات التي كانت تطلق في وصف الأشخاص، ثم انقطعت صلتها إلى حد ما بالحاضر وبالأحرى لم تعد متداولة من قبل أبناء الجيل الحالي وسط المتغيرات الهائلة التي طالت لهجتنا المحلية. فالتراث الكويتي غني جدا بالكلمات التي تعطينا لمحة من عبق الماضي مثل «الشقردي.. وزبوط النقعة.. وشيبة لنخرة.. والامربرب.. والامدكور.. والامشلوط.. والعفلنقي» تكشف لنا طبيعة الحياة قديما وخصائصها وتفاصيلها ومدى ارتباطها بالبيئة بدقة عالية.

وكان الفنان التشكيلي الراحل أيوب حسين قد ذكر في كتابه «من كلمات أهل الديرة» أن لهجتنا الكويتية عموما هي أحلى وأجمل بكثير من الكلمات الأجنبية التي دخلت علينا هذه الأيام من باب التطور فانتشرت بيننا كانتشار النار في الهشيم فصار المتمسك باللهجة القديمة محل استغراب وتعجب من قبل الآخرين وخصوصا الناشئة.

ويقول الباحث في التراث الكويتي حسين القطان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن التراث الكويتي خلف الكثير من الكلمات والمفردات التي توارثتها الأجيال لاسيما في وصف حالة الشخص أو هيئته فكلمة «امربرب» مثلا كانت تطلق على الشخص السمين بينما كلمة «المدحدح» كانت تطلق على الشخص السمين وقصير القامة ويعود أصلها إلى العربية الفصحى.

٭ «زبوط النقعة» ‏كان يطلقه الكويتيون على ‏الشخص القصي ضعيف البنية فيشبه بالزبوط وهو نوع من القواقع البحرية التي توجد على النقعة أي ساحل البحر أما «شيبة النخرة» فهو الرجل كبير السن الذي تصدر عنه أفعال لا تليق بسنه وأصل الكلمة عربية.

٭ «امدوكر» كانت تقال للشخص الـ «متدوده» أي الذي لا يحسن ‏التصرف ولا يجيد التركيز بينما كان يطلق على الشخص العصبي المزاج والذي يغضب بسرعة وصف «امشلوط» أو «امصرقع» ‏وذلك حينما تترافق العصبية مع الصوت العالي وهي كلمة عربية فصيحة ترجع إلى «الصراقيع» بمعنى أصوات الرعد.

٭ «جمبازي» هي صفه تطلق على الشخص المكار المخادع وهي كلمة أصلها فارسي تعود إلى «دم بازي» أي تملق وخداع، أما «إزكومبي» فتطلق على الشخص الحيال أو المحتال، فيما يطلق وصف «عفلنقي» على الشخص الخبيث المخادع سيء الخلق وأصلها عربية فصحى من «العفلوق» أي الأحمق.

٭ «مصعوي» تطلق على الرجل هزيل الجسم ضعيف البنية وذلك نسبة إلى طائر «الصعوة» الصغير، بينما كلمة «صنقل» فكانت تطلق على الشخص طويل القامة وأصل الكلمة فرنسي ويطلق وصف «امعطعط» على الشخص الهزيل نتيجة مرض أو شيخوخة فلا يقدر على القيام بالعمل.

٭ «امزهلق» كانت تطلق على الشخص المنمق والمرتب وأصلها عربي فصيح من «زهلق الشيء» أي ملسه وبيضه كما يطلق على الشخص الرزين الذي يعتمد عليه وصف «تكانه» وأصل الكلمة هندي من «تيكا» بمعنى جيد والشخص الذي يجيد العمل بسرعة وجودة يطلق عليه «الشقردي» وهي كلمة فارسية أصلها «شكرد» أي تقني.

٭ «الطرطنكي» هو الشخص التافه ضعيف الشخصية وأصل الكلمة عربي فصيح من «طرط» أي الحمق، أما «الطبانه» فهو الشخص البليد الكسول وهو نوع من الحمام الكبير الحجم وثقيل الحركة بينما «التنبل» هو الشخص الكسول وأصل الكلمة فارسي.

٭ «لزقة عنزروت» هو وصف يطلق على الشخص ثقيل الدم الذي يجالس قوما من الناس ليست لديهم رغبة في مرافقته وأصل الكلمة فارسي يعود إلى «نبات العنزروت» الذي يوجد في إيران ويستخدم في علاج الجروح، أما وصف «دياية أم أحمد» فكانت تطلق على الشخص الضعيف الذي يخاف كثيرا.

٭ «السمنديقة» تعني الشخص الأبله الذي لا فائدة منه وأصل الكلمة هندي حيث يقال إنها جاءت من التجار قديما عندما كانوا يسافرون للهند بغرض التجارة فيعينون شخصا من الهنود ليراقب بضاعتهم أثناء تحميلها على السفن فكان لا يفعل شيئا سوى المراقبة والنظر فقيل عنه سمنديقة أي «سمان» بمعنى الأغراض و«ديكة» بمعنى مراقب باللهجة الهندية.

علوم

الهزار





علومطائر جميــــل وصغير الحجــــم، ويعرف أيضا بصاحب المنقار المتقاطع أو أبومقص، وهو عصفور صغير ينتمي إلى عائلة الشرشوريات من فصيلة الطيور المغردة، يعيش في الغابات المخروطية في شمال آسيا وأفريقيا وشمال ووسط أميركا، ويبلغ طوله 16سم، ووزنه 40 غراما.

يتميز هذا الطائر بريشه ذي اللون الأحمر القاتم، وله عينان سوداوان صغيرتان، ومنقار طويل مصلب، وذيل رمادي قصير، وجناحان رماديا اللون يبلغ باعهما 22سم، وقائمتان طويلتان تنتهيان بمخالب حادة، وهو صاحب صوت رائع فهو يستطيع تقليد العديد من النغمات لطيور أخرى مثل الحسون والكناري، وهو طائر اجتماعي يعيش ضمن سرب من الطيور يبلغ الأربعين عصفورا.

يتغذى هذا الطائر على بذور الأرز والصنوبــر وبذور دوار الشمـــــــس بشكل أساسي، بالإضافة إلـــى بذور الأشواك، والحشرات الصغيرة، وهــــــو لا يشرب الماء كثيرا.

حكم

٭ خير الوعظ ما ردع.

٭ خير لك أن تكون مغفلاً من أن تستغفل غيرك.

٭ سامح الناس ولا تسامح نفسك.

٭ ظاهر العتاب خير من باطن الحقد.

٭ فخر المرء بفضله أولى بفخره بأصله.

٭ في الظّلام كلّ شيء حالِك.

٭ قليل الحق يدفع كثير الباطل.

٭ قيمة الشّيء تعرف عند الحاجة إليه.

٭ كلّ إناء بما فيه ينضح.

٭ كلّ وعاء يضيق بما جُعِل فيه إلّا العلم فإنّه يتّسع.

٭ كلام الرجل ميزان عقله.

٭ كن عالماً ناطقاً أو مستمعاً واعياً. ٭ لا تكن ليّناً فتُعصر، ولا صلباً فتُكسر.

٭ لا تنظر الى الإبريق بل انظر إلى ما فيه.

٭ لكل مقامٍ مقالٌ.

شعر

في مرآتي





الشاعر: السيد زكريا توفيق

في مرآتي ألحظ دوماً

شخصاً يشبه رسماً مثلي

نفس اللون ونفس الطول

نفس جمال الغرفة حولي

نفس البسمة في فرحتها

قلمي، كرتي، سيفي، نصلي

أرفع كفِّي يرفع مثلي

ظِلٌّ لا يستنكر ظلّي

لكنَّ الرسم بمرآتي

معكوس، لم ينطق قولي

فيساري تبدو كيميني

وذهابي مجيء في رحلي

عطري لا يعلق في رسمي

قلب لا ينبض من وصلي

لا ليس ونيساً يهواني

أو طفلاً يسكن في طفلي

إن متُّ يموت بلا معنى

إن عشتُ يعيش على أملي

آمنت الآن بمرآتي

لا يعدل في الصورة مثلي

حزايتنا

الجمل الأعرج





قصة: د.طارق البكري

سمع الجمل الأعرج بسباق للجمال.. قرر المشاركة رغم عرجته، تقدم طالبا تسجيل اسمه.. استغربت لجنة التسجيل، قال: ما سبب الغرابة؟ أنا سريع العدو قوي البنية.

خافت اللجنة أن يتعرض لسوء أثناء السباق.. فدخل السباق على مسؤوليته..

تجمعت الجمال في نقطة الانطلاق.. سخرت الجمال من عرجة الجمل الأعرج..

قال: سنرى في نهاية السباق من هو الأقوى والأسرع..

انطلقـــــت الجمال كالسهام.. كان الجمل الأعرج في آخــر المتسابقين.. صبر الجمل على عرجته.. سببت له الألم عند ركضه السريع.. كان على الجمال أن تتسلق الجبل ثم تعود.. الجبل عال ووعر والطريق طويلة..

الجمال الفتية حاولت الصعود بسرعة فأصابها الإنهاك، بعضها سقط من التعب وبعضها قرر العودة..

الجمل الأعرج كان يسير ببطء وقوة، وأكثر الجمال تراجعت قبل وصولها إلى القمة..

الجمال التي وصلت القمة قليلة جدا.. كانت متعبة فاستلقت ترتاح..

الجمل الأعرج سار بإصرار.. حتى وصل القمة.. لم يكن يشعر بالتعب.. عاد مهرولا بعرجته..

الجمال المستريحة لم تنتبه إلا بعد وصوله إلى أسفل المنحدر..

حاولت الجمال اللحاق به فلم تستطع.. كان أول الواصلين إلى نهاية السباق..

نال كأس البطولة وكان فخورا فخورا بعرجته..

قصة





متاهة





لون





اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول الوصول إليها في أسرع وقت ممكن







كاريكاتير عالمي