تقدم د. عبدالرحمن العوضي رئيس رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية وأعضاؤها بالتعازي الى رئيس الجمهورية والشعب الايراني الصديق على ما أصابه من دمار وسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى إثر الزلزال المدمر في منطقة كرمنشاه الإيرانية بتاريخ 12 نوفمبر 2017.

وقالت الرابطة في بيان لها: إن الشعب الكويتي يقف متضامنا مع الشعب الايراني في محنته الإنسانية ولا يتردد في تقديم اي مساعدة إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الإيراني قدوة بقائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث كان من أوائل الزعماء الذين قدموا التعازي الى الجمهورية الاسلامية على مصابهم الجلل.