قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان ان الاتحاد بعث بمراسلات إلى مجلس الوزراء تتضمن رؤية إصلاحية شاملة للقطاع الخاص وذلك لرفع العبء عن القطاع الحكومي ومساعدة الإخوة الوزراء.

وأضاف أنه أيضا تم تقديم لائحة تنفيذية بشأن العمالة الوطنية الذين يعملون في عقود مقاولي القطاع الحكومي، تتضمن الأمان الوظيفي وتحديد سلم رواتب منضبط لجميع العاملين بهدف تحقيق العدالة وتحفيز الشباب على الانخراط في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لم يجد جدية من مجلس الوزراء بشأن ما يقوم به الاتحاد من تقديم الحلول المناسبة.

وقال الحجيلان: نأمل كل الخير من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يوجه بتذليل جميع العقبات التي تواجه الاتحاد من قبل بعض المسؤولين.