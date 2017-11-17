دارين العلي

قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج ان الوزارة ابتعثت امس 11 مهندسا وفنيا يعملون في قطاع تشغيل وصيانة المياه إلى دورة تدريبية في اليابان للاطلاع على التقنيات الحديثة الخاصة بتشغيل الشبكة المائية.

وقال الفريج في تصريح صحافي ان هذه الدورة التي ستستغرق أسبوعين تعد من الدورات المتخصصة، لذلك انتقت الوزارة 11 مهندسا وفنيا متخصصين في تشغيل الشبكة المائية لخوض هذه الدورة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تشغيل الشبكات المائية.

وأضاف الفريج ان الوزارة حريصة على مثل هذه الدورات الخارجية، خصــوصا أن الوزارة وقعت اتفاقــيات بخصوص تدريب موظــفيها للاستــفادة من التجارب الحديثة الخاصة بتشغيل وصيانة شبكتي الكهرباء والماء.

من ناحية أخرى، تعرض البايب المائي الذي يبلغ قطره 400 ملم المقابل لمعسكر الصمود التابع للحرس الوطني صباح أمس إلى كسر، حيث تحركت فرق الطوارئ فور تسلمها البلاغ لمعالجة الكسر وتمكنت من إنجاز مهمتها بعد ظهر أمس.