دارين العلي

أصدرت الهيئة العامة للبيئة مجموعة من الإرشادات والتحذيرات تخص مرتادي المخيمات المقبلين على إنشاء مخيماتهم بهدف تحذيرهم من مخالفة القانون والمعايير البيئية والاشتراطات الموضوعة.

ونشرت الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الإرشادات، حيث حذرت من إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة بالبيئة، كما حذرت من شق الخنادق أو الحفر أو استخدام المواد الإنشائية دون أخذ موافقة الجهات المعنية.

وجاء في الإرشادات ايضا ان على المخيمين الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة مسافة لا تقل عن 500 متر، محذرة من إلقاء كل أنواع النفايات أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية مع ضرورة وضعها في الاماكن المخصصة لها.

وحذرت الهيئة من وجود آليات انشائية في البيئة البرية بدون ترخيص من البلدية والجهات المعنية، كما نبهت جميع المركبات لضرورة التقيد بالسير على خطوط الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام باستخدام التراخيص اللازمة لأي نشاط في البيئة البرية والالتزام بالمدة المحددة من قبل البلدية بين 15 نوفمبر و15 مارس.