بشرى شعبان

كشفت مراقب الإعلام بإدارة العلاقات العامة والإعلام الخارجي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس عن تطور في إنجاز الكثير من الإجراءات والمعاملات في هيئة الإعاقة، حيث أصبحت تنجز في اليوم نفسه.

وأوضحت في تصريح صحافي ان من بين هذه الإجراءات والمعاملات معاملة أولوية رعاية السكنية وكتب التعذر للملفات الجديدة أول مرة باليوم نفسه، وكتب التعذر للملفات القديمة وتنجز المعاملة خلال 3 أيام عمل في صالة رقم ٢ بالإضافة إلى خدمة جديدة هي الاستفسار الآلي المتوافرة بصالة ٢ فبمجرد وضع البطاقة المدنية للمعاق تظهر جميع المعاملات التي قدم عليها وحالتها وجاهزيتها أو جار العمل بإنجازها.

وناشدت الخميس المراجعين تحديث بياناتهم خاصة أرقام هواتفهم النقالة، حيث إن هناك معاملات منح اسكانية جاهزة ولا توجد أرقام للتواصل وكذلك شهادات إثبات إعاقة جاهزة للتسليم ولم تسلم لأن أرقام الهواتف المسجلة لدى الهيئة قديمة وتم تغييرها من غير تبليغ الهيئة بذلك. وأشارت الى أن خدمة أون لاين لأصحاب حملة شهادات إثبات الإعاقة الحديثة والشهادات التي تم تجديدها باستطاعة أصحابها أخذ الرقم السري ومن ثم تفعيل الخدمة بزيارة موقع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتقديم على أي معاملة عن طريق اون لاين مستقبلا.