قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الطقس المسيطر على الكويت سببه منخفض جوي معتدل تبلغ قوته بين 1010 و1016 مليبار، مما يؤدي الى هبوب الرياح الجنوبية الشرقية (كوس) تبلغ سرعتها بين 21 و32 كلم/ ساعة، وتتسبب رياح الكوس هذه بظهور الغيوم اعتبارا من مساء يوم غد السبت، وسيكون الجو بين غائم جزئيا الى غائم كليا من مساء الاثنين 20 الجاري حتى يوم الاربعاء 22 الجاري، مما يعطي فرصة جيدة لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة ثم تتحول الرياح شمالية غربية في يوم الخميس 23 الجاري، تكون السماء صافية وخالية من الغيوم ثم تتحول الى شرقية تعود فيها الغيوم مرة اخرى مع فرصة ضئيلة للمطر في هذا اليوم.

هذا، وتوقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي استمرار الطقس المعتدل خلال النهار والبارد نسبيا خلال الليل في الأيام المقبلة.

وقال القراوي لـ «كونا» إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا برياح شمالية غربية معتدلة الحرارة نسبيا مما يفسر اعتدال الطقس خلال هذه الفترة حيث يكون الطقس دافئا نهارا ومائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وذكر أن الطقس سيكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 10 درجات و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدم وثلاث أقدام.

وتوقع القراوي لنهار الجمعة طقسا مشمسا معظم الوقت.

وأشار إلى استمرار الطقس البارد نسبيا مساء مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتوقع القراوي أن يسود الطقس المشمس معظم نهارغد السبت.

وذكر أن الطقس البارد نسبيا يستمر مساء.