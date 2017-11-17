بحث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب امس مع وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء للاصلاح القضائي في بلغاريا إيكاتيرينا زاهاريفا أوجه العلاقة التي تربط البلدين وخصوصا في المجال العدلي والقضائي.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي ان الوزير العزب أكد خلال اللقاء أهمية الزيارات بين رجال القضاء والقيادات العدلية لما في ذلك من تبادل الرؤى والأفكار والمشورة بما يخدم العمل القضائي والعدلي والارتقاء بالأداء العام للأجهزة العدلية والإطلاع على أفضل السبل لتطوير الأداء القضائي والأجهزة العدلية الأخرى بما ينسجم مع التطلعات المنشودة.

حضر اللقاء سفير الكويت لدى بلغاريا يعقوب العتيقي وسفير بلغاريا لدى الكويت وريس جينادييف ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع.