«المؤسسة» دشّنت هويتها الجديدة التي تتضمن برامجها ورؤيتها المستقبلية وفق أحدث الأنظمة





عادل الشنان

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان البدء في توزيع قسائم مشروع خيطان التي تشمل 1448 قسيمة في 29 نوفمبر الجاري، موضحا أنها موزعة على ٥ توزيعات تستمر على مدى شهر كامل.



وقال الوقيان، على هامش حفل «تدشين هوية المؤسسة الجديدة وموقعها الإلكتروني الجديد» أمس بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للخدمات ياسر أبل، إنه عند الانتهاء من توزيعات خيطان ستبدأ توزيعات مشروع جنوب عبدالله المبارك

10 يناير المقبـــل على أن تستمر حتى 28 مارس المقبل وتضم 11 توزيعة.

وعلى هامش الحفل عبر مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان في حديث للصحافيين عن رضاه للإنجازات التي حققت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا ان هوية السكنية الجديدة تتضمن مدلولات كثيرة تعكس التوعية والحملة الإعلامية لبرنامجها ورؤيتها، مشيرا الى ان شكل البيت في الشعار يحمل مضامين حتى في ألوانه على العزم والطموح والاستمرار والمثابرة لتحقيق الأهداف.

وبين الوقيان ان المؤسسة تعمل في تنفيذ مشاريعها وفق برامج زمنية مكثفة لتنفيذ وتسليم أكبر عدد من الوحدات السكنية في أقصر وقت والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمجلس لإنجاز 12 ألف وحدة سكنية سنويا الى جانب إدخال تطويرات لمواكبة روح العصر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة في مشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية حتى التوزيعات المستحقة للمواطنين.

وقال ان «السكنية» تحولت في معاملاتها الى إلكترونية، حيث بات المواطن لا يراجع المبنى أو الإدارات بل يدخل على موقعها عبر الإنترنت ويباشر الإجراءات الخاصة به دون أي عناء يذكر وسيجد عدد البيوت الخاصة بالتوزيع وموعد القرعة والإجراءات اللاحقة الخاصة به الى جانب معلومات أخرى ترتبط بأعمال المشاريع مما يعطيه تسهيلات وخيارات للحصول على الرعاية المطلوبة.

وحول نسب الإنجاز في عقود مدينة المطلاع الجديدة، قال الوقيان بالنسبة لعقود مدينة المطلاع فلدينا العقد الأول الخاص بالطرق الرئيسية والعقد الثاني الخاص بالبنى التحتية لـ 8 ضواح فهما قيد الإنجاز ويسيران حسب الخطة الزمنية المعتمدة الموضوعة لهما ونحن الآن بصدد توقيع مظاريف 4 ضواح لإنجاز وبناء 28 ألفا و288 قسيمة في أكبر مدينة في الخليج العربي وما وزع على المخطط فهو الآن في طور التنفيذ، حيث ستكون آخر توزيعة في القرعة 22 الجاري.

وأعلن ان لجنة مناقصات المؤسسة تدرس الآن العروض المقدمة لعقود الضواحي الأخيرة في جنوب المطلاع، وستتم الترسية على الفائز خلال أسبوعين من الآن.

وأفاد بأن «السكنية» ستباشر توزيعات مشروعي خيطان وجنوب عبدالله المبارك في 29 الجاري لأول توزيعة من خمس لاحقات لمدة شهر كامل تشمل 1448 قسيمة وبعدها سننتقل الى توزيعات جنوب عبدالله المبارك وفيها 11 توزيعة وستستمر من 10 يناير المقبل حتى 28 مارس من العام 2018.