اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين تناولا عدة موضوعات رقابية مهمة، وذلك في إطار خطته التدريبية لسنة 2016/2017.

وجاء الموضوع الأول بعنوان «الرقابة على أعمال المخازن والمشتريات» واستهدف تنمية قدرات المشاركين على الإلمام بالمعلومات اللازمة لأعمال الرقابة على المخازن والمشتريات وأوجه الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تعريفهم بالقرارات والتعاميم والتعليمات المالية والمنظمة لأعمال المشتريات والمخازن وكيفية الرقابة عليها.

وتناول البرنامج التعريف بالجوانب المهمة المتعلقة بأعمال الفحص والمراجعة لكل من أعمال المقايسات المخزنية السنوية لتقدير اعتمادات الميزانية، وأعمال التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، إضافة لآلية جرد الموجودات في المخازن.

وتطرق إلى الرقابة على إبرام عقود المشتريات ودور الجهات الرقابية الأخرى، وأهم المستندات والسجلات المستخدمة في عمليات الشراء، وكذلك التعرف على كامل نظام الرقابة الداخلية على المشتريات والمخازن، والتطبيق العملي من خلال أساليب متنوعة لتقييم هذا النظام.

واستعرض البرنامج أهم الملاحظات على أعمال المشتريات والمخازن في تقارير الديوان وإعداد تقرير نتائج ما تم اكتشافه من ملاحظات بشأن الحالة محل التدقيق.

أما البرنامج الثاني فجاء بعنوان «الاستراتيجيات الحديثة لبناء الصف الثاني من القيادات الإدارية» واستهدف تعريف المشاركين بتحديات القيادة عربيا وعالميا، واطلاعهم على الأساليب الحديثة لكيفية اختيار القادة واعداد قيادات الصف الثاني عبر المسار الوظيفي، ومناقشة أساليب معالجة مشكلات بناء القيادات الإدارية، وكيفية تنمية مهارات القيادة وإدارة الذات والوقت لدى الصف الثاني.

وناقش البرنامج تكوين رؤية شاملة للقيادة المعاصرة واتخاذ القرارات الإبداعية، إلى جانب ملامح التغيرات العالمية والتحولات الاستراتيجية في هذا القرن، كما أوضح سمات ومهارات القائد لقيادة متميزة في الحاضر والمستقبل، إضافة إلى أساليب التدريب القيادي الموجه بالأداء في مقابل التدريب المبني على الجدارات والاحتفاظ بالقادة الواعدين للمؤسسة.

جدير بالذكر أن مجموعة من منتسبي ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية شاركوا في البرنامجين التدريبيين، إلى جانب مجموعة من مدققي واشرافيي قطاعات ديوان المحاسبة بالكويت.