تهيب مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني بالمواطنين والمقيمين من رواد البر إلى الالتزام بالتعليمات المحددة من قبل الجهات المعنية فيما يخص المنشآت العسكرية وذلك بعدم نصب مخيماتهم بجوار المعسكرات وأسوار المنشآت التابعة للحرس الوطني خلال موسم المخيمات الربيعية، تجنبا للمساءلة القانونية.

وتطالب مديرية التوجيه المعنوي بضرورة اتباع الإرشادات واللافتات التحذيرية التي تدعو إلى عدم الاقتراب والتصوير وعدم مرور المركبات وغيرها بالقرب من المواقع العسكرية والمنشآت التي في نطاق حماية وتأمين الحرس الوطني.

كما تناشد مديرية التوجيه المعنوي اتباع تعليمات الأمن والسلامة والوقاية الخاصة بالتخييم حفاظا على الأرواح والممتلكات، متمنين للجميع السلامة وقضاء أطيب الأوقات.