طعنت شركة مشاعر القابضة، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض بربط ضريبة أرباح رأسمالية على الشركة.

وتابعت الشركة في بيان للبورصة أمس أنها أخذت مخصصا احتياطيا يقدر بـ 555 ألف دينار، علما ان شركتها التابعة وهي «مسعى العقارية» قد سجلت مخصصا بقيمة 476 ألف دينار.

وتستحوذ أوج القابضة «مشاعر القابضة» على نحو 98.9% في شركة مسعى العقارية.

وكانت الشركة أعلنت في مارس 2016 ان مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية قامت بربط ضريبة أرباح رأسمالية على الشركة، وشركة مساعي العقارية التابعة لها، وباقي الشركاء البائعين لصفقة برج المقام - أبراج البيت بالمملكة، بقيمة 118.7 مليون ريال سعودي.

وفي يونيو الماضي، وافقت لجنة الاعتراض الزكوية والضريبية الابتدائية بالرياض على استبعاد 25% من الربط الضريبي المقرر على الشركة وجميع شركائها، وقدرها 118.7 مليون ريال سعودي.