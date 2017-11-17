كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة مكثفة على المحافظة أسفرت عن غلق سوق مركزي ومطعمين بفرع جمعية تعاونية .



وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالجهراء، سليمان الغيص، أن مفتشي القسم قاموا بحملة مكثفة علي نطاق المحافظة وأسفرت عن غلق سوق مركزي ومطعمين في احدي الجمعيات التعاونية ومقهى ، وذلك إلى جانب جولة على اسطبلات الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة حيث تم تحرير 5 مخالفات لصالونات رجالية وبقالة و حداد ومنجرة.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.