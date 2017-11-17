عبدالعزيز الفضلي

اكد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية، سعود الجويسر، في تصريح خاص، لـ "الأنباء"، أن باب التسجيل في قبول المعلمين الجدد في بعض التخصصات لا يزال مفتوحا ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإقبال نوعا ما يعتبر جيدا .

وأوضح الجويسر أن بعض التخصصات تعاني من نقص شديد خاصة في مادة الديكور التي لم يتقدم لها احد إضافة إلى مادة الموسيقى الذي كان فيها الإقبال ضعيفا، داعيا من تنطبق عليه شروط الإعلان إلى سرعة تقديم الطلبات .

وأضاف انه بعد انتهاء الفترة سيقوم برفع تقرير بذلك إلى قطاع التعليم العام لاتخاذ ما يراه مناسبا في عملية تخفيض التقدير إلى جيد من عدمه، لافتا إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن تجاوز الـ 245 متقدم لوظيفة معلم ومعلمة .