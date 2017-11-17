أعربت بريطانيا اليوم الجمعة، عن خيبة أملها إزاء فشل مجلس الأمن في تجديد مهمة آلية لجنة التحقيق المعنية باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في بيان صحافي، إن "العالم لا يزال بحاجة إلى تحقيقات مستقلة ومحايدة في العمليات العسكرية التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية في سوريا".

وذكر أن لجنة التحقيق حملت في تقريرها الأخير الذي عرض الشهر الماضي النظام السوري مسؤولية الهجوم على منطقة (خان شيخون) في أبريل الماضي باستخدام غاز السارين وحملت ما يسمى تنظيم (داعش) مسؤولية استخدام غاز الخردل مرتين خلال العام الماضي.

وأضاف أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه في ما لا يقل عن ثلاث مناسبات في عام 2016.

واكد جونسون ان "بريطانيا لن تترك وقف عمل آلية التحقيق يثنيها عن العمل مع شركائها الدوليين لكشف هوية مرتكبي الجرائم بالاسلحة الكيماوية وتقديمهم الى العدالة".

وكان مجلس الامن فشل أمس الخميس في تجديد عمل آلية التحقيق عقب جلسة تصويت فشلت في اعتماد مشروعي قرار مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا حول آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا.

واستخدمت روسيا في ال24 من اكتوبر الماضي حق النقض في مجلس الامن ضد مشروع قرار تمديد عمل آلية لجنة التحقيق، مطالبة بأن يتم مناقشة تقرير اللجنة والنظر في مضمونه قبل التصويت على تمديد عمل اللجنة.