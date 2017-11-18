أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقف صيد الأسماك عن طريق الجر الخلفي في المياه الإقليمية للكويت اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل حفاظا على البيئة البحرية وحرصا على عدم الإخلال بمكوناتها الطبيعية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة م.فيصل الحساوي لـ «كونا» أمس ان وقف الصيد جاء في قرار أصدرته الهيئة بهدف تنظيم عملية الصيد وحماية الثروة السمكية في البلاد وتنميتها والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة وزيادة التنوع الأحيائي وحماية الشعاب المرجانية.

وأوضح الحساوي ان الصيد بطريقة «الجر الخلفي» يتسبب في تناقص الأسماك في الكويت، مبينا انه بمرور الزمن ستنقطع بعض الأسماك عن الأسواق وعن مياهنا الإقليمية.