العبدالله: ورشة عمل بالكويت للتحضير لزيارة وفد «الموانئ العربية» إلى الصين

الاسكندرية - هناء السيد

اختتمت بمدينة الاسكندرية المصرية أول من أمس أعمال الاجتماع الـ 52 لمجلس ادارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، والاجتماع الثاني لاتحاد النقل العربي بمشاركات عديدة ونتائج مهمة.

ودعا رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية والمدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الى تعزيز العلاقات العربية - الصينية في مجال النقل البحري، موضحا ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المهمة أبرزها كيفية استفادة الموانئ العربية وقطاع النقل العربي من مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري وطريق الحرير البحري في القرن الـ 21» التي أطلقتها جمهورية الصين.

وأضاف العبدالله ان الاجتماع قرر عقد ورشة عمل بالكويت خلال يناير المقبل للتحضير لزيارة وفد من اتحاد الموانئ العربية وقطاع النقل العربي الى الصين لمناقشة المسؤولين الصينيين حول المبادرة ككتلة اقتصادية عربية، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين الجانبين الصيني والعربي خاصة أن التعداد السكاني للدول العربية يزيد على 400 مليون نسمة ولديها صادرات مهمة تحتاجها الصين، مؤكدا ضرورة تسهيل وصول ونقل البضائع والصناعات بين الجانبين.

وأشار الى دراسة إنشاء فريق طوارئ متكامل للاتحاد للتدخل المباشر وتقديم المساعدة لأي ميناء عربي قد يتعرض الى كارثة طبيعية أو حريق أو ما شابه، مؤكدا سعي الاتحاد واللجنة الفنية المنبثقة عنه لتنمية المهارات والكفاءات الموجودة في الموانئ العربية وصقلها وتدريبها على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في اكبر الموانئ العالمية من خلال معهد تدريب الموانئ المنبثق عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وذكر ان دولا عدة ومنها الكويت تعمل على هيكلة وتطوير موانئها، مشددا على الحاجة الى تسليط الضوء على قصص النجاح في الموانئ الأخرى لرؤية الإيجابيات والسلبيات فيها وكيفية الاستفادة منها.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية اللواء عصام بدوي أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية في مجال الموانئ البحرية.

وقال بدوي إن الاجتماع كان مثمرا للغاية إذ صدر عنه عدة قرارات أبرزها إقامة ورشة عمل بالكويت لاختيار وفد من الاتحاد للسفر الى جمهورية الصين لبحث الفرص الاستثمارية بين الجانبين العربي والصيني.