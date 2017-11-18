برود: هدفنا الأساسي تقديم تجربة وينديز الشهيرة لجميع عملائنا

افتتح وينديز الشرق الأوسط، احد المشروعات التابعة لشركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، فرعه الرابع في الكويت في مجمع الأفنيوز. واحتفالا بهذا الافتتاح تم قص الشريط، بتواجد شخصيتي رجل الفروستي ووندي للترحيب بالأطفال واللعب معهم، أما الحضور فقد استمتعوا بالفروستي اللذيذ مجانا طوال يوم الافتتاح.

ويستطيع الآن زوار مجمع الأفنيوز الاستمتاع بوجبات وينديز الشهيرة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من البرجر المصنوع من لحم الأنجوس البقري الحلال ١٠٠% او برجر الدجاج المصنوع من فيليه الدجاج الكامل ١٠٠%.

والجودة هي الوصفة المعتمدة في وينديز، لذلك يتم استخدام مكونات عالية الجودة لعمل قائمة الطعام. بالإضافة لهذا الموقع الجديد يوجد 3 أفرع أخرى في الكويت على شارع البلاجات في السالمية، ومارينا مول، ومقابل مركز الكوت التجاري في الفحيحيل.

وقال نائب رئيس قسم الأغذية والمشروبات في صناعات الغانم فيل برود: «إن هدفنا الأساسي هو تقديم تجربة وينديز الشهيرة لجميع عملائنا من خلال اطعمتنا الطازجة وضيافتنا المذهلة. يأتي افتتاح فرعنا الرابع لوينديز في مجمع الأفنيوز بعد ١٢ شهرا فقط من تاريخ افتتاح اول فرع في الكويت ونحن متحمسون ومستمرون في توسيع علامتنا التجارية في الكويت».

جميع أطعمة وينديز تصنع بجودة عالية ومكوناتها تقطع وتقدم طازجة عند طلبها. والخس والطماطم المستعملة في وينديز يتم قطفها محليا وتكون طازجة.