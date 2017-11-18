سيلفرمان: التبادل الثقافي يوفر أرضية مشتركة بين الشعوب الصديقة

لميس بلال

أكد السفير الأميركي لورانس سيلفرمان اهمية التبادل الثقافي بين الدول لأنه يوفر ارضية مشتركة بين الشعوب الصديقة، لافتا الى ان اسبوع «اكتشف أميركا» يبنى على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة الاميركية والكويت، مشيدا بنجاح فعالية المهرجان هذا العام مما يدل على التقارب الثقافي والشعبي بين الشعبين الصديقين.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح لولو هايبر ماركت، أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في المنطقة، للعرض الترويجي «اكتشف نكهات الولايات المتحدة الأميركية 2017» في منفذه بالعقيلة، بحضور الإدارة العليا للولو هايبر ماركت، وجمع كبير من المتسوقين والمهنئين.

واشاد سيلفرمان بدعم لولو هايبر ماركت لأسبوع اكتشف اميركا، معربا عن سعادته للاستحسان الذي ينال الاطمعة والمنتجات الاميركية والاقبال الذي يشهده السوق عليها وخصوصا الاطعمة، موضحا ان الاقبال على المنتجات الاميركية يعود لكونها عضوية وطبيعية، لافتا الى ان بعض الاسواق في الكويت بها منتجات اكثر من الاسواق في اميركا وهذا يدل على التنامي الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب عن سعادته لتواجد المنتجات الاميركية داخل السوق الكويتي، مبينا ان اسبوع «اكتشف أميركا» يمتد طوال العام.

من جانبه، قال الملحق التجاري في السفارة الاميركية جيف هاملتون إن اسبوع اكتشف أميركا يلعب دورا كبيرا في تعريف المجتمع الكويتي بالمنتجات الأميركية وبتعريف الشعب الكويتي بالثقافة الاميركية، مشيدا بجودة المنتجات الأميركية العضوية والطبيعية.

ويهدف العرض الترويجي، الذي يمتد من 15 إلى 25 الجاري في جميع منافذ لولو هايبر ماركت إلى تقديم أفضل منتجات العلامات التجارية الأميركية الشهيرة في الكويت.

وخلال الفترة الترويجية، ستمتلئ جميع منافذ لولو بالمنتجات ذات العلامات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية، مثل بولثوس، كرافت، ليتهوس، كاليفيا فارمز، مكورميك، جيربر، جينيرال ميلز وغيرها. وكجزء من العرض الترويجي، يجري التأكيد أيضا على أميركا، بوصفها وجهة سفر رئيسية، من خلال عرض الصور المقصوصة للآثار التقليدية الخاصة بالبلد.

والعرض الترويجي «اكتشف نكهات الولايات المتحدة الأميركية 2017» هو جزء من مبادرة لولو هايبر ماركت للتفاعل مع عملائه من خلال العروض الترويجية المثيرة التي تؤكد على أفضل ما يمكن أن يقدمه هايبر ماركت مع جذب العملاء نحو تجربة متميزة وفريدة من نوعها.