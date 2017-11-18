قال رئيس مجلس ادارة جمعية العدان والقصور التعاونية فيصل العازمي انه تم تطبيق نظام الباركود على جميع اسواقها المركزية والافرع، لافتا الى ان الجمعية قامت بجردها السنوي الكترونيا، الامر الذي تطلب جهدا كبيرا، وعليه فإن الجمعية لن تبيع سلعة لا تحمل رقم الباركود، كما تم الاستغناء عن كلمة اصناف عامة حرصا على مصالح المساهمين والمستهلكين وذلك حفاظا على تطبيق قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية وتطبيقا للقرار الوزارى رقم 16 الخاص بتنظيم العمل التعاوني.

واضاف العازمي انه سيتم في القريب العاجل تطبيق براءة الذمة الالكترونية في الجمعية مما سيكون له الاثر الايجابي والمحافظة على حقوق واموال الجمعية وعدم صرف اي دفعات لشركات غير مستحقة.