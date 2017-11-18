الصقر: المبادرة تدعو إلى الالتفاف خلف صاحب السمو لتكريس الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية

عاطف رمضان

دعما لحملة «سمعا وطاعة يا صاحب السمو» قدم فريق النادي العلمي للطيران الشراعي عروضا وتشكيلات جوية مميزة زينت سماء الكويت على شارع الخليج العربي، حيث حملت الطائرات الشراعية أكبر علم للكويت ولافتات تحمل شعار «سمعا وطاعة يا صاحب السمو».

وأكد رئيس فريق النادي العلمي للطيران الشراعي الكابتن محمد الصقر حرص النادي على المشاركة في مثل هذه المبادرات والحملات الوطنية كونها تدعو إلى التفاف الجميع خلف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الحصن الحصين للوطن، وتكريس الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية بما يجعلنا نواجه كل التحديات بقوة وحزم.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات تجعلنا نستذكر ما قدمته الدولة لنا وما المفروض علينا أن نقدمه لها، مؤكدا أن المشاركة في الحملة جاءت تعبيرا عن حبنا لهذا الوطن المعطاء وإضفاء روح الحس الوطني لدى أبنائنا وتعزيز روح الانتماء الوطني لخلق جيل شغوف بحب وطنه، وهذا ما يسعى إليه النادي لتحقيقه ضمن أهدافه ورسالته، لاسيما في ظل وجود شباب متحمس يسعى إلى المساهمة في رسم البسمة على شفاه الشعب الكويتي. وأشار إلى أن الفريق اختار موقع الطيران بجانب إحدى الساحات على شارع الخليج العربي، وقدم عروضا وتشكيلات جوية وحملت طائراته (أكبر علم للكويت) بجانب عروض الدخان والتشكيلات الجوية المميزة، مبينا أن الفريق خلال الأشهر الثلاثة الماضية كثف تدريباته استعدادا لموسم احتفالات هلا فبراير، معلنا أن الفريق سيقوم بعمل العروض الجوية على شارع الخليج العربي طوال فترة المهرجان ولكن بفترات متفاوتة، ويتم خلالها اختيار أنسب الظروف المناخية لمثل هذه العروض بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية بالطيران المدني.

وذكر أن عدد المساهمين في الحملة يبلغ 30 عضوا من بينهم 15 طيارا، لافتا إلى أن الفريق يمارس نشاطاته وفعالياته تحت مظلة النادي العلمي الكويتي، وهو عضو الاتحاد العالمي للطيران (FAI)، والفريق يعمل بصفة رسمية منذ 2002، وشارك في عدة احتفالات على المستوى المحلي، وأيضا على المستويات الخليجية والعربية والدولية، موضحا أن الفريق حقق مراكز متقدمة لدى مشاركته في بطولة العالم بإسبانيا في 2003، وبطولة العالم بفرنسا في 2012.

ولفت إلى ان الفريق حاليا يقوم بالتدريبات الجوية في موقع مخيم فريق الطيران الكويتي بمنطقة الخيران، وهو موقع مدروس لمزاولة هذه الهواية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مع أخذ كل التصاريح اللازمة، مرحبا بكل من يرغب في تجربة الطيران الشراعي بزيارة موقع المخيم عند طريق (278) بمنطقة الخيران حيث ان المخيم يستقبل المواطنين والمقيمين حتى منتصف مارس المقبل، داعيا جميع المواطنين والمقيمين الى الحضور إلى المخيم للاطلاع على الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي العلمي، وخصوصا الأنشطة والفعاليات التي تقدمها إدارة علوم الطيران بالنادي.