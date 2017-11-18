فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الاشغال العامة م.غالب شلاش ان هناك 20 مشروعا قيد التنفيذ لدى القطاع بتكلفة اجمالية بلغت 910 ملايين دينار.

وأوضح شلاش، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الكثير من المشاريع الانشائية لدى «الاشغال» في مراحل مختلفة من التنفيذ والطرح والترسية، لافتا الى ان الوزارة مرتبطة بميزانية محددة من قبل وزارة المالية، لافتا ان تلك المشاريع حيوية وستخدم مختلف الهيئات والوزارات وستساهم في دفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطة التنموية للدولة.

وقال ان من ضمن تلك المشاريع مبنى حرس مجلس الأمة والذي يقع في منطقة القبلة بمساحة 10.000م2 ويتكون من سرداب ودور أرضي ودور أول يتكون من مكاتب ادارية واستراحات ومهاجع للضباط والافراد ومخازن وقاعة طعام ومركز رياضي ومواقف سيارات.

مجلس الوزراء

وذكر شلاش ان من ضمن المشاريع التابعة لمجلس الوزراء مبنى محافظة الأحمدي، ويقع بمنطقة الأحمدي بمساحة 24.000م2 تقريبي، يتكون من دار ضيافة للدولة وجناح المحافظ وغرف اجتماعات ومكاتب للموظفين وقاعات متعددة الأغراض، ومواقف السيارات متعددة الأدوار بالمقر الدائم لإعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويقع بمنطقة الرقعي في محافظة الفروانية بمساحة 8.000م2 يتكون من سردابين ودور ارضي و4 ادوار متكررة، ثم مبنى محافظة مبارك الكبير الذي يقع بمنطقة غرب ابوفطيرة بمساحة 17.000م2 ويتكون من سرداب ودورين.

أما مبنى جهاز الأمن الوطني فيقع بمنطقة مبارك العبدالله (المنطقة الديبلوماسية) بمساحة 8.000م2 والمشروع عبارة عن مبنى رئيسي بـ 6 أدوار يحتوي على مكاتب إدارية وخدماتها ومواقف سيارات موزعة على 3 سراديب ويحتوي المبنى على ملجأ بالاضافة الى حدائق وطرق وعناصر مائية، لافتا الى ان القطاع سينفذ مبنى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويقع بمنطقة البلوش في شرق بمساحة 1.750م2 ويتكون من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والوكلاء المساعدين ومكاتب مفتوحة للموظفين وقاعة متعددة الاستخدامات ومسرح ومكتبة وكافيتيريا ومخازن، وتنفيذ مشروع مبنى لجنة المناقصات المركزية بمنطقة شرق ويضم مكاتب لأمين السر وادارة المناقصات وادارة الشؤون الفنية والقانونية وادارة الاعداد والتدقيق، بالاضافة الى مبنى مركز العمل التطوعي بمنطقة شرق خلف مجمع دسمان، وهو عبارة عن خمسة ادوار يحتوي على جناح رئيس المركز وجناح مساعدي الرئيس وجناح الفرق التطوعية واستقبال المتطوعين وضيوف المركز ومركز تأهيل وتدريب الغطاسين ومسرح واستديو المركز ومكتبة ومخزن عام بالاضافة الى ساحة تدريب المتطوعين ومواقف سيارات وادارة الازمات وورشة الحرفيين وساحة الخدمة بالاضافة الى الحدائق والطرق والعناصر المائية.

الأشغال

وعن المشاريع الخاصة بوزارة الاشغال، ذكر شلاش ان اهمها مشروع المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات وضبط الجودة، ويقع بمنطقة صبحان ويتكون من خمسة ادوار وسرداب بالاضافة الى مبنيين للمختبرات وموقف سيارات وسرداب ايضا يتسع لـ 800 سيارة، وايضا مشروع مخازن وزارة الاشغال العامة في جنوب صبحان، ويقع بمنطقة جنوب صبحان بمحافظة مبارك الكبير بمساحة 10.000م2 ويتكون من 10 مخازن لوزارة الاشغال العامة ويضم كل مخزن مكاتب ادارية وغرفة تخزين ذات مساحة واسعة للارشفة وسردابا لكل منها ومصلى ومراقبة مركزية امنية ودورات موظفين ومواقف سيارات للموظفين والزوار.

«التعليم العالي»

وتابع: ستنفذ الوزارة مشروع معهدي الدراسات الموسيقية والفنون المسرحية في منطقة مشرف بمحافظة حولي بمساحة 47.000م2 ومساحة البناء 168.000م2 وهو مبنى لكلية الدراسات الموسيقية والفنون المسرحية.

«الخارجية»

كما سيقوم القطاع بتنفيذ مشروع للمقر الدائم للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في منطقة غرناطة بمحافظة العاصمة بمساحة 5.000م2 ويتكون من سرداب وارضي وطابقين وسطح يحتوي على مكاتب وقاعات عرض وغرف اجتماعات بالاضافة الى قاعة محاضرات ومكتبة ومواقف سيارات تتسع لـ 40 سيارة ومساحة خضراء.

المجلس الوطني للثقافة

وأشار شلاش الى ان الوزارة تنفذ مشروع مبنى مركز الفروانية الثقافي، ويقع المبنى بمنطقة جليب الشيوخ بمساحة 12 ألف متر مربع، وهو عبارة عن عدة مبان فيها مبنى يحتوي على المسرح الرئيسي وخدماته، مبنى لقاعات الفن التشكيلي وملحقاتها، مبنى لقاعة الندوات والمحاضرات وخدماتها، مبنى لمتحف الآثار والتراث الشعبي وملحقاته، بالإضافة الى منطقة الخدمات ومنطقة البهو الرئيسي وملحقاته.

الأوقاف

ويتم تنفيذ المقر الرئيسي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويقع المبنى بمنطقة الرقعي بمحافظة الفروانية بمساحة 27 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى إداري من 3 سراديب لمواقف السيارات وملجأ و16 طابقا للموظفين مع جميع خدماتها وصالة متعددة الأغراض ومسجد مع سكن للإمام والمؤذن، وأيضا توريد وتركيب وصيانة أعمال الفرش الداخلي لمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عقد لتأثيث المقر الرئيسي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتكون من مبنى إداري وسرداب ومواقف سيارات للموظفين والزوار.

المعلومات المدنية

كما سيقوم القطاع بتنفيذ مشروع توسعة مبنى المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويقع المبنى بمنطقة جنوب السرة بمساحة 4 آلاف متر مربع وهو عبارة عن توسعة للمبنى الحالي ليضم مكاتب إدارية ومواقف للسيارات بالسرداب، ومشروع مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الأحمدي، ويقع المبنى بمحافظة الأحمدي بمساحة ألفي متر مربع ويتكون من سردابين ومواقف سيارات و3 أدوار.

هيئة الرياضة

ولفت الى الاهتمام بالمشاريع الرياضية معلنا عن تنفيذ «الأشغال» لمشروع المسرح الخاص بالهيئة العامة للرياضة في العارضية، ويقع بمنطقة العارضية بمساحة 17 ألف متر مربع ويتكون المشروع من مسرح رئيسي يتسع لـ 872 متفرجا ومسرح روماني ومسرحين ثانويين بالاضافة الى مكتبة وورشة الأشغال ومسجد وغرف إدارية ومسارح للتدريب ومخزن.

المواصلات

ومن المشاريع الخاصة بوزارة المواصلات تنفيذ مبنى مكتب بريد الصفاة ويقع بمنطقة القبلة بمحافظة العاصمة ويتكون من 4 سراديب على كامل المساحة تستخدم بالكامل كمواقف سيارات والخدمات الميكانيكية والكهربائية، بالاضافة الى 6 أدوار مخصصة بالكامل لإدارة مبنى بريد الصفاة ودورين لخدمات المبنى وبرجين بارتفاع 24 دورا مخصصة لاستغلال الخدمات المكملة والشركات المساندة لنشاط البريد.

المالية

وزاد شلاش بان القطاع سينفذ العديد من المشاريع الخاصة بوزارة المالية ومنها سكن العمالة الوافدة بمنطقة غرب مدينة الحجاج، ويتكون من مبان سكنية ومسجد ونقطة طبية وملاعب ومساحات مفتوحة ومحطات محولات كهرباء رئيسية وفرعية بالاضافة الى خطوط تغذية الكهرباء وغرفة بوابة رئيسية وموقع خزان مياه وتنقية مياه صرف صحي ومنطقة تجارية وخدمات واستعمالات إدارية ونقطة أمنية بمساحة 100 ألف متر مربع، ومجمع وزارات لخدمة المنطقة الشمالية بمحافظة الجهراء، ويقع المبنى غرب منطقة العيون يتكون من دور ارضي و8 طوابق عليا مقسمة لـ 4 كتل مترابطة، مواقف للسيارات بـ 4 سراديب تمتد على كامل المساحة، وكذلك يتضمن مسرحا سعة 500 شخص ومركز تدريب وبنوكا ومقاهي وبعض المحلات التجارية لخدمة الموظفين والمراجعين، ومشروع مواقف الشاحنات بمحافظة الجهراء، ومركزا للخدمة ومحطة غسيل شاحنات ووزن ومحطة بنزين بالاضافة الى بوابات دخول وخروج وغرفة أمن، ومشروع مبنى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة، ويقع المبنى بمنطقة جنوب السرة (الزهراء) بمساحة 5 آلاف متر مربع ويتكون من 10 أدوار، وهو الآن في مراحل التشطيبات النهائية وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 58%.

العدل

هناك العديد من المشاريع التابعة لوزارة العدل منها مشروع مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار لخدمة مشروع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، يقع بمنطقة القبلة بشرق يتكون من مواقف سيارات متعددة الطوابق متصل بجسر مشاة علوي وهو عبارة عن سردابين وأرضي و3 أدوار عليا يتسع لما يقارب 1200 سيارة، ومشروع مبنى ادارة الخبراء ويقع بمحافظة الفروانية بمساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من مكاتب ادارية للخبراء والادارة العليا وقاعات محاكم وقاعات اجتماعات ومؤتمرات وقاعة تدريب بالإضافة إلى مخازن ملفات ومختبر خرسانة وورشة فحص سيارات ومواقف سيارات وتبلغ نسبة الانجاز فيه 60% ومشروع مبنى مجمع محاكم حولي.

ويقع المبنى بمنطقة حولي بمساحة 9 آلاف متر مربع ومساحة البناء 148 ألف متر مربع ويتكون من مبنى محاكم متكامل يحتوي على مكاتب إدارية وقاعات محاكمات ومكتبة قانونية ومقاهي ومصليات وقاعة محاضرات وصالة مجهزة للانشطة والمناسبات بالإضافة إلى مبنى مواقف سيارات تتسع لـ 1200، يتكون من 3 سراديب بكامل المسطح و25 دورا متكررا بالإضافة إلى السطح العلوي.

الصحة

من المشاريع المهمة التابعة لوزارة الصحة ايضا مشروع مبنى المقر الدائم لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية ويقع بمنطقة الشويخ الصحية بمحافظة العاصمة بمساحة 15 ألف متر مربع ويتكون من الامانة العامة والكليات العلمية ولجان المعاهد بالإضافة إلى مركز مصادر المعلومات والحاسوب والمكتبة الطبية المركزية، ومستشفى جابر الأحمد، ويقع المبنى بمنطقة الوزارات الحكومية بجنوب السرة بمساحة 224 مترا مربعا ويتكون من مبنى المستشفى والوحدة المركزية ومبنى العيادات الخارجية ومركز الإصابات ومركز الأسنان بالإضافة إلى سكان الفريق الطبي ومواقف سيارات.

ومشروع مستشفى الولادة الجديد ويقع المستشفى بمنطقة الصباح الطبية بمساحة المباني 53 الف متر مربع ويشتمل على مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة والى وحدة وظيفية كاملة للعناية الخاصة بالأطفال الخدج، حديثي الولادة، ويتسع المستشفى لـ 780 سريرا للمرضى وعدد 27 غرفة عمليات وعدد 60 غرفة ولادة، يتكون من المبنى الرئيسي للمستشفى وهو عبارة عن سرداب و18 دورا ومبنى العيادات الخارجية.

أما مشروع مستشفى الشرطة فيقع في منطقة الصباح الطبية بمساحة المشروع 92 ألف متر مربع ومواقف سيارات تتسع لـ 3000 سيارة يُعد مستشفى الشرطة الأول من نوعه مخصصا لتوفير الرعاية الصحية ذات جودة لتخدم افراد الشرطة العاملين والمتقاعدين من وزارة الداخلية واسرهم وسيتم تجهيز المبنى بالتكنولوجيا المتقدمة ويشتمل المستشفى على 19 دورا وأرضيا لبرج المرضى والذي يحتوي على 448 غرف خاصة و48 من الاجنحة لغرف كبار الشخصيات الخاصة و6 اجنحة خاصة بالقيادات العليا المهمة.

25 مليون راكب سنوياً الطاقة الاستيعابية لمشروع مبنى الركاب بالمطار الجديد

قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الاشغال العامة م.غالب شلاش ان القطاع ينفذ مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ويقع بمنطقة مطار الكويت بمحافظة الفروانية بمساحة 6.8 كلم2، والمشروع بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون راكب سنويا و30 الى 51 بوابة اغلبها F type وفندق ترانزيت جديد مرتبط مباشرة بالمبنى بالاضافة الى قاعة استقبال لكبار الشخصيات واستراحات درجة اولى ودرجة رجال الاعمال ومواقف سيارات متعددة الادوار تتجاوز الـ 5000 سيارة.

توريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث لمبنى «القصّر»

أكد شلاش أنه يجرى حاليا توريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث لمبنى المقر الرئيسي للهيئة العامة لشؤون القصر ويقع المبنى بمنطقة العاصمة ويحتوي على أعمال التصميم الداخلي وعلى كل عناصر الأثاث المتحرك والديكورات التابعة له والتأثيث لـ 25 طابقا بالاضافة الى أعمال نظام المبنى الذكي وأعمال صيانة وتشغيل إدارة مرافق المبنى.

تنفيذ مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة في العقيلة والجهراء وحولي

حول مشاريع وزارة التربية، اوضح شلاش ان «الاشغال» ستنفذ المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية، ويقع بمنطقة الوزارات الحكومية بجنوب السرة بمساحة 40.000م2 حيث يأخذ المبنى شكل البوم من خلال مبنيين مقوسين احدهما ارضي و11 طابقا والآخر ارضي و9 طوابق تستخدم كمكاتب بالاضافة الى مسرح يتسع لـ 600 شخص ومكتبة مركزية وكافيتيريا بالاضافة الى غرف اجتماعات و4 سراديب تستخدم لمواقف السيارات والخدمات، حيث ان المبنى محاط بسور وبوابات اوتوماتيكية وعدد 5 غرف حراسة بالاضافة الى اعمال الزراعة والطرق والبنية التحتية حول المبنى، بالاضافة الى مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة ويقع بمناطق مختلفة وهي العقيلة والجهراء وحولي ويتكون من مبنى متخصص لتعليم حالات الصم والبكم واعاقة الحركة وحالات الداون والتوحد ومبنى علاج طبيعي مع حمامات سباحة ومبنى تعليم وعلاج صعوبة النطق.

9 مشاريع إنشائية من نصيب «الداخلية» تنفذ حالياً وستحدث نقلة نوعية في عمل الوزارة

تحدث شلاش عن مشاريع وزارة الداخلية فقال: تتمثل في مبنى الادارة العامة للشؤون المالية والادارية بوزارة الداخلية بمنطقة شمال صبحان بمساحة 41.000م2 ويتكون من مبنى اداري يضم الادارة العامة للشؤون المالية والادارة العامة للشؤون الادارية وصندوق الضمان الاجتماعي وادارة المشاريع الاستثمارية وادارة لشؤون المختارين ومواقف سيارات، ومشروع مبنى الادارة العامة لأمن المنشآت ويقع بمنطقة صبحان الصناعية بمحافظة مبارك الكبير بمساحة 40.000م2 والمبنى سيتم استخدامه ليخدم الادارة العامة لأمن المنشآت وادارتها والخدمات المساندة وحماية المؤسسات والسفارات والمنظمة الأمنية والفنية والمهام الخاصة بالاضافة الى كتيبة المشاة، ومشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية ويقع في شمال صبحان بمساحة 15.000م2 وهو عبارة عن مبنى متكامل لمديريات عمليات القيادة التنسيقية ويشمل مركز عمليات متكامل للقيادة الأمنية العليا للادارة والتعامل مع الأزمات الأمنية والطبيعية والصناعية في الدولة وارتباطها بقيادات وقوات أمنية ومدنية اخرى، ومشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية، ويقع بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء بمساحة 181 ألف متر مربع، ويتكون من 4 مبان منفصلة لنزلاء السجن من النساء بعدد 5000 نزيلة، والرجال بعدد 1000 نزيل ومركز للتدريب والتأهيل ومستشفى يتسع لـ 120 سريرا وموقع عام، وهناك مشروع مبنى الإدارة العامة للتحقيقات بمنطقة جنوب صبحان بمساحة 20 الف متر مربع، ويتكون من مبنى إداري مكون من الإدارة العليا وإدارة الشؤون الإدارية والمالية والإدارة القانونية وإدارات أخرى، ملجأ عام، ومواقف سيارات، ومشروع مبنى الادارة العامة لنظم المعلومات بمنطقة الزهراء جنوب السرة بمساحة 49 ألف متر مربع ويتكون من مبنى اداري مكون من جناح الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية والأقسام به، بالاضافة الى الادارة العامة لنظم المعلومات والادارة العامة لهندسة الاتصالات والادارة العامة للأنظمة الأمنية، ومشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية، ويقع بمنطقة جنوب السرة بالمنطقة المخصصة لوزارة الداخلية بمساحة 20 ألف متر مربع ويتكون من ادارة مسرح الجريمة وادارة المختبرات الجنائية وإدارة مكافحة التزوير وإدارة التحقيق الشخصية وإدارة الخدمات المساندة والإدارة العامة وإدارة الطب الشرعي، وأيضا مشروع مبنى التوقيف العام بمنطقة الصليبية بمساحة 34 ألف متر مربع ويتكون من مبنى لتوقيف النساء بسعة 1920 فردا، وآخر للرجال بسعة 3600 فرد، والخدمات العامة مثل عيادات ومسجد وورش ومخازن وغيرها.