أسامة أبوالسعود

أقيم ضمن فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ 42، وتزامنا مع مناسبة اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي لعام 2017، ندوة بعنوان «تاريخ الفن التشكيلي في الكويت»، حاضر فيها رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب ونائب رئيس الرابطة الدولية للفنون عبدالرسول سلمان، وأدارت الندوة ممثل وزارة الشباب زينب شموه، وذلك في المقهى الثقافي.

في مستهل حديثه، قال سلمان: إن المدارس في الكويت كان لها الفضل في بث الروح الفنية، حيث تأسست مدرسة المباركية في ديسمبر عام 1911، لافتا الى أنها سميت بالمباركية نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، مضيفا أنه خلال العام 1936 تجددت وظهرت الأساليب والاتجاهات الفنية في المدارس من خلال تأسيس إدارة المعارض، اضافة الى ظهور عدد من الطلبة في المعارض السنوية، وعدد من الفنانين والمدرسين العرب الذين زاروا الكويت وقاموا بتدريس الفنانين في تلك الفترة.

ولفت سلمان الى أنه بالنسبة للمدارس فقد بدأت منذ العام 1935 تظهر فيها بعض المواهب من خلال إقامة المعارض بالمدارس في الصيف، وبعد ذلك انتقل الفن من المدارس إلى الشكل الرسمي ومن ذلك إقامة المؤتمر الرابع للأدباء العرب في الكويت في العام 1958 مع ظهور أول مجلة بالألوان وهي مجلة العربي، كما أقيم أول معرض بعنوان «مسابقة البطولة العربية»، والذي شارك فيه فوج من الفنانين ومنهم أيوب حسين، وخليفة القطان، وجواد بوشهري، إلى جانب المدرسين العرب.

واضاف انه في العام 1959، بدأت النهضة وتم تأسيس معارض الربيع منذ العام 1959 وشارك في هذه الفترة المؤسسون والرواد ومنهم أيوب حسين، وخليفة القطان، وعبدالله تقي، وجواد بوشهري، إلى جانب مجموعة أخرى ظهرت في فترة الستينيات ومنهم مجموعة من النحاتين مثل عيسي صقر، وعبد الحميد اسماعيل، وسامي محمد، وخزعل القفاص، وبعد معرض الربيع تأسس المرسم الحر وأول من التحق به وتميز هو الفنان عيسى صقر، تلا ذلك مجموعة أخرى والذين اسسوا الحركة التشكيلية في الكويت.

وبين سلمان أنه بعد الاستقلال بدأت تظهر الجمعيات الثقافية إلى ان تأسست الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في 1 ابريل 1967، وهي أولى الجمعيات في منطقة الخليج، وفي العام 1969 أقيم أول بينالي والتقى عدد من الفنانين بالعديد من الفنانين التشكيليين العرب ومن الرواد، وتمت الاستفادة من تجاربهم، لافتا الى أن أغلب المعارض حينها كانت تقام في إحدى قاعات المدرسة المباركية، والتي كان لها دور كبير في إرساء الحركة التشكيلية منذ تأسيسها إلى أن تم افتتاح جامعة الكويت، وانتقلت بعض المعارض إلى الجامعة.

وتحدث سلمان عن دور الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بعد تأسيسها حيث تم تأسيس معرض الفن المعاصر، ومنذ السبعينيات بدأ هذا الفن يتنقل من الدول العربية إلى الدول الأوروبية واميركا وكندا، وأيضا دول شرق آسيا، مشيرا الى أن هذا المعرض مازالت الجمعية مستمرة في تنظيمه وسيكون في شهر فبراير المقبل في جنوب أفريقيا.

وبين أن هناك فنانين ظهروا بين فترة الستينيات والسبعينيات وكانت أعمالهم تدور حول البيئة والتراث، أما في مرحلة الثمانينيات إلى التسعينيات تقريبا فقد تراجعت الحركة التشكيلية الكويتية والعربية والخليجية بسبب الأوضاع السياسية والحروب وتراجع الاقتصاد، مضيفا أنه بعد تحرير الكويت بدأ المجلس الوطني والجمعية في التجديد والتطوير وظهر عدد كبير من الأسماء الجديدة.

مضيفا انه بعد العام 2000 بدأت الجمعية تساهم في دعم الشباب وظهور المواهب الفنية واستطاعت خلال 20 عاما أن تظهر أسماء جديدة في الحركة التشكيلية شاركوا في محافل محلية ودولية.

وبعد رجوعهم من دراستهم من دول أوروبا والدول العربية استطاعوا التأثير في الأساليب والاتجاهات، وأول الفنانين الذين تم إرسالهم إلى الخارج كان طارق السيد رجب، وأحمد زكريا الأنصاري، وعبدالله تقي.

وأكد سلمان أن الحركة التشكيلية الكويتية بخير، خصوصا الجيل الحالي والذي ندعمه وهو جيل الشباب حتى يستمر في المستقبل، وأنا أحيي الشباب على الروح الفنية التي يتمتعون بها.