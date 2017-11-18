البرغوثي: غالبية شعوب المنطقة تناهض التطبيع بالفطرة

الكيان الصهيوني يحاول اختراق الخليج من خلال التطبيع فرج ناصر

أكد عضو حركة «BDS الكويت» د.سعد عكاشة على ضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكثيف حملات المقاطعة كإحدى أدوات المقاومة ودعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار.

وأشار د.عكاشة خلال ورشة عمل حول حركة المقاطعة السلمية أقيمت في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عصر أمس، إلى أن تركيز الكيان الصهيوني على محاولات تطبيع العلاقات مع بعض دول الخليج العربية مستغلا الظروف الإقليمية المحتقنة كان وراء الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر، مضيفا: لقد أصبح من الواضح أن الحركة الصهيونية العالمية كرست جهودها لمحاربة حركات مقاطعة النظام الصهيوني وفرض العقوبات، وخاصة حركة «BDS»، لنجاحها المطرد في كشف الممارسات العنصرية وامتدادها العالمي.

وشدد على «ضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع، وتكثيف حملات المقاطعة كإحدى أدوات مقاومة الاستعمار الصهيوني ودعم نضال الشعب الفلسطيني»، لافتا إلى أن «أهداف المؤتمر تتلخص في تقوية الصوت الشعبي الرافض لمحاولات التطبيع والتصدي لها عن طريق حملات المقاطعة المنهجية والفعالة».

من جهته، قال عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة «BDS» في كلمة مسجلة ألقاها باسم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة إن التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يشكل «خطرا على قضية فلسطين، وهي قضية العرب المركزية فحسب، بل على كل شعوب المنطقة التي يشكل المشروع الصهيوني الاستعماري والعنصري نقيضا لها ولاستقرارها ورخائها».

وأضاف البرغوثي: رغم أن الغالبية العظمى لشعوب المنطقة مناهضة للتطبيع بالفطرة وتتبنى المقاطعة كأسلوب حياة إلا أنه بات ملحا اليوم وأكثر من أي وقت مضى ترجمة هذا الدعم الشعبي إلى حملات عملية ومستدامة ومؤثرة تناهض التطبيع بحزم وتقاطع الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية.

وذكر أن الكيان الصهيوني يعتبر التطبيع من أهم أسلحته لفك عزلته المتصاعدة بسبب المقاطعة، وهو يحاول من خلال استقبال الوفود الرسمية والرياضية والتجارية الصهيونية في بعض دول المنطقة اعتباره، أي الكيان الصهيوني، ليس العدو الأول للشعوب العربية.

واستعرض البرغوثي في نهاية كلمته النجاحات التي حققتها الحركة في الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية، قائلا: «ان كل هذه التحركات والنجاحات الشعبية تعزز من صمود شعبنا وتعطينا بريقا من الأمل للاستمرار في نضالنا».